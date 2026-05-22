40% магазинов одежды могут закрыться: эксперт назвал главные причины

Почему закрываются магазины одежды в ТЦ, кто виноват и к чему это приведет, РИАМО рассказал коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский.

Цифры, которые заставляют задуматься

Если смотреть на цифры, то, по данным INFOLine, только в 2025 году в Москве закрылось около 4,5 тысяч торговых точек, в Санкт-Петербурге — около 3 тысяч. В торговых центрах доля закрытий магазинов одежды и обуви в 2025 — начале 2026 года составила почти половину всех закрытий. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года в стране может закрыться от 15% до 40% магазинов одежды и обуви. Уже сейчас растет вакантность ТЦ — в Москве она приблизилась к 10% и продолжит увеличиваться.

Даже крупные сети начали оптимизацию: сокращают магазины Gloria Jeans, O’STIN, Zolla, Melon Fashion Group и другие игроки.

Причины закрытия офлайн-магазинов

Причина первая: маркетплейсы выигрывают по всем параметрам

Самая очевидная причина — доминирование маркетплейсов. Сегодня они выигрывают практически по всем параметрам: ассортимент, удобство выбора, скорость покупки, логистика и цена. Покупатель может, не выходя из дома, заказать несколько вариантов товара, примерить их, оставить подходящее и вернуть остальное. Это удобнее, быстрее и дешевле, чем поездка в ТЦ.

Классический офлайн-ритейл здесь объективно проигрывает по удобству потребительского опыта.

Причина вторая: люди перестали тратить импульсивно

Сегодня и бизнес, и потребители гораздо внимательнее относятся к расходам. Люди стали чаще сравнивать цены, искать скидки, пользоваться промокодами. Если даже в продуктах питания заметен тренд на экономию, то в одежде и обуви он проявляется еще сильнее.

Покупатели стали реже совершать импульсивные покупки и бережнее относиться к тому, что уже имеют. По статистике, именно одежда, обувь и аксессуары сегодня сокращаются быстрее всего. Fashion-сегмент не просто сокращается — он переживает серьезную структурную перестройку.

Причина третья: расти стало невыгодно

Для ритейла 2025–2026 годы стали периодом жесткого давления на маржинальность. Выросли налоги, остается дорогим заемный капитал, увеличились операционные расходы. Дополнительную нагрузку создает аренда — ТЦ в большинстве случаев не снизили стоимость площадей, а кое-где даже повысили.

Поэтому компании начинают оптимизировать розницу: закрывают неэффективные магазины, точки «на перспективу» и оставляют только самые сильные локации. Отдельно стоит отметить налоговый фактор: для многих компаний порог по НДС стал серьезным ударом по экономике.

ТЦ стали местом для досуга, а маркетплейсы перестали быть «легким входом»

Сегодня ТЦ все меньше воспринимаются как место для шопинга и все больше — как пространство для досуга. Люди приходят туда не столько за покупками, сколько за впечатлениями: сходить в кино, поесть, встретиться с друзьями.

Это меняет формат — ТЦ начинают развивать событийные пространства, фестивали, развлекательные зоны, ярмарки. Им нужно сохранить трафик и удержать арендаторов, поэтому они ищут новые модели использования площадей.

Часть офлайн-бизнесов попытается перейти в онлайн. Уже появляются бренды, которые изначально строятся как digital-first и не рассматривают офлайн как основной канал продаж.

Но важно понимать: маркетплейсы давно перестали быть «легким входом». Сегодня это высококонкурентная среда: высокие комиссии, сложная логистика, большие затраты на продвижение, давление на цену и зачастую еще более низкая маржинальность, чем в офлайне. Переезд в онлайн не решает проблему автоматически.

Другая стратегия: гибридная модель и нишевой ритейл

По мнению эксперта, наиболее устойчивой станет омниканальная стратегия, где бизнес сочетает офлайн и онлайн. Например, у бренда есть пространство для примерки и клиентского опыта, а продажи частично идут через маркетплейсы. Это позволяет сохранить контроль над брендом, удержать часть маржи и использовать преимущества цифровых каналов.

Также мы увидим рост нишевого ритейла — компаний, которые строятся вокруг узких потребностей: специализированная обувь, товары для определенных сообществ, lifestyle-направления. Рынок станет менее массовым и более сегментированным.

Вывод эксперта: это не кризис, а перестройка

«Подводя итог, скажу так: вся эта перестройка — естественный ответ бизнеса на изменение экономики. Предприниматели не будут долго удерживать убыточные модели просто ради сохранения привычного формата. Рынок адаптируется, перестраивается и ищет новые точки устойчивости», - считает Богинский.

То, что мы видим в 2025–2026 годах, — это уже не временное колебание, а начало серьезного структурного изменения всего непродовольственного ритейла.