Зимние Олимпийские игры — 2026: где пройдут, допустят ли россиян и где можно посмотреть

Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. В материале РИАМО рассказываем, где и как пройдут Олимпийские игры в 2026 году, кто из россиян в них будет участвовать и будут ли Игры показывать в России.

Где и как пройдет Олимпиада-2026

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Непосредственно спортивные состязания состоятся в итальянских областях Венето и Ломбардия, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, и в прилегающих к ним провинциях и долинах. Такое официальное разделение соревнований между двумя городами будет впервые в истории Игр. Также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне.

Италия принимает уже третью зимнюю Олимпиаду, а Милан впервые стал олимпийской столицей. Всего для соревнований будет задействовано 25 спортивных объектов, из которых два будут новыми, а четыре – временными. Милан станет основным местом для баталий на льду, остальные снежные, бобслейные и другие трассы расположены в Кортина-д'Ампеццо.

Церемония открытия XXV зимней Олимпиады состоится 6 февраля на легендарном футбольном стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Официально закроют Олимпиаду 22 февраля на исторической «Арена ди Верона» в Вероне.

Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану). Символами Игр являются эмблема «Futura» («Будущее») и факел «Essential» («Основной»).

В каких дисциплинах сразятся спортсмены на Олимпиаде-2026

Фото - © Spirit River / Фотобанк Лори

На Олимпиаде-2026 будет разыграно рекордное количество комплектов наград – 116, спортсмены сразятся в 16 дисциплинах, что на семь больше предыдущих Игр. Соревнования пройдут по хоккею, фигурному катанию, биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному и конькобежному спорту, бобслею, шорт-треку, сноуборду, керлингу, санному спорту, скелетону, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, лыжному двоеборью и ски-альпинизму.

Последний вид спорта – новый в этом сезоне Игр.

Новый вид спорта на Олимпиаде-2026: что такое ски-альпинизм

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

В дебютном для этой Олимпиады ски-альпинизме спортсменам предстоит подняться на лыжах на гору, преодолеть пешком с лыжами на плече или в рюкзаке еще более сложный для подъема участок и скатиться вниз по неподготовленному склону. Пройдет три медальных розыгрыша – мужской и женский спринты, а также смешанная эстафета.

В этом виде спорта выступит в том числе российский спортсмен в нейтральном статусе Никита Филиппов. Всего в дисциплине сразятся 36 спортсменов – по 18 мужчин и женщин.

Кто примет участие в Олимпиаде-2026 и кто поедет от России

Фото - © РИА Новости

На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом. Впервые на зимнюю Олимпиаду приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает участие спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе в индивидуальных видах при выполнении списка критериев. На сегодняшний день известно о девяти олимпийцах из России, возможно, список расширится.

На Олимпиаду-2026 от России в нейтральном статусе поедут фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, ски-альпинист Никита Филиппов.

Расписание соревнований Олимпиады-2026

Фото - © Spirit River / Фотобанк Лори

Состязания с участием наших спортсменов пройдут 8, 11, 13, 16 и 19 февраля в фигурном катании, почти каждый день будут соревноваться лыжники, биатлонисты и конькобежцы, борьба в шорт-треке пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля, ски-альпинисты поспорят за медали 19 и 21 февраля.

Хоккейные финалы пройдут 19 и 22 февраля, женские и мужские соревнования по сноуборду и горным лыжам пройдут с 7 по 18 февраля, комплекты в санном спорте разыграют 8, 10, 11 и 12 февраля. Полное расписание соревнований Олимпиады доступно на сайте.

Где смотреть Олимпиаду-2026

Фото - © РИА Новости

Зимние Олимпийские игры-2026 года в России покажет онлайн-платформа Okko. Здесь можно будет посмотреть церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы, и торжественное закрытие.