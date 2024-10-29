«Золотой мяч — 2024»: испанец Родриго Эрнандес стал обладателем премии France Football
Фото - © F. Faugère/L'Équipe
В материале РИАМО — о полных итогах голосования.
28 октября в Париже состоялась официальная церемония вручения премии «Золотой мяч». Это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. О том, кто забрал награду в этом году, — в материале РИАМО.
Обладатель «Золотого мяча — 2024»
Фото - © Sarah Meyssonnier/REUTERS
Обладателем главного трофея в этом году стал 28-летний Родри (Родриго Эрнандес), премию ему вручил Джордж Веа. Родри стал первым с 1960 года испанцем-обладателем премии и первым опорным полузащитником, получившим эту награду. Родри заслужил награду, сыграв ключевую роль в успехах своего клуба и национальной команды в сезоне 2023/24. В частности, он помог «Манчестер Сити» выиграть рекордный четвертый подряд титул чемпиона Англии, а затем был признан лучшим игроком «ЕВРО-2024» за впечатляющее выступления в составе сборной Испании, одержавшей победу на турнире в Германии.
После награждения испанец произнес эмоциональную речь: «Это особенный день. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь. Благодарю моих партнеров по „Манчестер Сити“. Это лучший клуб в мире для меня. Спасибо и моим партнерам по национальной сборной. Вместе мы выиграли чемпионат Европы и осчастливили страну. Это победа не только моя, но и всего испанского футбола. Столько испанских игроков приближались к „Золотому мячу“. Это победа испанской школы футбола».
Третье место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем — это лучший результат среди английских игроков с тех пор, как Фрэнк Лэмпард занял второе место в 2005 году.
В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинский нападающий выигрывал трофей восемь раз и является рекордсменом по этому показателю.
Как отреагировало футбольное сообщество на победу Родри
Фото - © Медиасток.рф
Футбольные болельщики и сами футболисты были почти уверены, что Родри не сможет обойти Винисиуса из «Реала», поэтому, когда стало известно о победе испанца, вспыхнуло недовольство. Причем еще до начала официальной части стало известно, что один из фаворитов на премию, бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор, и другие игроки мадридцев бойкотировали церемонию. Многие собратья по полю высказались в поддержку Винисиуса, который занял второе место.
Феде Вальверде высказался в соцсетях: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».
Эдер Милитао написал: «Ты лучший, и никто этого не отнимет. Лучший!». Более жестко отреагировал Эдуардо Камавинга: «Футбол политизирован! Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут сказать иначе. Люблю тебя, брат».
Не обошли стороной случившееся и партнеры Винисиуса по сборной Бразилии. Ришарлисон высказался весьма негодующе, говоря о результатах премии: «Сегодня бразильцы проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшему в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, по не понятным никому критериям этого не случилось. Не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть в числе лучших. Но то, что Вини не выиграл — это позор, и единственный, кто сегодня проиграл — это футбол. Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть всю Бразилию, болеющую за него. И этот день настал сегодня. Ты лучший в мире, и никакие трофеи этого не изменят», — написал он в социальных сетях.
Полные итоги премии «Золотой мяч — 2024»
Фото - © Sarah Meyssonnier/Reuters
- Родри (Испания, «Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»)
- Джуд Беллингем (Англия, «Реал»)
- Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»)
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»)
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»)
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
- Тони Кроос (Германия, экс-"Реал», завершил карьеру)
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»)
- Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»)
- Флориан Вирц (Германия, «Байер»)
- Дани Ольмо (Испания, «Барселона»)
- Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»)
- Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»)
- Гранит Джака (Швейцария, «Байер»)
- Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»)
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»)
- Хакан Чалханоглу (Турция, «Интер»)
- Букайо Сака (Англия, «Арсенал»)
- Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»)
- Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»)
- Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»)
- Коул Палмер (Англия, «Челси»)
- Деклан Райс (Англия, «Арсенал»)
- Витинья (Португалия, «ПСЖ»)
- Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер)
- Матс Хуммельс (Германия, „Рома“) и Артем Довбик (Украина, „Рома“)
Полный список победителей премии «Золотой мяч — 2024»
Фото - © Sarah Meyssonnier/REUTERS
Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании)
Награда Сократеса (за лучшие социальные акции): Дженнифер Эрмосо («Тигрес», сборная Испании)
Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии) и Килиан Мбаппе (ПСЖ / «Реал», сборная Франции)
Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины)
Лучший клуб мужского футбола: «Реал» (Испания)
Лучший клуб женского футбола: «Барселона» (Испания)
Лучший тренер: Карло Анчелотти («Реал»)
Лучшая тренер: Эмма Хейз («Челси» / сборная США)
Обладательница «Золотого мяча» среди женщин: Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании)
Обладатель «Золотого мяча» среди мужчин: Родри («Манчестер Сити»)