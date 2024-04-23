8 интересных фактов о КВН и Александре Маслякове

Об истории знаменитого «Клуба веселых и находчивых» и неразрывно связанной с ним судьбе Александра Маслякова читайте в материале РИАМО.

Имя Александра Маслякова настолько тесно связано с КВН, что многие сразу не вспомнят других ведущих этой популярной передачи, хотя их было больше десяти. О Клубе веселых и находчивых, его роли в жизни Маслякова и других фактах читайте в материале РИАМО.

1. Александр Масляков – инженер-энергетик по образованию, телеведущий – по призванию

Фото - © Медиасток.рф

После окончания средней школы Александр Масляков поступил в Московский институт инженеров транспорта на энергетический факультет, окончил его и по распределению был направлен работать в проектный институт «Гипросахар». Эту работу друзья так и называли – «Сладкая жизнь Маслякова».

Однако в проектном институте Александр долго не продержался. К тому времени он уже на протяжении нескольких сезонов был соведущим КВН, и телевизионная карьера манила его значительно сильнее, чем карьера инженера. В один прекрасный день Александр «положил диплом в тумбочку», уволился из «Гипросахара» и поступил на Высшие курсы творческих работников ТВ.

2. У КВН была передача-предшественник

Фото - © Медиасток.рф

В 1957 году на Центральном телевидении появилась юмористическая передача «Ваши веселые вопросы» – подражание популярной в Чехословакии программе «Гадай, гадай, гадальщик».

«Игра шла не с командами, как позднее в КВНе, а со зрителями. Совершенно случайные люди вызывались на сцену при помощи разных трюков. Скажем, ведущий выстреливал в зал парашютиком – на кого опустится, тот выходит. Зрители впервые стали действующими лицами», – рассказывал один из создателей «ВВВ» Сергей Муратов в книге «Мы начинаем КВН».

Программа оказалась успешной и, казалось, ее ждало большое будущее, но из-за эфирного конфуза во время третьего выпуска шоу в одночасье закрыли.

Через четыре года, в 1961 году, в редакции молодежных программ ЦТ вспомнили успех «ВВВ» и решили запустить в эфир нечто похожее, но в новом формате. И тогда была изобретена игра «КВН». Название она получила в честь популярного в то время телевизора «КВН-49» (а он, в свою очередь, был назван по первым буквам фамилий конструкторов – Кенигсона, Варшавского и Николаевского). Расшифровку «Клуб веселых и находчивых» придумали уже после того, как название было утверждено.

3. У КВН кроме Александра Маслякова было больше десяти ведущих

Фото - © Медиасток.рф

В первые годы передачу вели известные актеры. В роли ведущих побывали Наталья Фатеева, Александр Белявский, Олег Даль, Олег Борисов, Светлана Дружинина и Михаил Державин. А вот Александр Масляков впервые попал на КВН в конце 1963 года в качестве болельщика команды своего вуза, и тогда же впервые появился на телеэкране – всей стране был показан его затылок. Ведущим программы совместно со Светланой Жильцовой он стал в 1964 году.

«Эпоха Маслякова» продолжалась в «Клубе веселых и находчивых» до 2022 года (за исключением периода 1972-1986 годов, когда программа не выходила). В 2022-23 годах у тумбы «начальника КВН» начали появляться новые лица. В роли ведущих попробовали себя Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов и Игорь Верник.

4. За свою семейную жизнь Масляков благодарен телевидению и КВН

Фото - © РИА Новости

В интервью Масляков неоднократно признавался, что самая главная удача в его жизни – это то, что благодаря КВН он встретил свою супругу. В 1966 году 19-летняя Светлана Семенова пришла на Центральное телевидение работать ассистентом режиссера «Клуба веселых и находчивых», познакомилась с обаятельным ведущим и после пяти лет встреч вышла за него замуж. В 1980-м у пары родился сын Александр. Вместе супруги уже 53 года, в 2021 году они отметили золотую свадьбу.

5. Кроме КВН Александр Масляков вел множество передач и снимался в кино

Фото - © SKas. CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org

Все мы знаем Александра Маслякова как ведущего популярной игры, но и в период, когда КВН не выходил в эфир, Александр Васильевич не сидел без дела. Масляков вел такие успешные программы, как «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Алло, мы ищем таланты!», пять лет пробыл ведущим «Песни года», снимал репортажи со Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Берлине, Гаване, Москве и Пхеньяне.

Кроме того, Масляков поучаствовал в качестве актера в нескольких фильмах («Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя ведущий КВН», «Ар-хи-ме-ды!», «Не хочу быть взрослым», «Как стать счастливым», «Люби меня, как я тебя»), где в основном исполнял роли шоуменов или журналистов.

6. КВН – не только шоу, но и бизнес

Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори

Александр Масляков неоднократно говорил, что КВН – это не только шутки, смех, веселье, но и много организационной работы. Особенно сложные времена пришлись на 80-е и 90-е годы, когда телевизионные руководители сменялись один за другим. У многих были довольно строгие и порой странные требования. Некоторые вычеркивали целые номера из программы. Хождение по кабинетам руководства, по воспоминаниям Маслякова, было сродни дипломатической миссии и стоило ему немалых сил и нервов.

В 1990 году совместно с женой Светланой Александр Масляков организовал Телевизионное творческое объединение «АМиК», которое с тех пор и занимается производством передачи. Сейчас «АМиК» владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, а также организует гастроли команд. Известно, что в феврале 2024 года владельцем 100% акций «АМиК» стал Александр Масляков-младший.

7. Цитаты Александра Маслякова о КВН

Фото - © РИА Новости

«О том, что КВН умер, я услышал примерно на второй год работы в этой передаче. Так до сих пор он и умирает».

«В КВН нет табу, шутить можно как угодно и о ком угодно! Главное, чтобы шутка не была оскорбительной, все остальное разрешено».

«Как живем – так и шутим. КВН – это зеркало происходящего вокруг именно сейчас».

«КВН – это не про деньги. У нас деньги не стоят во главе угла или даже рядом с этим углом».

«В каждой игре результат неизвестен. Это самое сложное и самое интересное. Хотя нервов уходит много. (…) Я каждый раз очень волнуюсь, стоя за кулисами, перед тем, как сделать шаг. В неизвестность, в определенном смысле».

«Ничего не имею против того, что КВН-щики делают карьеру в юмористических программах. Но есть одно замечание. Если в команде на сцене стоит ряд ребят и каждый поет свою ноту, получается хор. А когда кто-то уходит в «свободное плавание» на какой-то телепроект и не знает ничего, кроме выученной в хоре ноты – это сразу заметно. Нельзя на одной и той же ноте работать все время. Надо развиваться».

«Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. (…) Но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются».

«В России может произойти все, что угодно. Но что не будет КВН – это фантастика».

8. Александр Масляков не уходит окончательно со сцены КВН

Фото - © CC BY 4.0/Wikipedia.org

В начале 2022 года стало известно, что Александр Масляков во второй раз заболел коронавирусом, и врачи порекомендовали ему воздержаться от телевизионной работы и съемочных нагрузок. Тогда телеведущий пропустил начало нового сезона КВН, появился на сцене Клуба лишь в сентябре, на четвертьфинале, а затем поучаствовал в жюри во время проведения конкурса «Высшей лиги».

С 2022 года у тумбы ведущего стояли, сменяя друг друга, различные юмористы и артисты – от Дмитрия Нагиева до Валдиса Пельша. С начала 2024 года восемь игр провел Дмитрий Хрусталев, звезда «Сборной Санкт-Петербурга».

21 апреля 2024 года в СМИ появились сообщения, что именно Митя Хрусталев станет постоянным ведущим КВН вместо Александра Маслякова. Впрочем, уже к обеду сын известного телепродюсера поспешил связаться с журналистами. Масляков-младший пояснил, что Масляков-старший, если захочет, сможет в любой момент вернуться к роли ведущего популярной игры, а информация о его окончательном уходе с поста «главного КВН-щика» не соответствует действительности.