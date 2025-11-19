Здесь заключали договора и назначали свидания: 10 удивительных фактов из истории туалета

В материале РИАМО во Всемирный день туалета проливаем свет на то, как в давние времена люди справляли нужду и что им заменяло унитаз.

Факт 1. В каменном веке ходили под себя

Конечно, тысячелетия назад о канализации и духом не слыхивали, да и каких-либо горшков тогда тоже не существовало. Древние люди не стеснялись ни плохого запаха, ни грязи, поэтому ходили прямо под себя. Все это действо могло сопровождаться непринужденной беседой с соплеменниками или занятием другими повседневными делами. Если местность, где вдруг приспичило, казалась небезопасной, первобытный человек держал наготове дубинку, чтобы никакие волки или тигры не подобрались сзади. Можно задаться вопросом: неужели набедренная повязка была всегда в фекалиях? Как правило, шкуру с причинного места все же снимали и давали подержать соплеменнику либо вешали на ветку или дубинку.

Факт 2. В Древней Греции существовали туалетные клубы по интересам

В Древней Греции к туалетной теме относились с особым уважением, поэтому начали возводить латрины — общественные уборные. Это были заведения, которые выглядели как обычные комнаты, где по периметру располагались каменные (реже — деревянные) сиденья с отверстиями, похожими на замочные скважины. Справлять нужду любили коллективно, параллельно о чем-то болтая. Порой в таких туалетах даже заключали важные государственные сделки и обсуждали важнейшие городские дела. А еще это было место для романтических знакомств и просто для развлечений. Правда, туалеты эти были всегда холодными (все-таки сделаны из камня), поэтому состоятельные граждане сначала посылали в туалет своих рабов, чтобы они своим задом нагрели сиденье. Роль туалетной бумаги играли морские губки на палочках, которые окунали в желоб с водой, а затем промывали в уксусе.

Факт 3. Туалеты в Древнем Риме не делились на «М» и «Ж»

Туалеты в Древнем Риме на мужские и женские не делились. Похоже, тогда никто не испытывал чувства неловкости, и уединение никому не требовалось. Разделение шло по сословиям: для бедных — самые простые, для среднего класса — поприличнее, а для богатых — роскошно оформленные.

Факт 4. Содержимое горшков выплескивали на головы прохожим

Во времена Средневековья туалетов в их современном понимании пока не было. В замках, например, строили специальные «домики» с дыркой в полу, которые выглядели как скворечники, выступавшие из стен. Их называли «хранителями платья» — «гардеробами». Дело в том, что запах фекалий убивал насекомых. И в каменные стены поэтому вбивали крючки для одежды, чтобы избавиться от блох и моли. Продукты рыцарской жизнедеятельности летели сверху прямо на зевак. Стоит сказать, что с прохожими раньше особо не церемонились: большинство людей (которые жили в обычных домах, не замках) справляли нужду в горшки, а знать — в вазы. Содержимое не глядя выплескивали из окна. Если в кого-то попало — ну, что поделать!

Факт 5. Император Фридрих провалился в яму для фекалий

В некоторых средневековых домах местом туалета служили выгребные ямы, которые располагались под полом. Туда справляли нужду, и под действием испаряющихся нечистот пол мог прогнить. Так произошло, например, в 1183 году в Германии и повлекло за собой неприятную трагикомичную ситуацию: император Фридрих с подданными провалился в выгребную яму. Император не пострадал, а вот некоторые подданные захлебнулись.

Факт 6. Париж XVIII века буквально смердил

Столица высокой культуры, науки и моды в конце XVIII века буквально воняла, да так, что аж резало глаза. Ходить по улицам было опасно, можно было запросто испачкаться в чужих испражнениях — люди присаживались по нужде где попало. Если шел дождь, то картина становилась еще более удручающая: улочки Парижа превращались в настоящую канализацию. Для парижан даже придумали специальную обувь на высокой платформе — чтобы не испачкаться в испражнениях. Позаботились и о гуляющих зеваках: в 1270 году власти приняли закон, согласно которому, прежде чем вылить свои фекалии из окна, парижане должны были громко крикнуть: «Осторожно! Выливаю!».

Факт 7. Богатые дамы носили с собой специальные «соусники»

Богатые дамы с XVII и вплоть до XIX века имели при себе такой атрибут, как бурдалу. Это небольшие утки с анатомической выемкой, немного похожие на соусники. Женщины брали их с собой и прятали под пышными юбками или даже в рукаве. Эти бурдалу позволяли дамам сделать свои дела, не привлекая внимания окружающих. Несколько позже появились и мужские бурдалу, выполненные в форме кувшина с вытянутой горловиной, но они не получили такого широкого распространения.

Факт 8. В эпоху Возрождения появился прототип современного туалета

Изобретатель и придворный Елизаветы I Тюдор Джон Харрингтон смастерил королеве первый в истории смывной туалет — ватерклозет. Это было незамысловатое устройство: воду в него нужно было набирать самостоятельно. Общество было в восторге от идеи, а вот Елизавета новинку не особо жаловала: она боялась, что через дырку в унитазе к ней может кто-нибудь пролезть и лишить девственности. В общем, изобретение Харрингтона надолго не прижилось, лишь через полторы сотни лет работа над задумкой продолжилась: Александр Каммингс, британский часовщик и изобретатель, получил патент на ватерклозет в 1738 году. Потом были еще несколько модификаций, и вот наконец почти современная версия туалета вида «дерни за веревочку» была сделана Томасом Крэппером.

Факт 9. На Руси люди были чище французов

В Древней Руси из окон никто содержимое своих горшков не выплескивал — это считалось дурным тоном. В основном люди справляли нужду в деревянных туалетах, располагавшихся рядом с домом и защищавших от ветра и дождя. Так что можно сказать, что славяне были гораздо чище своих западных коллег.

Факт 10. Современные унитазы начали изготавливать лишь в ХХ веке

Знакомые нам унитазы из керамики массово начали изготавливать в Испании в 1909 году. Изначально они именовались «гигиеническими керамическими изделиями», однако вскоре чересчур длинное название сократили: туалетные приспособления начали именовать просто «унитаз» по названию фирмы-производителя «Unitas».