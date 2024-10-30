9 великих тренеров России, воспитавших чемпионов в разных видах спорта

30 октября тренеры России принимают поздравления, а их воспитанники имеют еще одну возможность поблагодарить своих наставников, которые учат и вдохновляют, ругают и мотивируют, болеют и вкладывают все силы в спортсмена. И только в таком тандеме можно добиваться грандиозных результатов. В материале собрали лучших и самых титулованных тренеров России.

1. Татьяна Тарасова – «мама фигурного катания»

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Российская школа фигурного катания была и остается сильнейшей в мире, а «мамой» этого вида спорта заслуженно называют Татьяну Тарасову. Это доказывает то, что Тарасова успешно тренирует и зарубежных спортсменов, воспитав в общей сложности 10 олимпийских чемпионов – с 1976 по 2010 ее фигуристы стояли на пьедестале восьми Олимпиад кряду. Кроме того, ее ученики завоевали без малого 50 золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Татьяна – дочь легендарного Анатолия Тарасова, который основал отечественную школу хоккея, возглавлял ЦСКА и сборную СССР. Дочь своего отца, Татьяна начала тренерскую карьеру после травмы, и первыми ее воспитанниками стали Александр Зайцев и Ирина Роднина. И именно с Тарасовой пара одержала историческую победу на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Привела к золоту именитый тренер Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Марину Климову и Сергея Пономаренко, Илью Кулика, Алексея Ягудина, а среди ее иностранных учеников – Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава и другие.

2. Этери Тутберидзе совершила прорыв в женском одиночном катании

Фото - © Тренер Этери Тутберидзе (слева) и Камила Валиева/РИА Новости, Максим Богодвид

Если Татьяна Тарасова тренирует всех, то Этери Тутберидзе сосредоточилась на женском одиночном катании. И именно благодаря ей российские фигуристки уже семь лет выигрывают практически все крупные турниры. Созданная Этери школа «Хрустальный» буквально совершила переворот и впервые поставила на поток четверные прыжки. Именно в школе Тутберидзе тренируется ставшая открытием минувшего сезона 15-летняя Аделия Петросян, первой среди взрослых фигуристок исполнившая два четверных риттбергера в одной программе.

Воспитанницы Тутберидзе известны потрясающим исполнением программ и участием в допинг-скандалах, которые тем не менее не сделали их менее любимыми публикой. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане победный дубль сделали Алина Загитова и Евгения Медведева, в Пекине их успех повторили Анна Щербакова с Александрой Трусовой, а Камила Валиева не попала на пьедестал как раз из-за допинг-скандала. Критики говорят о слишком жестких требованиях тренера, о сложных программах, большом количестве прыжков, приводящих к травмам. Но результат говорит сам за себя, а большой спорт – не для слабых.

3. Ирина Винер создала школу непобедимых гимнасток

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Мы говорим: «Ирина Винер» и подразумеваем художественную гимнастику. Именно она воспитала множество чемпионок, которые на пяти Олимпиадах подряд выиграли 10 золотых наград из 10 возможных. В списке ее воспитанниц – Кабаева, Канаева, Барсукова, Батыршина, Чащина, Кудрявцева, Мамун, сестры Аверины, и фамилии можно продолжать еще долго.

Сама Ирина, родившись в семье народного художника Узбекистана, пришла в гимнастику в 11 лет – довольно поздно. Но это не помешало ей стать трехкратной чемпионкой республики. Ее тренерская карьера стала еще более успешной – с 2001 года она стала главным тренером российской сборной и Центра олимпийской подготовки. С 2008 года Ирина Винер является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Благодаря сильному тренеру конкуренция внутри России сегодня в художественной гимнастике выше, чем в мире. Иностранки приезжают тренироваться на базу российской сборной.

4. Татьяна Покровская воспитала первую семикратную олимпийскую чемпионку

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Татьяна Покровская является мастером спорта по художественной гимнастике, но по совету супруга сменила специализацию и стала тренером в синхронном плавании. В ее арсенале – шесть Олимпиад с абсолютными победами, российские синхронистки взяли 12 золотых медалей из 12 возможных. При этом Светлана Ромашина стала первой в истории современной России семикратной олимпийской чемпионкой, сделав дубль в Токио и побив рекорд Любови Егоровой и Виктора Ана. Кроме того, Ромашина – обладатель 21 золотой медали чемпионатов мира.

Покровская начала карьеру тренера в 1980-х, когда синхронное плавание только включили в программу Олимпийских игр. Тогда наши синхронистки только мечтали о медалях, но в итоге смогли не только догнать, но и перегнать и завоевать медали высшей пробы. Главным в своей работе Татьяна Покровская называет дисциплину.

5. Евгений Загорулько – спец по прыжкам в высоту

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Евгений Загорулько, будучи спортсменом, занимался десятиборьем, а тренировал прыгунов в высоту. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко в 1988 году, Елена Елесина в 2000 году, Андрей Сильнов в 2008 году и Анна Чичерова в 2012 году. Это невероятная стабильность, ведь первую и последнюю победу разделяют 24 года. Воспитывалась у Загорулько и Елена Слесаренко, и победители чемпионата мира Вячеслав Воронин и Тамара Быкова, которая одна из первых преодолела двухметровую высоту.

3 апреля 2021 года Евгений Загорулько ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

6. Николай Лопухов возглавлял женскую сборную России по лыжным гонкам

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В лыжных гонках и биатлоне Лопухов считается лучшим тренером. Именно он дал старт в большой спорт будущим олимпийским чемпионкам Любови Егоровой, Тамаре Тихоновой, Ларисе Лазутиной, Светлане Нагейкиной и Нине Гаврылюк. В 1990-е он возглавлял женскую сборную страны, потом тренировал Михаила Ботвинова и Алексея Прокуророва, а наших девушек привел к «золоту» в Турине. Неплохих результатов тренер добился и в воспитании мужчин-спринтеров.

После скандала с федерацией лыжных гонок России Лопухов ушел в биатлон. И не вернулся даже после приглашения нового президента федерации Елены Вяльбе. С 2012 по 2014 год Лопухов был старшим тренером мужской сборной России. Именно под его руководством команда завоевала золотые медали эстафеты Сочи-2014.

7. Евгений Трефилов – самый титулованный наставник в командных видах спорта

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Евгений Трефилов является тренером по гандболу, а до этого был полусредним краснодарского «СКИФа». Из родного клуба он ушел тренером в краснодарскую «Кубань» и остался в женском гандболе. Под его руководством российская сборная стала победителем Олимпийских игр в 2016 году и четырежды взяла «золото» на чемпионатах мира в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах. Так Трефилов стал самым титулованным тренером в командных олимпийских видах спорта. Его наставницы отмечают, что у Евгения Трефилова больше индивидуальной подготовки и всегда высокие требования. Сейчас Евгений Трефилов занимает должность заместителя председателя Высшего совета Федерации гандбола России.

8. Николай Хромов назван лучшим тренером мира по боксу

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Николай Хромов, будучи спортсменом, в 1971 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. В 1992 году он возглавил национальную сборную и руководил ею до 2005 года, в 2008 году вновь вернулся. Под руководством Хромова российские боксеры принимали участие в трех Олимпийских играх и каждый раз привозили на одну медаль больше, чем с предыдущей. На Пекине-2008 наша сборная уже не так блистала, и после нее Хромова вернули должность главного тренера сборной. И при нем россияне взяли первое место в общекомандном зачете на двух чемпионатах Европы и первенстве планеты 2009 года, по итогам которого Николай Хромов был назван лучшим тренером мира. В Олимпиаде в Лондоне наши боксеры завоевали четыре медали, в том числе одну золотую.

9. Александр Александров сделал российских спортсменок чемпионами мира по спортивной гимнастике

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Александр Александров являлся личным наставником трехкратного олимпийского чемпиона Сеула-1988 и восьмикратного чемпиона мира Дмитрия Билозерчева. А в 1992 году Александров был старшим тренером женской составляющей «объединенной команды», завоевавшей три олимпийские золотые медали. Потом тренер уехал в США, где сделал чемпионками Доминик Мочану и Карли Паттерсон.

В Россию тренер по спортивной гимнастике вернулся в 2009 году, заняв пост старшего тренера женской команды. А уже через год с небольшим россиянки впервые после распада СССР стали чемпионками мира, в то время как его личная ученица Алия Мустафина победила в многоборье. В 2012 году в Лондоне наши гимнастки завоевали шесть медалей, заняв первое общекомандное место по их количеству. После конфликта с главным тренером сборной Александров работает со сборной Бразилии.