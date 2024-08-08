Выходные 9–11 августа: концерт Macan, фестиваль «Сады и люди» и фильм «Мой дикий друг»

О том, какие мероприятия стоит посетить в предстоящие выходные, читайте в материале РИАМО.

На выходных с концертами выступят Кравц, Macan и Alexis. В парке Горького состоится фестиваль искусств «Горький+», в Сокольниках можно увидеть шедевры ландшафтного искусства, а на Хлебзаводе посетить фестиваль, посвященный науке о психике. В музеях можно узнать больше о изобретениях Да Винчи, окунуться в творчество Марка Шагала и увидеть наряды Майи Плисецкой. В театрах пройдут мюзиклы и комедии, а в кино можно посмотреть премьеру фильма «Мой дикий друг».

Концерты

Кравц

Фото - © РИА Новости

Культовый рэп-исполнитель Кравц выйдет на сцену со своими главными хитами. Артист — создатель собственного музыкального лейбла Presnya Family и обладатель всероссийской музыкальной премии Muzplay в категории «Рэпер года». На счету исполнителя уже больше 10 альбомов. Во время концерта зрители услышат композиции и с его нового альбома. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, Мумий Тролль Music Bar

Когда: 9 августа, 20:00

Сколько стоит: от 3500 рублей.

Macan

Фото - © CC BY 3.0/Wikipedia.org

Настоящее имя исполнителя — Андрей Косолапов, а Macan в переводе с индонезийского значит «тигр». Он имеет негласный статус голоса молодежи и амбассадора разбитых сердец. Во время концерта он исполнит такие хиты, как «Спой», «Юг», «Май», Asphalt 8, «Останься образом» и другие. Его песни о пацанской дружбе, любви и тяжести расставания, погоне за деньгами, ценностях и мечтах всегда откликаются в сердцах поклонников. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. 3-я Песчаная, 2а, ВЭБ Арена

Когда: 10 августа, 19:00

Сколько стоит: от 2000 рублей.

Alexis

Фото - © Alexis Skizar/vk

Alexis Skizar— участник крупнейших музыкальных фестивалей, покоривший топ-чарты Европы. Его музыка — это микс качественной поп-музыки и честных замысловатых текстов. На сцене бара он даст сольный концерт. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, Мумий Тролль Music Bar

Когда: 11 августа, 19:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Фестивали

Фестиваль искусств «Горький+»

Фото - © Фестиваль искусств «Горький+» / VK

Фестиваль проходит в Москве с 8 по 11 августа. Гости фестиваля смогут увидеть арт-объекты, классические спектакли, иммерсивные постановки, спектакли-концерты, спектакли-променады, аудиоспектакли, цирковое шоу, поиграть в городки и шахматы, послушать лекцию Павла Басинского. Фестиваль искусств «Горький +» ставит своей задачей выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие Максима Горького и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей. 12+

Подробности и регистрация на сайте фестиваля.

Где: площадки парка Горького

Когда: 8–11 августа

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»

9 августа в парке «Сокольники» начинает работу фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». На одной площадке соберутся профессионалы, чтобы продемонстрировать возможности и достижения индустрии в России, рассказать о современных тенденциях в ландшафтном проектировании, объединить широкие слои общества вокруг стремления сделать свою страну прекрасным садом, научить людей видеть и ценить прекрасное в окружающем нас мире. 0+

Купить билет на фестиваль и узнать подробную программу можно на сайте.

Где: парк «Сокольники», вход с Богородского шоссе.

Когда: 9–18 августа

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Inpsycho Fest-2024

Фото - © Unsplash.com

Масштабное событие, которое откроет посетителям новые горизонты психологии и человеческого сознания. Гостей приглашают окунуться в мир науки о психике, где каждый найдет ответы на волнующие вопросы и познакомится с передовыми методами психологической помощи и самопознания. 18+

Купить билет на фестиваль можно на сайте.

Где: ул. Новодмитровская, 1, Хлебзавод

Когда: 10 августа

Сколько стоит: от 2500 рублей

Выставки

«В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу»

Фото - © РИА Новости

Выставка-путешествие «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу» основана на книге художника «Моя жизнь». Семь разделов знакомят зрителей с героями художника и любимыми его сюжетами. Залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу, первому парижскому путешествию художника. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Образцова, 11, стр. 1а, Еврейский музей и Центр толерантности

Когда: 9–11 августа

Сколько стоит: от 300 рублей.

«Божьей милостью Инженер»

Фото - © Сергей Стрелков / Фотобанк Лори

на выставке можно увидеть модели машин и механизмов из Музея-мастерской 3Da Vinci, созданные по эскизам Леонардо да Винчи и напечатанные на 3D-принтерах. А с помощью технологии дополненной реальности и мобильного приложения 3Da Vinci посетителям на своих смартфонах и планшетах удастся увидеть анимированные изобретения итальянского мастера и даже сделать селфи с ними. Эффект иммерсивности будет создаваться в комнате с «зеркальной камерой» — необычным изобретением европейского гения, предназначение которого до сих пор остается загадкой. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Воронцовский парк

Когда: 9–11 августа

Сколько стоит: от 150 рублей.

«Майе Плисецкой, всегда»

Фото - © Михаил Озерский/РИА Новости

Майя Плисецкая — особая стихия, отдельная планета, неповторимый образ. Она опережала время и вела его за собой, всегда оставляя в истории и эстетике балета уникальный след. Выставка в музее-квартире поделена на несколько частей, которые проходят в разное время. До 18 августа перед посетителями предстанут наряды из балета «Чайка» (Р. Щедрин, 1980). Тогда Пьер Карден создал платье для роли Нины Заречной, которую танцевала Плисецкая, а Валерий Левенталь — воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм. 18+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Тверская, 25/9, подъезд 2, музей-квартира Плисецкой

Когда: 9–11 августа

Сколько стоит: от 450 рублей.

Спектакли

Драма «Морское путешествие 1933 года»

Фото - © Unsplash.com

Постановка — это театральная вариация на тему фильма С. Крамера «Корабль дураков». Корабль здесь представлен как микромодель мира — одна из важнейших и распространенных мифологем литературы и искусства. Автор «Морского путешествия 1933 года» Юрий Еремин собрал на борту корабля представителей всех классов, благосостояний, вероисповеданий и национальностей. Все они — бедные и богатые, старые и юные, злые и добрые — плывут навстречу своей судьбе в Германию 1933 года, ставшего поворотным в развитии мировой истории. Кто-то встречается здесь со своей первой любовью, кто-то — с последней. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, театр им. Моссовета

Когда: 9 августа, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» — это первая в России постановка легендарного мюзикла Стивена Сондхайма. Главным героем в спектакле является сломленный и одержимый жаждой мести человек. Постановка иммерсивная, и специально для «Суини Тодда» зал полностью трансформируется: зрители оказываются «внутри» спектакля и погружаются в атмосферу Лондона XIX века. Брадобрей, некогда лишенный дома и семьи, возвращается в Лондон, чтобы отомстить и вернуть дочь. Из Бенджамина Баркера он превращается в Суини Тодда… 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Земляной Вал, 76/21, театр на Таганке

Когда: 9 августа, 19:00; 10 и 11 августа, 14:00, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Комедия «Мы летим, или Боинг-Боинг»

Фото - © Медиасток.рф

Спектакль — это новая версия легендарной комедии Марка Камолетти. Успешный парижский архитектор и ловелас Бернар ухаживает сразу за тремя стюардессами и каждая думает, что она единственная в жизни мужчины. Француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных авиалиниях, и ловкий Бернар планирует встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды налаженная система дает сбой, что приводит к череде неловких ситуаций и смешных недоразумений… 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пл. Журавлева, 1, дворец на Яузе

Когда: 11 августа, 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

Кинопремьеры

Приключения «Мой дикий друг»

Учебный год семиклассник Саша Меньшиков заканчивает в новой школе в маленьком городке, а живет он со своей тетей Ниной. На время экспедиции мама Саши — известный ученый, привезла сына сюда из Москвы. Из-за плохих отношений с одноклассниками Саша часто гуляет в одиночестве на природе и однажды находит лисенка, попавшего в капкан. Мальчик прячет зверька от браконьеров в землянке в глубине леса и ухаживает за ним. С этого начинается история о дружбе, ответственности и справедливости. 6+

Режиссер: Анна Курбатова

В ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев и другие.

Драма «Ячейка общества»

Ребенок впервые идет в детский сад — это настоящее событие для молодой семьи. Мать, которая пять лет просидела в декрете, впервые ощущает себя свободной. Она не знает, куда себя деть и влюбляется. Но все тайное становится явным — дочка становится свидетельницей флирта и рассказывает отцу. Молодым родителям приходится повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью. 18+

Режиссер: Алена Званцова

В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов и другие.

Ужасы «Кукушка»

17-летняя Гретхен приезжает с семьей на курорт и сталкивается с неожиданными обстоятельствами новой жизни — идиллия превращаются в кошмар. 18+

Режиссер: Тильман Сингер

В ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик и другие.