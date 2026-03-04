Алексей Небыков: В нашем сборнике рассказов знаки зодиака засветились разными гранями
Недавно в серии «Время прозы» издательства «Вече» вышел сборник рассказов современных авторов «Зодиак». 25 авторов, победившие в конкурсном отборе, рассмотрели астрологическую тему с самых разных сторон. В интервью РИАМО редактор серии, писатель и просветитель Алексей Небыков поделился критериями отбора рукописей, планами публикации новых сборников и рассказал, почему книги серии не забывают в метро, а бережно несут в домашние библиотеки.
— Алексей, совсем недавно из типографии вышла вторая книга вашей редакторской серии «Время прозы» в издательстве «Вече» — сборник рассказов современных авторов «Зодиак». Название говорящее, но расскажите подробнее, какие темы там раскрываются?
Судьба, рок, предназначение и выбор человека — вот центральные темы книги «Зодиак». При этом редакция заявляла конкурсный отбор текстов предельно широко. Мы искали рассказы не только об астрологии, но и астрономии, первоэлементах и мифах, связанных с зодиакальным кругом. На конкурс пришло почти полторы сотни уникальных, написанных специально для сборника работ. Был также проведен конкурс художников и утвержден иллюстратор книги — Алиса Бошко, ростовский художник-график, искусствовед, широко известный автор книжной иллюстрации. Сам сборник «Зодиак» получился очень разносторонним и по составу авторов (есть в книге писатели известные и пока малоизвестные, но очень талантливые), и жанрам произведений (реализм, мистика, фантастика, исторические рассказы, притчи, хтоническая проза и др.), и по стилистике, и даже по объему текстов. Но, как и всегда, наши книги — это не только занимательная, остросюжетная литература, но и проза больших смыслов, источник, к которому можно возвращаться на протяжении всей жизни. Мы не допускаем в книге мат, искусственного вмешательства. Относимся к слову как к высочайшему искусству в жизни человека. Наши книги люди несут домой в библиотеки, а не оставляют после прочтения на сиденье в метро.
— Планируется ли презентация нового сборника?
Книга только вышла. Начинают появляться первые отзывы в литературных блогах и читательских сервисах, известные критики публикуют рецензии в литературных изданиях. Чуть позже мы обязательно организуем несколько авторских встреч. А пока нужно дать читателям время, чтобы книгу прочли, познакомились с авторами. Кроме того, книги серии привычно участвуют в главных книжных фестивалях и ярмарках. В этом году мы планируем тоже широко участвовать в подобных мероприятиях.
— Первая книга серии «Маяки» вызвала интерес у читателей и положительные отзывы критиков. А почему вы, как редактор, обратились именно к жанру рассказа?
Во-первых, русская словесность имеет непревзойденные в мире образцы малой прозы и великую традицию — Чехов, Толстой, Бунин, Куприн, Пушкин, Гоголь, Леонов, Андреев, Платонов и многие другие, можно бесконечно продолжать. Даже роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, по сути, состоит из соединенных судьбой единого героя новелл. В этом плане мы счастливые наследники высочайшего стиля, компактной формы и идейной глубины мастеров отечественной прозы.
Во-вторых, сегодня пришло время малых форматов — сериал вместо полного метра, короткий пост вместо подробной статьи, даже сбор материала сейчас зачастую сводится не к изучению источников, а к навыку формировать команду нейросетям, которые за нас проведут анализ, сделают «верную» выборку и представят результат. И немало для досуга у людей других в жизни вещей. Человеку сложно найти целые дни на чтение, а выбрать полчаса перед сном для рассказа — вполне по силам.
В-третьих, сборники позволяют рассмотреть ту или иную тему под самым широким углом. Когда двадцать пять авторов говорят по-разному о судьбе, возникает невероятный эффект полифонического звучания смыслов. Один текст спорит с другим, следующий, напротив, дополняет первый и т.д. Многие рассказы в книге уходят на еще большую глубину смыслов после того, как читатель доходит до конца сборника, освещаются идеями иных произведений. Опять же, читатель имеет возможность познакомиться и с разным письмом, и различными жанрами, услышать и зрелых, опытных, спокойных авторов, и, напротив, молодых, пускай не таких мастеровитых, но страстных, свободных к эксперименту, вызову. Это тоже большое удовольствие — ощущать подобный контраст интонаций и энергии текста.
В-четвертых, вокруг серии формируется целая писательская среда. Авторы поддерживают выход издания, участвуют в презентациях, рассказывают истории о собственной творческой судьбе, об обстоятельствах написания текстов, знакомят друзей, близких с произведениями. А мы — издатели — со своей стороны помогаем книгам попасть на маркетплейсы, в интернет-магазины, столичные книжные, на ярмарки, фестивали, номинируем книги на премии. В команде всегда пробиваться проще. А книги серии и авторы сборников заслуживают самой широкой читательской аудитории и чуткого прочтения, потому что это действительно лучшая современная проза.
— Известно, что уже сейчас идет отбор и в третий сборник серии под названием «Сны». Сколько писателей претендует на участие в книге? По каким критериям вы формируете список финалистов?
Всего на третий конкурс мы получили восемь сотен уникальных рассказов. Это абсолютный рекорд для наших отборов — количество заявок превышает отборы предыдущих конкурсов почти в шесть раз. Мы видим большой интерес к серии и в писательской среде — на наши презентации приходят коллеги из других издательских серий, свои произведения нам доверяют одни из самых известных авторов в стране, заметные литературные издания публикуют отзывы о наших книгах, а рассказы авторов сборников уверенно побеждают в конкурсах малой прозы, доходят до финалов заметных литературных премий.
Что касается формирования списка финалистов, то всю творческую часть отбора сегодня я беру на себя. Это позволяет глубоко погружаться в книгу и находить способы соединения тем, интонаций и текстов в сборниках. Собственно, этим и отличается наша серия. Для каждой книги я обязательно и сам пишу рассказ. Во главе отбора — писатель, а не редактор или критик. Последние — сами не создают произведения. А я знаю многое о художественном поиске, муках письма и стараюсь отражать в наших книгах высокую отечественную традицию.
— Будет ли продолжение серии «Время прозы», и если да, то не планируете ли вы расширить жанровое разнообразие? Например, публиковать не только рассказы, но повести и романы.
Продолжение будет обязательно. Мы ориентируемся пока примерно на выпуск двух-трех сборников малой прозы в год. И уже придумана четвертая тема, летом будет объявлен новый отбор. Всю информацию мы публикуем обычно в социальных сетях серии «Время прозы» и на сайте редакции.
Что касается укрупнения формы, то в ближайшей перспективе такой задачи нет. Романы выпускают многие издательства, а серий высокой малой прозы не насчитается и десяти. Отдельные (нерегулярные) издания сборников я не считаю, а литературные журналы сегодня, к сожалению, не имеют выхода к широкому читателю.
— Готовится к печати ваш новый сборник малой прозы. Можете приоткрыть завесу творческой тайны: о чем книга, как называется, где и когда появится в магазинах?
Второй сборник рассказов и повестей «Неодолимая тишина света» должен выйти в конце весны в этом году. В рукописи книгу уже отметили в полуфинале Литературной премии «Главкнига», а дальневосточные рассказы из нее вошли в шорт-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Я пишу в жанре русской хтонической прозы, которая сегодня представляет собой не только одно из главных направлений интеллектуального ужаса в стране (о жанре говорят на главных книжных конференциях, крупнейшие издатели открывают «хтонические» серии), но и возрождает высокую традицию русской страшной прозы, у истоков которой стояли Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, В.А. Жуковский, Ф.О. Одоевский, А.А. Перовский и другие авторы XIX века, установившие в качестве главных атрибутов жанра высочайшую стилистическую планку, опору на фольклор, глубину содержания и, конечно, страх.
В новой книге найдутся реалистические рассказы о выживании на море и в горах; дикий мир первобытной, непознанной Африки; Азия, сплетающаяся с судьбой России самым неожиданным образом; и образцовые хтонические тексты о старых селах, глухих деревнях, где крепче всего проявляется не только мир покойных, но и ярость беспокойных, которых наши предки призывали остерегаться.
В книге «Неодолимая тишина света» девять рассказов. И если первый мой сборник малой прозы «Черный хлеб доро́г» (числовым совпадением в двадцать один рассказ в книге) соотносился с исследованиями о природе искусства и весе души человека, то количество рассказов новой книги, девятка, уже аллегорически символизирует воплощение земной жизни человеческой души, проходящей три низших, три средних и три высших этапа развития до окончательного преображения. Чего я всей силой и желаю своему читателю.
— Читает ли художественные книги издатель и писатель Алексей Небыков? Хватает на это времени?
Читаю ежедневно. И по собственной творческой необходимости. Чтобы освоить ту или иную тему, нужно познакомиться с лучшими образцами нашей традиции, посмотреть на вопрос с разных ракурсов, изучить, в конце концов, немало бытовых вещей о людях, времени, местности и т.д. И по служебной надобности тоже много приходится читать. В рамках жюри в конкурсах, на собственных отборах в книги, в ходе авторских обращений через портал «Печорин.нет», которым я руковожу.
Хочется и читателям вашего сайта пожелать находить время для чтения современной художественной прозы. И без стеснения рекомендую книги серии «Время прозы» «Маяки» и «Зодиак», подготовленные с большим сердцем людьми для людей.
Алексей Небыков — русский прозаик, просветитель, главный редактор портала «Печорин.нет» и руководитель серии «Время прозы» в издательстве «Вече». Лауреат Литературной премии «Справедливая Россия» (2023). Финалист премий имени Фазиля Искандера, Юрия Левитанского, Александра Чаковского «Гипертекст», Владимира Арсеньева «Дальний Восток». Автор книги малой прозы «Черный хлеб доро́г. Русский хтонический рассказ». Автор литературных журналов «Роман-газета», «Нева», «Москва», «Дружба народов», «Аврора», «Север», «Нижний Новгород», «Дон», «День и Ночь», «Волга — XXI век», «Турист», «Литературной газеты», других печатных и сетевых изданий. Член Федерации альпинизма России. Руководитель творческих экспедиций в горы: Килиманджаро, Эльбрус, Пик Раздельная, Пик Ленина, Казбек.