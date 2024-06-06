8 малоизвестных фактов о Пушкине: любовь к боксу, псевдонимы и пешие прогулки

В материале РИАМО рассказываем, как Пушкин вызвал на дуэль собственного дядю, за что он любил бокс и какой карточный долг оставил после себя.

Александр Пушкин — поэт, который является значительной частью культурного кода россиян. Никому не уделяется внимания в школьной программе больше, чем Солнцу русской поэзии, и, казалось бы, ни о ком мы не знаем больше, чем о Пушкине. В 225-й день рождения великого поэта рассказываем о нескольких малоизвестных фактах об Александре Сергеевиче.

1. Любвеобильный Пушкин с большими карточными долгами

Фото - © Портрет юного Пушкина/Wikipedia.org

Современники Пушкина не считали поэта красавцем. Мало того, Пушкин был невысокого роста —всего 166 см, за его спиной его сравнивали с обезьяной. Во время выходов в свет поэт держался подальше от своей жены Натальи Гончаровой, которая была на 10 сантиметров выше. Его брат Лев Пушкин говорил: «Он был собою дурен, ростом мал, но женщинам почему-то нравился». А женщины любили его за вьющиеся волосы и голубые глаза. Пушкин имел прекрасную осанку, умел правильно одеваться, и его современники отмечали, что когда Пушкина кто-то интересовал, он «становился очень заманчив», а когда Пушкину было неинтересно, «разговор его был вял, скучен и просто несносен». Возможно, все это и было секретом его популярности у женщин.

При этом и сам Александр Сергеевич был очень любвеобильным. Очень рано он начал посещать публичные дома, и женитьба его не остановила — среди его любовниц были и замужние дамы.

А еще поэт очень любил карты и дуэли, которых историки насчитали около 30. До применения оружия дело доходило лишь четыре раза: в одном случае оба дуэлянта промахнулись, в другом — стреляли в воздух, а в третьем — зарядили оружие клюквой. Четвертая же дуэль с оружием стала для Пушкина роковой.

Вспыхнуть дуэль могла из-за безобидного слова «подлец» или нелестного отзыва о произведении, а последняя дуэль поэта состоялась с родственником — Дантес был женат на родной сестре Натальи, Екатерине Гончаровой.

Карточные долги у поэта были довольно серьезные. Часто поэту с семьей приходилось жить в долг. После смерти поэта все его долги погасил император Николай I. На тот момент по 50 счетам пришлось выплатить около 120 тысяч рублей.

2. «Евгений Онегин» – первый русский роман

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Роман в стихах «Евгений Онегин» по оценке «Британской энциклопедии» — это первый русский роман. Так говорили о Пушкине за границей. Впрочем, иностранцы считают, что до Александра Пушкина русский язык вообще не был пригоден для художественной литературы. Утверждение спорное, хотя и в России Пушкин является значимой и ключевой фигурой в литературе.

Вообще «энциклопедию русской жизни» Пушкин писал больше семи лет, и тогда роман читали главами в отдельных книгах. Для поэта это было очень выгодным проектом, ведь роман выходил регулярно раз в 2-3 месяца, а общий гонорар составил 12 тысяч рублей (10,5 миллионов рублей в пересчете на современные деньги).

3. Пушкин попал в лицей по блату

Фото - © Wikipedia.org

В знаменитый Царскосельский лицей Пушкин, оказывается, поступил по блату. Учился он там с 1811 по 1817 год. Основателем лицея был министр Сперанский, а дядя поэта — известный поэт Василий Пушкин — был лично с ним знаком. Набор был невелик, всего 30 человек, тем не менее знакомство дяди сыграло свою роль.

В выпускной май 1817 года Александр Пушкин по успеваемости оказался 26 из 29 выпускников, показав успехи только в российской и французской словесности и в фехтовании.

Тем не менее талант поэта незамеченным не остался. Уже в 1814 году было опубликовано первое стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу» в журнале «Вестник Европы». А в январе 1815 года во время открытого экзамена в Царскосельском лицее Александр Пушкин прочитал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», и его заметил знаменитый поэт Гавриил Державин. Об этом есть упоминание в «Евгении Онегине»: «Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил».

4. Александр Пушкин часто использовал псевдонимы

Фото - © Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве./РИА Новости, Евгений Биятов

Пушкин часто использовал псевдонимы. Это было его манерой и пошутить, и уколоть соперника или того, кому он проиграл в карты. Иногда заметки и рецензии он публиковал вовсе без подписи. Использовал поэт и простые инициалы «А. П.» и «А. П-нъ», и те, которые были понятны только посвященным людям — например, «Арз.» и «Ст.Арз», что отсылает к членству поэта в литературном кружке «Арзамас», значит быть «арзамасцем» или «старым арзамасцем».

Еще у поэта было прозвище «сверчок», которое дали в этом литкружке и которым он тоже подписывался. Также он подписывался буквами «Н.к.ш.п.», которые нужно читать в обратную сторону, и первыми буквами алфавита, и именем своего друга «Давыдов Д.».

Ну, а в сатирических заметках поэт использовал смешные выдуманные имена типа Феофилакт Косичкин, а иногда использовал цифронимы — «1…16-14», то есть « А…П-н».

5. Предком Пушкина был слуга-арап, и поэт всегда шутил по этому поводу

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Александр Пушкин своим современникам напоминал араба. Есть известная история, когда русский писатель Иван Дмитриев, видев ребенка Сашу Пушкина, сказал: «Какой арабчик!». На что 10-летний Пушкин не растерялся и ответил: «Да зато не рябчик!», чем смутил взрослых, ведь лицо Дмитриева было рябым.

Действительно прадедом поэта был известный военный инженер, генерал-аншеф и крестник Петра I Абрам Ганнибал. Он был дедом матери поэта Надежды Ганнибал. Самого Абрама в Россию привезли в 1705 году и подарили Петру Великому, который крестил Абрама и дал ему образование.

Пушкин своего происхождения не стеснялся и не обижался на клички, лишь сам с удовольствием иронизировал. Например, в стихотворении «Юрьеву» есть строки: «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте». А в протоколе на встрече выпускников лицея поэт записал, что среди присутствующих был «Пушкин — француз (смесь обезианы с тигром)». А однажды на даче сосед Пушкина застал его почти без одежды, на что тот сообщил: «Ну, уж извините, жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах».

6. Пушкин любил бокс и много ходил пешком

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Пушкин часто полемику в литературных журналах сравнивал с дракой, он писал в статье «Разговор о критике»: «…посмотрите на английского лорда: он готов отвечать на учтивый вызов gentleman и стреляться на кухенрейтерских пистолетах или снять с себя фрак и боксовать на перекрестке с извозчиком. Это настоящая храбрость».

И как раз во времена Пушкина в русском языке появилось слово «боксировать» — от английского «to box», которым принято было называть «английский кулачный бой».

Собственно Пушкин интересовался боксом не только на словах. 28-летний поэт научил 7-летнего Павла Вяземского боксировать по-английски, после чего тот начал драться на детских балах и за это в итоге был от них отлучен.

По воспоминаниям современников, Александр Пушкин любил пешие прогулки и вообще отличался хорошей физической формой. Критик Павел Анненков вспоминал: «Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, до езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником известного фехтовального учителя Вальвиля».

Поэт редко ездил в экипаже и по городу ходил в основном пешком. Более того, от Петербурга до Царского села он ходил пешком, а это около 30 километров. Даже в путешествиях на станциях он никогда не ждал, пока сменят лошадей, а шел вперед, разговаривая со встречными людьми. Порой таким образом он доходил до следующей станции.

7. Поэт вызвал на дуэль собственного дядю

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Когда родился Пушкин, дуэли уже давно запретили. Участников штрафовали, а убийц ссылали в Сибирь. Но поэта это не останавливало, он был помешан на Байроне и не мог удержаться от возможности пострелять. Однажды его дядя Павел Ганнибал во время танца отбил даму у Александра. И юноша, конечно, вызвал родственника на дуэль. Дядя не воспринял вызов всерьез, будучи участником войны 1812 года, и ссора быстро мирно закончилась.

8. Пушкин провел в ссылках шесть лет

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В первую ссылку поэта отправили в 1820 году на четыре года. Из-за едких эпиграмм на власть поэт успел побывать на Кавказе, в Крыму и в Одессе. В это время он написал много стихотворений и романтических поэм, таких как «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник».

Из южной ссылки Пушкин был отправлен в «домашнюю ссылку» в имение Михайловское. По слухам, это произошло по инициативе графа Воронцова, женой которого увлекся опальный поэт. Но официальной причиной стали атеизм и дурное поведение. В Михайловском Пушкин пробыл с 1824 по 1826 год, где написал трагедию «Борис Годунов», «Граф Нулин» и несколько глав «Онегина».

Ну, а в 1825 году смерть Александра I, восстание в Петербурге и коронация Николая I позволили поэту жить там, где он захочет. Но при этом Николай стал личным цензором Александра Пушкина.