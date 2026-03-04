Алексей Небыков: В нашем сборнике рассказов знаки зодиака засветились разными гранями

Недавно в серии «Время прозы» издательства «Вече» вышел сборник рассказов современных авторов «Зодиак». 25 авторов, победившие в конкурсном отборе, рассмотрели астрологическую тему с самых разных сторон. В интервью РИАМО редактор серии, писатель и просветитель Алексей Небыков поделился критериями отбора рукописей, планами публикации новых сборников и рассказал, почему книги серии не забывают в метро, а бережно несут в домашние библиотеки.

— Алексей, совсем недавно из типографии вышла вторая книга вашей редакторской серии «Время прозы» в издательстве «Вече» — сборник рассказов современных авторов «Зодиак». Название говорящее, но расскажите подробнее, какие темы там раскрываются?

Судьба, рок, предназначение и выбор человека — вот центральные темы книги «Зодиак». При этом редакция заявляла конкурсный отбор текстов предельно широко. Мы искали рассказы не только об астрологии, но и астрономии, первоэлементах и мифах, связанных с зодиакальным кругом. На конкурс пришло почти полторы сотни уникальных, написанных специально для сборника работ. Был также проведен конкурс художников и утвержден иллюстратор книги — Алиса Бошко, ростовский художник-график, искусствовед, широко известный автор книжной иллюстрации. Сам сборник «Зодиак» получился очень разносторонним и по составу авторов (есть в книге писатели известные и пока малоизвестные, но очень талантливые), и жанрам произведений (реализм, мистика, фантастика, исторические рассказы, притчи, хтоническая проза и др.), и по стилистике, и даже по объему текстов. Но, как и всегда, наши книги — это не только занимательная, остросюжетная литература, но и проза больших смыслов, источник, к которому можно возвращаться на протяжении всей жизни. Мы не допускаем в книге мат, искусственного вмешательства. Относимся к слову как к высочайшему искусству в жизни человека. Наши книги люди несут домой в библиотеки, а не оставляют после прочтения на сиденье в метро.

— Планируется ли презентация нового сборника?

Книга только вышла. Начинают появляться первые отзывы в литературных блогах и читательских сервисах, известные критики публикуют рецензии в литературных изданиях. Чуть позже мы обязательно организуем несколько авторских встреч. А пока нужно дать читателям время, чтобы книгу прочли, познакомились с авторами. Кроме того, книги серии привычно участвуют в главных книжных фестивалях и ярмарках. В этом году мы планируем тоже широко участвовать в подобных мероприятиях.

— Первая книга серии «Маяки» вызвала интерес у читателей и положительные отзывы критиков. А почему вы, как редактор, обратились именно к жанру рассказа?

Во-первых, русская словесность имеет непревзойденные в мире образцы малой прозы и великую традицию — Чехов, Толстой, Бунин, Куприн, Пушкин, Гоголь, Леонов, Андреев, Платонов и многие другие, можно бесконечно продолжать. Даже роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, по сути, состоит из соединенных судьбой единого героя новелл. В этом плане мы счастливые наследники высочайшего стиля, компактной формы и идейной глубины мастеров отечественной прозы.

Во-вторых, сегодня пришло время малых форматов — сериал вместо полного метра, короткий пост вместо подробной статьи, даже сбор материала сейчас зачастую сводится не к изучению источников, а к навыку формировать команду нейросетям, которые за нас проведут анализ, сделают «верную» выборку и представят результат. И немало для досуга у людей других в жизни вещей. Человеку сложно найти целые дни на чтение, а выбрать полчаса перед сном для рассказа — вполне по силам.

В-третьих, сборники позволяют рассмотреть ту или иную тему под самым широким углом. Когда двадцать пять авторов говорят по-разному о судьбе, возникает невероятный эффект полифонического звучания смыслов. Один текст спорит с другим, следующий, напротив, дополняет первый и т.д. Многие рассказы в книге уходят на еще большую глубину смыслов после того, как читатель доходит до конца сборника, освещаются идеями иных произведений. Опять же, читатель имеет возможность познакомиться и с разным письмом, и различными жанрами, услышать и зрелых, опытных, спокойных авторов, и, напротив, молодых, пускай не таких мастеровитых, но страстных, свободных к эксперименту, вызову. Это тоже большое удовольствие — ощущать подобный контраст интонаций и энергии текста.

В-четвертых, вокруг серии формируется целая писательская среда. Авторы поддерживают выход издания, участвуют в презентациях, рассказывают истории о собственной творческой судьбе, об обстоятельствах написания текстов, знакомят друзей, близких с произведениями. А мы — издатели — со своей стороны помогаем книгам попасть на маркетплейсы, в интернет-магазины, столичные книжные, на ярмарки, фестивали, номинируем книги на премии. В команде всегда пробиваться проще. А книги серии и авторы сборников заслуживают самой широкой читательской аудитории и чуткого прочтения, потому что это действительно лучшая современная проза.

— Известно, что уже сейчас идет отбор и в третий сборник серии под названием «Сны». Сколько писателей претендует на участие в книге? По каким критериям вы формируете список финалистов?

Всего на третий конкурс мы получили восемь сотен уникальных рассказов. Это абсолютный рекорд для наших отборов — количество заявок превышает отборы предыдущих конкурсов почти в шесть раз. Мы видим большой интерес к серии и в писательской среде — на наши презентации приходят коллеги из других издательских серий, свои произведения нам доверяют одни из самых известных авторов в стране, заметные литературные издания публикуют отзывы о наших книгах, а рассказы авторов сборников уверенно побеждают в конкурсах малой прозы, доходят до финалов заметных литературных премий.

Что касается формирования списка финалистов, то всю творческую часть отбора сегодня я беру на себя. Это позволяет глубоко погружаться в книгу и находить способы соединения тем, интонаций и текстов в сборниках. Собственно, этим и отличается наша серия. Для каждой книги я обязательно и сам пишу рассказ. Во главе отбора — писатель, а не редактор или критик. Последние — сами не создают произведения. А я знаю многое о художественном поиске, муках письма и стараюсь отражать в наших книгах высокую отечественную традицию.

— Будет ли продолжение серии «Время прозы», и если да, то не планируете ли вы расширить жанровое разнообразие? Например, публиковать не только рассказы, но повести и романы.

Продолжение будет обязательно. Мы ориентируемся пока примерно на выпуск двух-трех сборников малой прозы в год. И уже придумана четвертая тема, летом будет объявлен новый отбор. Всю информацию мы публикуем обычно в социальных сетях серии «Время прозы» и на сайте редакции.

Что касается укрупнения формы, то в ближайшей перспективе такой задачи нет. Романы выпускают многие издательства, а серий высокой малой прозы не насчитается и десяти. Отдельные (нерегулярные) издания сборников я не считаю, а литературные журналы сегодня, к сожалению, не имеют выхода к широкому читателю.

— Готовится к печати ваш новый сборник малой прозы. Можете приоткрыть завесу творческой тайны: о чем книга, как называется, где и когда появится в магазинах?

Второй сборник рассказов и повестей «Неодолимая тишина света» должен выйти в конце весны в этом году. В рукописи книгу уже отметили в полуфинале Литературной премии «Главкнига», а дальневосточные рассказы из нее вошли в шорт-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Я пишу в жанре русской хтонической прозы, которая сегодня представляет собой не только одно из главных направлений интеллектуального ужаса в стране (о жанре говорят на главных книжных конференциях, крупнейшие издатели открывают «хтонические» серии), но и возрождает высокую традицию русской страшной прозы, у истоков которой стояли Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, В.А. Жуковский, Ф.О. Одоевский, А.А. Перовский и другие авторы XIX века, установившие в качестве главных атрибутов жанра высочайшую стилистическую планку, опору на фольклор, глубину содержания и, конечно, страх.

В новой книге найдутся реалистические рассказы о выживании на море и в горах; дикий мир первобытной, непознанной Африки; Азия, сплетающаяся с судьбой России самым неожиданным образом; и образцовые хтонические тексты о старых селах, глухих деревнях, где крепче всего проявляется не только мир покойных, но и ярость беспокойных, которых наши предки призывали остерегаться.

В книге «Неодолимая тишина света» девять рассказов. И если первый мой сборник малой прозы «Черный хлеб доро́г» (числовым совпадением в двадцать один рассказ в книге) соотносился с исследованиями о природе искусства и весе души человека, то количество рассказов новой книги, девятка, уже аллегорически символизирует воплощение земной жизни человеческой души, проходящей три низших, три средних и три высших этапа развития до окончательного преображения. Чего я всей силой и желаю своему читателю.

— Читает ли художественные книги издатель и писатель Алексей Небыков? Хватает на это времени?

Читаю ежедневно. И по собственной творческой необходимости. Чтобы освоить ту или иную тему, нужно познакомиться с лучшими образцами нашей традиции, посмотреть на вопрос с разных ракурсов, изучить, в конце концов, немало бытовых вещей о людях, времени, местности и т.д. И по служебной надобности тоже много приходится читать. В рамках жюри в конкурсах, на собственных отборах в книги, в ходе авторских обращений через портал «Печорин.нет», которым я руковожу.

Хочется и читателям вашего сайта пожелать находить время для чтения современной художественной прозы. И без стеснения рекомендую книги серии «Время прозы» «Маяки» и «Зодиак», подготовленные с большим сердцем людьми для людей.