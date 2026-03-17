В материале РИАМО — о новом забавном меме, который стал популярен в сети.

Недавно в русскоязычном сегменте сети появился очередной забавный музыкальный мем, завоевавший огромную популярность среди молодежи и заставивший многих задуматься над вопросом: что же это такое? Рассказываем об этом в материале РИАМО.

Откуда появился мем «Возьми телефон, детка»

В феврале 2026 года короткое двухминутное видео под названием «Возьми телефон, детка» буквально взорвало ленту социальной сети TikTok. Оно быстро набрало миллионы просмотров благодаря своему простому исполнению и забавному характеру.

Автор клипа — молодой рэпер по имени Toxi$. В видео он сидит в домашней обстановке перед компьютером и поет свою песню Nobody. Это видео — небольшой кусочек его стрима на Twitch, проведенного в январе 2026 года.

Особенно зрителям полюбился короткий отрывок, где исполнитель повторяет «возьми телефон, детка». Благодаря своему ритму и мелодичности эта фраза идеально подошла для озвучивания разных ситуаций. Теперь ее используют для выражения раздражения, усталости от звонков или вообще любого внезапного отвлечения. Например, вы вдруг получаете звонок от начальника посреди ночи, бывший любовник донимает вас сообщениями или родители начинают беспокоить вас ненужными разговорами. Невовремя могут позвонить и соседи, и дальние родственники, и налоговая, и ЖКХ, и другие службы. А теперь представьте, что все они звонят под трек «возьми телефон, детка». Это вызывает как минимум улыбку! Отсюда и популярность трека.

О чем вообще вирусная песня Nobody

Фото - © Toxi$

Припев композиции Nobody повествует историю лирического героя, находящегося в состоянии сильного эмоционального переживания из-за отказа любимой девушки отвечать на его звонок. Герой рассказывает, что вложил значительные средства в отношения («слил на нее сотню»), прилагал усилия, чтобы привлечь внимание, но девушка осталась равнодушной. Несмотря на душевные терзания, персонаж остается внешне невозмутимым («дыхание ровно»).

Некоторые поклонники считают, что текст песни отражает личные чувства самого Токсиса, поскольку в период написания песни он переживал сложный этап в отношениях. Например, поклонники высказывали предположение, что в тексте отражены события личной жизни музыканта, связанные с разрывом романтической связи с популярной стримершей Генсухой, его бывшей возлюбленной.

Кто такой Андрей Смелянский, автор мема

Фото - © Андрей Смелянский на Radio Kids FM/Okras. Собственная работа, CC BY 4.0

Исполнитель вирусной песни Nobody Андрей Смелянский родился в столице России, однако детство провел в культурной Северной столице. Его творческий путь начался рано: увлеченность музыкой появилась еще в школьные годы, когда он занимался игрой на фортепиано и прослушивал музыку разных жанров. Позже, заинтересовавшись американским рэпом, он нашел свое направление и создал собственный проект под именем Toxi$.

Музыкальная карьера началась с записи песен на английском языке прямо на домашнем планшете, а первый релиз состоялся в 2019 году с выходом альбома Greener Days. Впоследствии сотрудничество с такими звездами российского рэпа, как Big Baby Tape и OG Buda, помогло укрепить положение Toxi$ среди молодых исполнителей жанра. Даже болезнь — серьезная патология костей — не смогла остановить молодого талантливого парня. Обучаясь параллельно профессии гида, педагога английского языка и переводчика, Андрей успешно совмещает творчество и образование.

Альбом SLAANG, выпущенный в ноябре 2025 года, подарил миру хит Nobody, который занял топовые места в мировых музыкальных чартовых сервисах. Однако пика популярности достиг лишь после превращения песни в популярный сетевой мем.

Как Токсис отреагировал на успех мема

Фото - © Okras. Собственная работа, CC BY 4.0

Сам Андрей относится к популярности своего творчества положительно. Так, на одном из концертов в Санкт-Петербурге он лично показал зрителям на большом экране тот самый вирусный видеоролик, подчеркнув радость от неожиданного успеха. Музыкант подчеркнул, что подобные ситуации помогают музыкальным произведениям обрести новую жизнь и оставаться востребованными у публики.