17 жертв за 10 лет: кто такой Краснокамский маньяк и как он убивал

В материале РИАМО — о раснокамском маньяке, который сидит в тюрьме и продолжает давать показания о своих убийствах.

Кто такой краснокамский маньяк

Фото - © Igor Bastrakov / Фотобанк Лори

О жизни Станислава Белорусцева (так по-настоящему зовут краснокамского маньяка) до совершения преступлений информации достаточно мало. Так, известно лишь, что он родился в 1967 году и с 18 лет вел достаточно маргинальный образ жизни. Он много выпивал и был неоднократно судим.

Первый пожизненный срок Станислава Белорусцева

Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори

Убивать Белорусцев начал в 1999 году, но «попался» на преступлениях лишь спустя десять лет. Его осудили за убийство трех человек — своей знакомой и двух ее сыновей. Расправился со своими жертвами он во время застолья. Маньяк повздорил с женщиной и со всем зверством начал избивать ее диском от гантели, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Когда он с ней расправился, перекинулся на ее испуганных сыновей, которые видели убийство своей матери. Чтобы скрыть улики, Белорусцев сжег квартиру, где лежали тела убитых. За тройное убийство маньяка приговорили к пожизненному заключению.

Отбывать наказание Белорусцева отправили в знаменитую колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. Уже находясь за решеткой, маньяк признался еще в нескольких кровожадных преступлениях.

Новые признания в тюрьме

Фото - © Борис Кавашкин / Фотобанк Лори

Несколько убийств Белорусцев совершил, бродя вместе с собутыльником по подъездам и дергая за ручки входных дверей, чтобы проверить, открыто ли. Так одной из жертв оказалась 70-летняя женщина, которая не заперла дверь. Пенсионерка подняла шум и пыталась прогнать мужчин, но они стали требовать от нее налить им спиртное, параллельно роясь в шкафах в поисках алкоголя. Женщина отказывалась и начала угрожать им полицией. Это очень не понравилось Белорусцеву, и он, недолго думая, зарезал пенсионерку.

Подобное убийство он совершил чуть позднее. Увидев свет в окне одной из квартир, маньяк постучал в дверь и, когда ему открыл мужчина, напал на него. За эти два убийства Белорусцев получил второе пожизненное наказание.

Примечательно, что в ходе экспертизы у маньяка выявили некое расстройство личности, которое развилось у него на фоне частого употребления спиртного. Белорусцев проявлял агрессию по отношению к психиатрам. Однако его все же признали вполне вменяемым, ибо он полностью осознавал общественную опасность своих действий.

Следующей жертвой маньяка стал его знакомый по фамилии Дериглазов. Между ними разразился скандал на почве личной неприязни. В ходе конфликта маньяк умышленно ударил знакомого по лицу кулаком несколько раз, после чего взял ножницы и нанес ему не менее четырех ударов в спину и шею. Таким образом Белорусцев повредил хрящевую гортань правой сонной артерии и правую яремную вену, вследствие чего мужчина скончался на месте. За это Белорусцев получил новый срок — 10 лет лишения свободы, поглощенные пожизненным сроком.

Затем последовало еще одно убийство — вместе с собутыльником по фамилии Зверев Белорусцев зарезал еще одну жертву на почве личной неприязни. Труп они расчленили и раскидали по микрорайону в разных местах. В дальнейшем эти останки начали обнаруживать местные жители и обращаться в полицию.

Одним из самых вопиющих случаев стало убийство Натальи Корнеенковой из Краснокамска. Она долгое время числилась пропавшей без вести. Трагедия развивалась довольно обыденно: поссорившись с сожителем, Наталья поехала к своей подруге Зекакиной, которая в это время проживала с Белорусцевым. Когда Зевакина отошла в туалет, маньяк изнасиловал Корнеенкову и задушил с помощью шарфа. У нее он забрал деньги, украшения и телефон. Вернувшись, Зевакина обнаружила подругу мертвой. Белорусцев стал угрожать ей убийством и потребовал заняться с ним сексом на том диване, где лежало мертвое тело Корнеенковой. После совокупления маньяк сожительницу отпустил.

Несколько дней Белорусцев хранил тело убитой жертвы на балконе, а после расчленил его на куски и раскидал по всему Краснокамску. Впоследствии местные жители обнаружили фрагменты таза и бедренных костей Корнеенковой. Череп женщины нашли лишь спустя четыре года среди гаражей.

Интересно, что Зевакину маньяк настолько запугал расправой, что женщина молчала об убийстве целых 20 лет.

Каждые три года новая информация

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Каждые три года Белорусцев дает новые показания по поводу своих убийств. Так, на днях он сознался в еще одном убийстве. Его жертвами стали два подростка, которых он убил 21 год назад. Мальчикам было 15 и 17 лет. Всего с 1999 по 2009 год Белорусцев совершил 17 преступлений.

Зачем краснокамский маньяк признается в новых преступлениях? Дело в том, что во время новых расследований убийц переводят из исправительной колонии в СИЗО, где гораздо более мягкие условия содержания. Таким образом преступники устраивают себе «отпуск» от тюрьмы.