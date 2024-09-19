«Золотая кровь»: что известно о самой редкой крови с нулевым резус-фактором

В материале РИАМО рассказываем о крови, которую называют «золотой», и о том, как живется ее обладателям.

В середине сентября врачам одной из иркутских клиник удалось спасти уникального пациента – младенца с «золотой кровью», самой редкой в мире. Малышу было крайне необходимо переливание такой же «золотой крови» – и найти ее удалось лишь в криобанке городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Зеленограде. О том, чем «золотая кровь» отличается от остальных, рассказываем в материале РИАМО.

Что такое группы крови и резус-фактор

Фото - © Elnur / Фотобанк Лор

Группы крови отличаются друг от друга видами антигенов, которые располагаются на поверхности эритроцитов. Это могут быть антигены А (II группа крови) или В (III группа). Если присутствуют оба антигена, то у человека группа крови АВ (IV), а при отсутствии антигенов из этого списка определяется группа крови О (I).

Существует и еще один антиген – D, который также располагается на поверхности эритроцита и провоцирует образование иммунных антител. Вообще же система резус-фактора состоит из групп крови, определяемых 59 антигенами, но в медицине учитывают, главным образом, самый иммунногенный из них – D.

Наличие или отсутствие антигена D определяет резус-фактор (RhD) крови: положительный или отрицательный. Резус-положительных людей в мире подавляющее большинство – около 85%.

При переливании крови очень важно, чтобы группы крови и резус-фактор донора и рецепиента совпадали, иначе в организме начинается «конфликт» антигенов. Это вызывает сильную иммунную реакцию: лейкоциты начинают атаковать чужеродные клетки, а эритроциты под воздействием белков плазмы – слипаться, образуя тромбы. Такое состояние называется гемотрансфузионным шоком и без специального лечения заканчивается смертью рецепиента.

Что такое «золотая кровь»

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

«Золотой кровью» называют кровь с нулевым резус-фактором. В ней отсутствуют абсолютно все резус-антигены: и наиболее иммуногенный D, и все остальные. Такая кровь имеет I группу, то есть не имеет также антигенов A и B, и по этим причинам она считается идеальной для трансфузии, так как в принципе не вызывает несовместимости.

«Золотую кровь» можно переливать в самых сложных случаях, когда никакая другая кровь по разным причинам не может быть использована. Из-за редкости и уникальных свойств кровь с нулевым резус-фактором и была названа «золотой».

До 1961 года считалось, что нулевой PhD в принципе возможен, но живых людей с такой особенностью не существует. Эмбрионы без резус-антигенов, полагали медики, гибнут еще в утробе матери на ранних сроках беременности. Но затем был найден первый человек, своим существованием опровергнувший эту теорию: это оказалась австралийская аборигенка.

Всего за время шестидесятилетних наблюдений в мире было обнаружено около 50 человек с «золотой кровью». На сегодняшний момент в реестре редких доноров ВОЗ зарегистрировано всего 11 таких людей.

Известно, что нулевой резус-фактор вызывается мутацией генов RHD или RHAG, и эта особенность иногда передается по наследству. Одной из причин мутации, в частности, называют близкородственные браки.

Почему «золотая кровь» – не подарок природы

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

Обладатели «золотой крови» могут стать донорами для любого человека, но не могут быть рецепиентами никого из «обычных» доноров. Им подойдет только такая же кровь с нулевым PhD. Если таким людям предстоит хирургическое вмешательство, то, как правило, врачи предлагают им заранее стать донорами для самих себя, чтобы «запастись» необходимым объемом крови на случай, если потребуется переливание.

Людям с отсутствием резус-антигенов рекомендуется избегать рискованных видов спорта, не устраиваться на потенциально травмоопасные работы, так как в случае экстренной ситуации найти «золотую кровь» для переливания будет весьма проблематично.

Если у матери нулевой PhD, ее беременность может осложниться резус-конфликтом при вынашивании резус-положительного ребенка. В этом случае иммунная система матери начинает вырабатывать иммуноглобулины IgG, которые атакуют эритроциты в крови малыша, что может стать причиной различных патологий или даже мертворождения.

А еще «золотая кровь» сама по себе довольно уязвима. Согласно ряду исследований, из-за отсутствия резус-антигенов эритроциты особенно чувствительны к инфекционному заражению крови, а также могут интенсивно разрушаться даже при отсутствии какого-либо воздействия, что приводит к развитию гемолитической анемии.