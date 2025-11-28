Звезда Бетельгейзе: когда она взорвется и что будет, если это произойдет

Что известно о звезде Бетельгейзе

Фото - © Adam Block/Steward Observatory/University of Arizona/Wikipedia.org

Бетельгейзе по-другому называют звездой Альфа Ориона, и это одна из самых больших и ярких звезд во всей Вселенной. Она находится далеко от нашей планеты Земля — данные разнятся, но можно найти сведения, что она расположена на расстоянии от 499 до 636 световых лет от нас. Бетельгейзе хорошо видно ночью, поскольку ее радиус значительно превышает радиус Солнца.

Бетельгейзе входит в созвездие Ориона и относится к типу звезд, которые называются красными гигантами. Возраст у нее почтенный — ей около десяти миллионов лет. Температура на поверхности достигает 5274 градусов Цельсия.

Лучше всего Бетельгейзе видна на ночном небе в зимние месяцы, ее можно увидеть даже невооруженным глазом — но это только в местностях, где нет светового загрязнения. В городе же понадобится обычный бинокль.

Чтобы найти Бетельгейзе на небе, нужно сначала отыскать созвездие Ориона. Красный гигант находится как бы в «плече» созвездия.

Правда ли Бетельгейзе взорвется и когда это будет

Фото - © Freepik.com

Ученые считают, что Бетельгейзе в данный момент находится на финальной стадии своей жизни и в скором времени взорвется. Бетельгейзе нестабильна и непрерывно «мигает», затухая и разгораясь вновь, поэтому ученые считают, что скоро ее ядро может не выдержать. Однако для астрономов «скоро» — это в течение следующих десяти или ста тысяч лет, а более точный прогноз возможен лишь за несколько дней, поскольку Землю накроет поток нейтрино из ядра.

Астрофизики уверены, что реакция взрыва будет настолько мощной, что вспышку можно будет увидеть с Земли даже днем.

Ученые утверждают, что Бетельгейзе паразитирует на своей звезде-компаньоне, как бы высасывая из нее материю, после чего превращает ее в энергию. Во время этого на самой Бетельгейзе происходит непрерывная термоядерная реакция, которая выбрасывает переработанную энергию в открытый космос. Из-за этого вокруг этих двух звезд образовалось газовое гало.

Ученые предрекают, что в конечном итоге Бетельгейзе неминуемо сблизится со своей компаньоншей и столкнется с ней. «Из-за процесса вращения и облака вокруг, накапливаемая масса материи превысит так называемый предел Чандрасекара — предельную массу, с которой звезда может существовать в виде белого карлика. Когда это произойдет, звезда взорвется в виде сверхновой, попутно уничтожив все, что останется от звезды-компаньона», — говорят ученые.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин предполагает, что взрыв Бетельгейзе может случиться уже сейчас, при жизни одного поколения.

«Расчеты показывают вероятность вспышки в течение ближайших 30 лет, хотя сроки могут колебаться до тысяч лет. Это будет красиво — на ночном небе появится фонарь в 2-3 раза ярче полной Луны. И он в течение года будет по ночам освещать Землю. Можно будет городское освещение не включать» Владимир Сурдин Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Астрофизик Вячеслав Авдеев между тем считает, что Бетельгейзе уже могла взорваться — просто узнаем мы об этом спустя несколько сотен лет, ведь между нами большое расстояние. «Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе — ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад, а нам еще лет 500 ждать, когда до нас дойдет. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению», — сказал Авдеев.

Астрофизик объяснил, что если в солевом источнике Бетельгейзе еще горят водород и гелий, то она может просуществовать еще несколько тысяч лет. Однако если вокруг нее горят углерод, азот, кремний и железо, то это говорит о том, что звезда начала потреблять свои остатки и вот-вот взорвется. Тем не менее, наблюдая с Земли, сделать какие-либо точные прогнозы просто невозможно. «Поэтому нельзя сказать, взорвется ли она сейчас, завтра или через сто лет, но через 10 тысяч лет она, скорее всего, бабахнет. Временной разброс, к сожалению, такой», — добавил астрофизик.

Какие последствия будут для Земли, когда звезда Бетельгейзе взорвется

Фото - © Freepik.com

Больше всего пострадать могут космонавты, которые сейчас находятся на орбите Земли. Дело в том, что при взрыве Бетельгейзе выпустит мощное гамма-излучение, которое способно убить все живое. Об этом сказал Владимир Сурдин.

«Это будет смертельно опасно для космонавтов — людей, которые будут находиться на орбитальной станции или, например, на пути к Марсу. Также есть угроза для спутников — у них электроника может не выдержать. Есть спутники, которые заточены на такие неприятности — военные, например. Они выдерживают гамма-вспышки. Но обычные спутники — телевещания, интернета, GPS и ГЛОНАСС — на это не рассчитаны. Они могут запросто накрыться». Владимир Сурдин Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Однако космонавтов можно будет спасти — на это потребуется всего три-четыре часа, тогда как о взрыве Бетельгейзе можно будет узнать где-то до сутки.

Для жителей Земли взрыв Бетельгейзе опасности не несет — нас защищает атмосфера. Однако Сурдин считает, что особо впечатлительные люди могут испытать настоящее потрясение — в некоторых древних культурах появление на небе двух лун рассматривалось как предзнаменование надвигающейся катастрофы или серьезных перемен.

Можно предположить, что при взрыве красного гиганта появятся лжепророки, а социальные сети наполнятся паническими настроениями. А вот те люди, которые родятся во время двух лун, станут носителями древнего проклятия и будут в своих снах видеть кошмары о разрушении городов и гибели цивилизаций.