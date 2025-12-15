Зимние активности 2026 в парках Подмосковья: катки, спортивные игры и пробежки

В парках Подмосковья в зимнем сезоне 2025–2026 подготовлено много активностей и развлечений. Здесь оживает новогоднее чудо, работают отделения почты Деда Мороза и открыты его резиденции, где проводятся различные мастер-классы и встречи. Для активного отдыха в парках есть тюбинговые горки, катки и лыжные трассы, проводятся фестивали и представления на льду.

Фестиваль «Хрустальный лед»

Фото - © Медиасток.рф

Проект команды губернатора Московской области, в котором могут принять участие фигуристы-любители со всего региона. Они покажут свои номера в парках городов Подмосковья, а лучшие примут участие в масштабном гала-концерте. Областной фестиваль «Хрустальный лед» проводится впервые, художественным руководителем является Илья Авербух. Вместе с ним участников будут оценивать Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Гала-концерт фестиваля с лучшими номерами пройдет в Центральном парке Пушкинского городского округа в 16:00. Предварительные просмотры номеров будут проходить ежедневно с 2 по 10 января в парках горокругов Люберцы, Лобня, Домодедово, Подольск, Балашиха, Одинцовский, Коломна, Дубна, Сергиево-Посадский. Начало выступлений в 18:00. Вход на все ледовые спектакли бесплатный для всех желающих.

Подать заявку на участие в фестивале можно на официальном сайте.

Где: в парках Подмосковья

Когда: 2-10, 17 января

Сайт: https://хрустальныйлед.рф/

Катки в парках Подмосковья

Фото - © Медиасток.рф

В сезоне 2025–2026 в Московской области будет доступно 45 площадок с искусственным льдом. Каждый каток оборудован всем необходимым: от пункта проката инвентаря до теплых раздевалок, чтобы отдых был комфортным и безопасным.

Катки расположены в следующих городских округах: Балашихе, Богородском, Долгопрудном, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Звездном городке, Пушкине, Истре, Коломне, Королеве, Красногорске, Ленинском, Лобне, Люберецах, Наро-Фоминске, Мытищах, Одинцове, Подольске, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Химках, Черноголовке, Чехове.

Новые катки открылись в Дмитрове, планируются к открытию катки во Власихе, Звездном городке и Краснознаменске. Для катания на этих катках нужна регистрация, само катание бесплатное.

Активности в парках Московской области

Фото - © Медиасток.рф

В парках Московской области по системному расписанию проходят самые разные мероприятия и активности. Почти во всех парках проходят пробежки, активные игры для детей, занятия по скандинавской ходьбе для людей старшего поколения, тренировки по разным видам спорта. Основные активности проходят в выходные, но скучать не придется и в будни.

Парки в Балашихе

Фото - © Горка в Пестовском парке в Балашихе/Медиасток.рф

В парке «Пестовский» работает бесплатный каток. В среду в 16:00–17:30 и субботу в 10:00–11:30 кататься можно только с шайбой и клюшкой и в шлеме. В будние дни каток открыт для массового катания с 12:00 до 21:30, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 22:00. Катание бесплатное, нужна регистрация на сайте.

В «Пехорке» ежедневно проводятся разминки и пробежки. В Ольгинском парке проводят беговые тренировки, ОФП и занятия по скандинавской ходьбе. Расписание доступно в телеграм-канале t.me/ParkiBalashihi

Где: г.о. Балашиха, Носовихинское ш. (парк «Пестовский»»), ул. Парковая, 4 («Пехорка»), мкр. Железнодорожный, ул. Пригородная (Ольгинский лесопарк).

Когда: по расписанию

Сайт: t.me/ParkiBalashihi

Парк «Сестрорецкий» в Клину

Фото - © Сестрорецкий парк в Клину/Медиасток.рф

В Сестрорецком парке в будни проводятся встречи бегового клуба, а в резиденции Деда Мороза проводят интерактивные мероприятия, на которых учат элементам балета и настольным играм.

Где: г.о. Клин, ул. Мира, 21Б

Когда: по расписанию

Сайт: https://www.klin-park.ru/novosti/

Парк в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Фото - © Воскресенск. Усадьба Кривякино. Зима/Медиасток.рф

В парке проводятся занятия по северной ходьбе, игротеки и интерактивные программы для малышей. Кроме того, в парке проходят занятия по шашкам и шахматам, в резиденции Деда Мороза ждут всех желающих подвигаться и заняться творчеством.

Где: г.о. Воскресенск, улица Лермонтова, дом 5

Когда: по расписанию

Сайт: t.me/usadbakrivyakino

Городской парк в Раменском

Фото - © Елка в Раменском городском парке в новогодние праздники/Медиасток.рф

В парке работает каток, который открыт с 10:00 до 22:00. Зарегистрироваться для катания можно на сайте. По расписанию в парке проводятся дружеские забеги, спортивные игровые программы, ретро-дискотеки и подвижные игры для детей.

Где: г.о. Раменское, ул. Народное имение, 14

Когда: по расписанию

Сайт: t.me/parkramenskoye

Парк «Елочки» в Домодедово

Фото - © Домодедово. Парк «Елочки» зимой/Медиасток.рф

В парке проводят подвижные игры для детей, спортивные мероприятия, игровые и танцевальные программы. Активности проходят в основном в выходные дни и по пятницам, работает резиденция Деда Мороза.

Где: г.о. Домодедово, Каширское ш., 104

Когда: по расписанию

Сайт: https://parkidmd.ru/about/elochki/

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде

Фото - © Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде зимой/Медиасток.рф

В парке по расписанию проводятся занятия «Здоровая спина», еженедельные старты «5 верст», мастер-классы по фигурному катанию на катке и по современной хореографии. Занятия по танцам и танцевальные вечера проходят для всех возрастов, в том числе для членов клуба «Активное долголетие».

Где: Сергиево-Посадский г.о., ул. Вифанская, влд. 151

Когда: по расписанию

Сайт: https://t.me/parkskitskieprudy

Парк Талалихина в Подольске

Фото - © Зимний парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске/Медиасток.рф

В рамках областной программы «Парки. Сказки. Торжество» в парке проходят квесты, творческие мастер-классы, театрализованные представления и, конечно, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. В будни проводят занятия по скандинавской ходьбе, разминку, ретродискотеку и пробежки.

Где: г.о. Подольск, ул. Рабочая, 5Б

Когда: по расписанию

Сайт: t.me/pkio_talalihina

Парк культуры и отдыха в Одинцово

Фото - © Медиасток.рф

В парке работает каток, проходят занятия по йоге, скандинавской ходьбе, функциональные тренировки. Все желающие могут посетить тренировки по программе «Здоровая спина», по технике бега и офп.

Где: г.о. Одинцово, ул. Манжосовская, 1

Когда: по расписанию

Сайт: https://park-1.ru/

Центральный парк в Королеве

Фото - © Медиасток.рф

Рядом с парком работает открытый каток с искусственным льдом. В парке проводятся занятия по настольному теннису, пиклболу, проходят «Веселые старты» для детей и познавательные экопрогулки.

Где: г.о. Королев, ул.Терешковой, 1

Когда: по расписанию

Сайт: https://korolevpark.ru/afisha/