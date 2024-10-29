28 октября в Париже состоялась официальная церемония вручения премии «Золотой мяч». Это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. О том, кто забрал награду в этом году, — в материале РИАМО.

Обладатель «Золотого мяча — 2024»

Фото - © Sarah Meyssonnier/REUTERS

Обладателем главного трофея в этом году стал 28-летний Родри (Родриго Эрнандес), премию ему вручил Джордж Веа. Родри стал первым с 1960 года испанцем-обладателем премии и первым опорным полузащитником, получившим эту награду. Родри заслужил награду, сыграв ключевую роль в успехах своего клуба и национальной команды в сезоне 2023/24. В частности, он помог «Манчестер Сити» выиграть рекордный четвертый подряд титул чемпиона Англии, а затем был признан лучшим игроком «ЕВРО-2024» за впечатляющее выступления в составе сборной Испании, одержавшей победу на турнире в Германии.

После награждения испанец произнес эмоциональную речь: «Это особенный день. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь. Благодарю моих партнеров по „Манчестер Сити“. Это лучший клуб в мире для меня. Спасибо и моим партнерам по национальной сборной. Вместе мы выиграли чемпионат Европы и осчастливили страну. Это победа не только моя, но и всего испанского футбола. Столько испанских игроков приближались к „Золотому мячу“. Это победа испанской школы футбола».

Третье место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем — это лучший результат среди английских игроков с тех пор, как Фрэнк Лэмпард занял второе место в 2005 году.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинский нападающий выигрывал трофей восемь раз и является рекордсменом по этому показателю.

Как отреагировало футбольное сообщество на победу Родри

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Футбольные болельщики и сами футболисты были почти уверены, что Родри не сможет обойти Винисиуса из «Реала», поэтому, когда стало известно о победе испанца, вспыхнуло недовольство. Причем еще до начала официальной части стало известно, что один из фаворитов на премию, бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор, и другие игроки мадридцев бойкотировали церемонию. Многие собратья по полю высказались в поддержку Винисиуса, который занял второе место.

Феде Вальверде высказался в соцсетях: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».

Эдер Милитао написал: «Ты лучший, и никто этого не отнимет. Лучший!». Более жестко отреагировал Эдуардо Камавинга: «Футбол политизирован! Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут сказать иначе. Люблю тебя, брат».

Не обошли стороной случившееся и партнеры Винисиуса по сборной Бразилии. Ришарлисон высказался весьма негодующе, говоря о результатах премии: «Сегодня бразильцы проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшему в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, по не понятным никому критериям этого не случилось. Не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть в числе лучших. Но то, что Вини не выиграл — это позор, и единственный, кто сегодня проиграл — это футбол. Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть всю Бразилию, болеющую за него. И этот день настал сегодня. Ты лучший в мире, и никакие трофеи этого не изменят», — написал он в социальных сетях.

Полные итоги премии «Золотой мяч — 2024»

Фото - © Sarah Meyssonnier/Reuters

Родри (Испания, «Манчестер Сити») Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал») Джуд Беллингем (Англия, «Реал») Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал») Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер») Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») Тони Кроос (Германия, экс-"Реал», завершил карьеру) Гарри Кейн (Англия, «Бавария») Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити») Флориан Вирц (Германия, «Байер») Дани Ольмо (Испания, «Барселона») Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта») Нико Уильямс (Испания, «Атлетик») Гранит Джака (Швейцария, «Байер») Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал») Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла») Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал») Хакан Чалханоглу (Турция, «Интер») Букайо Сака (Англия, «Арсенал») Антонио Рюдигер (Германия, «Реал») Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») Вильям Салиба (Франция, «Арсенал») Коул Палмер (Англия, «Челси») Деклан Райс (Англия, «Арсенал») Витинья (Португалия, «ПСЖ») Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер) Матс Хуммельс (Германия, „Рома“) и Артем Довбик (Украина, „Рома“)

Полный список победителей премии «Золотой мяч — 2024»

Фото - © Sarah Meyssonnier/REUTERS

Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании)

Награда Сократеса (за лучшие социальные акции): Дженнифер Эрмосо («Тигрес», сборная Испании)

Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии) и Килиан Мбаппе (ПСЖ / «Реал», сборная Франции)

Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины)

Лучший клуб мужского футбола: «Реал» (Испания)

Лучший клуб женского футбола: «Барселона» (Испания)

Лучший тренер: Карло Анчелотти («Реал»)

Лучшая тренер: Эмма Хейз («Челси» / сборная США)

Обладательница «Золотого мяча» среди женщин: Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании)

Обладатель «Золотого мяча» среди мужчин: Родри («Манчестер Сити»)