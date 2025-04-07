Золотое кольцо России: история, города, достопримечательности и цены

О том, что можно посмотреть на самом знаменитом российском туристическом маршруте и сколько может стоить путешествие, рассказываем в материале РИАМО.

Золотое кольцо России – один из самых популярных экскурсионных маршрутов. Традиционно он начинается и заканчивается в Москве и проходит по городам, в которых сохранились исторические памятники древнерусской культуры.

Почему маршрут называется «Золотое кольцо»

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Автором термина и самого маршрута стал журналист Юрий Бычков, который в 1965 году по заданию редакции газеты «Советская культура» совершил автомобильное путешествие по городам Северо-Восточной Руси. Юрий Бычков самостоятельно составил маршрут протяженностью в 500 километров и посетил самые известные памятники древнерусской старины. В 1967 году «Советская культура» опубликовала серию очерков Бычкова о старинных городах и центрах народных ремесел под общей рубрикой «Золотое кольцо», и название маршрута прочно вошло в обиход.

Сегодня правообладателем товарного знака «Золотое кольцо России» является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Какие города входят в Золотое кольцо

Фото - © Андрей Бойков / Фотобанк Лори

Традиционно маршрут Золотого кольца включает Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Также туристическая поездка может быть дополнена посещением Александрова, Боголюбова, Гороховца, Гусь-Хрустального, Дмитрова, Калязина, Кидекши, Мурома, Мышкина, Палеха, Плеса, Рыбинска, Тутаева, Юрьев-Польского, Шуи и Вязьмы, но эти города в «официальный» список не входят, туроператоры могут добавлять какие-либо из них в маршрут по собственному желанию.

Что посмотреть в городах Золотого кольца России

Владимир

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Владимир ведет свою историю с 990 года, когда его основал князь Владимир Красное Солнышко. Город развивали Владимир Мономах, Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский, со временем Владимир стал столицей Владимиро-Суздальского княжества.

В городе туристам предлагается осмотреть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – Золотые ворота XII века, Успенский собор (в котором сохранились фрески, написанные рукой Андрея Рублева) и Дмитриевский собор. В программу обычно также входит посещение Вознесенского и Боголюбского монастырей и католического костела Святого Розария. Также туристов ждут музей «Старый Владимир», Музей ложки и «Старая Аптека», старательно воссозданная реставраторами фармацевтическая лавка начала XIX века.

Суздаль

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Суздаль, основанный в X веке, многие называют «Монастырской столицей» России, здесь для посетителей открыты пять действующих монастырей. Также туристам предлагается осмотреть Суздальский кремль, Торговые ряды и Посадский дом – уникальное белокаменное здание XVII века. Особого внимания заслуживает и расположенный под открытым небом Музей деревянного зодчества. В числе экспонатов музея – постройки XVIII-XIX веков, перевезенные в Суздаль и кропотливо отреставрированные в 1960-е годы.

Иваново

Фото - © Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Иваново – самый молодой город Золотого кольца, он был основан в 1871 году. В Иваново туристы могут посетить краеведческий центр, Музей ситца, промышленности и искусства, Введенский женский монастырь, а также памятники архитектуры времен конструктивизма – построенные в 1920–1930-х годах Дом-Корабль, Ивсельбанк и областной драматический театр.

Кострома

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Кострома была основана на берегу Волги Юрием Долгоруким в 1152 году. Основная точка притяжения туристов – Запрудненский Спасский монастырь (Церковь Спаса на Запрудне). Здесь хранится Феодоровская икона Богородицы, которую, по преданию, князь Василий Ярославич нашел на ветвях сосны над рекой Запрудней. Также гости могут посетить музей-заповедник династии Романовых, Свято-Ипатьевский монастырь и Торговые ряды.

Ярославль

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Ярославль – первый христианский город на Волге, основанный Ярославом Мудрым в 1010 году. Здесь расположен уникальный 15-главый храм Иоанна Предтечи, который изображен на купюре номиналом в 1000 рублей. Исторический центр города входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, туристы могут посетить Спасо-Преображенский монастырь, Успенский собор и церковь Ильи Пророка, а также осмотреть множество зданий, построенных еще в допетровскую эпоху.

Углич

Фото - © Ирина Гришанова / Фотобанк Лори

Углич был официально включен в маршрут Золотого кольца в 2018 году специальным указом министра культуры. Точкой притяжения туристов в городе являются Угличский кремль и церковь Димитрия на Крови, возведенная в память об убитом младшем сыне Ивана Грозного. Кроме того, в Угличе можно осмотреть три действующих монастыря, а в центре города сохранилось немало купеческих домов XIX века.

Ростов Великий

Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори

Ростов, один из самых древних русских городов, знаменит Ростовским кремлем, Успенским собором и Спасо-Яковлевским монастырем. В Ростовском кремле, кстати, снималась картина «Иван Васильевич меняет профессию». Многие из православных храмов, расположенных в городе, были возведены в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Кроме того, по преданию, в Ростове родился былинный богатырь Алеша Попович – в честь него назван небольшой музей традиционных народных ремесел.

Переславль-Залесский

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Переславль-Залесский был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. В истории города есть немало знаковых событий: например, здесь родился князь Александр Невский, а в XVII веке на Плещеевом озере Петр I начал строительство «потешной» флотилии, давшей начало всему русскому флоту. В Переславле-Залесском можно осмотреть шесть монастырей, множество православных храмов (в частности, Спасо-Преображенский собор), Переславский музей-заповедник, оборонительные валы с тысячелетней историей, а также Музей утюга, Музей истории денег и Музей чайника.

Сергиев Посад

Фото - © Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Сергиев Посад – единственный город Московской области, который входит в Золотое кольцо. История города известна с 1340 года, когда на Маковецком холме был возведен небольшой православный храм в честь Троицы. Со временем вокруг церкви возвели монастырь Сергия Радонежского, в 1380 году Дмитрий Донской перед битвой на Куликовом поле посетил монастырь с целью получить благословение на ратные подвиги и помолиться о победе над воинством Золотой Орды. Сейчас монастырь, носящий название Троице-Сергиева лавра – объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, туристы могут посетить Музей христианского искусства, где хранится первая печатная русская книга «Апостол» и Музей игрушки с тысячами интересных экспонатов.

Сколько стоит поездка по Золотому кольцу в 2025 году

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Как правило, из Москвы путешествие по городам Золотого кольца организовывают для туристических групп на экскурсионных автобусах. Многие туроператоры предлагают одно- или двухдневные поездки в один или два города Золотого кольца, в зависимости от маршрута и насыщенности программы такие туры могут стоить от 10 тысяч рублей.

Более протяженные маршруты могут включать несколько городов Золотого кольца, такие туры обычно длятся от 3 до 5 дней. Стоимость поездки по всем основным городам может составлять от 30 тысяч рублей, при этом цена зависит не только от количества посещенных достопримечательностей, но и от звездности отелей, в которых будут ночевать туристы. Самые насыщенные туры, включающие 15 или 20 городов, обычно предполагают восьми- или десятидневное путешествие, стоимость которого начинается от 65 тысяч рублей.