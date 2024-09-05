Выходные 6-8 сентября: «Маша и Медведи», книжная ярмарка и комедия «Обе две»

В материале РИАМО рассказываем о том, какие мероприятия стоит посетить в Москве в предстоящие выходные.

В предстоящий уикенд можно сходить на концерт групп «Маша и Медведи» или Close to Monday. Ценители хороших книг могут посетить Московскую международную книжную ярмарку, а для театралов пройдет «Театральный марш» и начнет работу большой фестиваль музыкальных театров. В музеях пройдет выставка авангардного искусства, в театрах покажут драмы и мюзиклы, а в кино состоится премьера комедии «Обе две».

Концерты

«Маша и Медведи»

Фото - © Ирина Балина / Фотобанк Лори

Сердце, мотор и лидер легендарной группы «Маша и Медведи» Маша Макарова отметит концертом свой день рождения. Этот коллектив с первого года своего появления стал кумиром тысяч людей и символом поколения 2000-х, а также совершенно особым явлением на отечественной рок-сцене. Сейчас Маша Макарова и ее команда переживают новый расцвет. Обладательница магического вокала Маша по-прежнему гипнотизирует публику одним дыханием. В праздничной концертной программе прозвучат песни из нового альбома, а также всеми любимые хиты: «Земля», «Любочка», «Без Тебя», «Рейкьявик» и многое другое. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1, «16 Тонн»

Когда: 6 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 2000 рублей.

A.V.G, Jakone, Gafur, Scirena, Jimbei, Bagardi

Фото - © Unsplash.com

Летний фестиваль под открытым небом от автора музыкальных блокбастеров. Целых шесть артистов, любимцев публики и покорителей чартов на одной сцене в Atmosphere. Вряд ли когда-либо еще вы сможете услышать лайвы AVG, JAKONE, GAFUR, SCIRENA, JIMBEI, BAGARDI за один вечер. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere (VK Музыка летом)

Когда: 7 сентября, 17:00

Сколько стоит: от 1699 рублей.

Close to Monday

Фото - © Unsplash.com

В своей музыке Close to Monday — электронному дуэту вокалистки Анны и синтезаторного музыканта Александра — удается создать особую атмосферу, где эксперименты не выглядят вызывающе, вокал и аранжировка сплетаются в гармоничный звук, а общее настроение треков, будто нейросеть, находит к слушателю уникальный подход. Их выступление переносит в другое измерение и дает новое восприятие реальности. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, Мумий Тролль Music Bar

Когда: 8 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 900 рублей

Фестивали

Московская международная книжная ярмарка

Фото - © Медиасток.рф

В Москве начала работу традиционная международная книжная ярмарка. Гостей ждут встречи с самыми известными и любимыми современными авторами, автограф-сессии и живое общение. На ярмарке можно найти книги от истории и биологии до квантовой физики и языкознания и самые актуальные новинки, авторов нон-фикшна. Также пройдут мастер-классы и воркшопы для маленьких гостей ярмарки от известных детских писателей. 0+

Подробности о ярмарке на сайте.

Где: Краснопресненская наб, 14

Когда: до 8 сентября

Сколько стоит: бесплатно

«Театральный марш»

Фото - © Фотобанк Лори

7 сентября московский сад «Эрмитаж» превратится в театральную площадку для ежегодного фестиваля «Театральный марш», который уже в 11-й раз знаменует собой открытие нового сезона. Программа фестиваля составлялась, исходя из предпочтений зрителей разных возрастов и интересов. Гостей ждут драматические, музыкальные, интерактивные спектакли, а также мюзикл и концерт. Фестиваль входит в программу празднования Дня города. 6+

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

Где: ул. Каретный ряд, 3, сад «Эрмитаж»

Когда: 7 сентября

Сколько стоит: бесплатно

«Видеть музыку»

Фото - © Unsplash.com

С 5 сентября по 15 ноября в Москве в девятый раз пройдет фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», который объединит в своей афише около 30 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Спектакли фестиваля пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы, а завершится он вручением Всероссийской премии «Легенда». 6+

Подробности о фестивале на сайте.

Где: театры Москвы

Когда: 5 августа – 15 ноября

Сколько стоит: от 600 рублей

Выставки

«Чернильное царство»

Фото - © Unsplash.com

На выставке представлены несколько сотен экспонатов из частных коллекций клуба коллекционеров «Искатель». Посетители экспозиции смогут полюбоваться эксклюзивными перьевыми авторучками лимитированных серий, изготовленными в разных странах с использованием новейших ювелирных и производственных технологий. Они посвящены титанам эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэлю Санти и Сандро Боттичелли. Авторы выставки представляют экспонаты из своих частных коллекций широкому зрителю для того, чтобы рассказать об истории чернильной письменной культуры. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Воронцовский парк, 3

Когда: 6-8 сентября

Сколько стоит: от 200 рублей.

«Эксперимент с традицией. Музей авангарда»

Фото - © РИА Новости

Может показаться, что авангард и традиция – противоположные по смыслу понятия. Однако именно традиция в самом широком смысле этого слова оказалась одним из важнейших источников авангардного искусства 1910-20-х годов. На выставке представлены работы, по-разному трактующие традиционные художественные техники, смело использующие народные образы, а также переосмысливающие сам авангард 1910-20-х годов как традицию. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Серпуховский Вал, 24, корп. 2, галерея на Шаболовке

Когда: 6-8 сентября

Сколько стоит: от 400 рублей.

«Николай Голованов – дирижер и коллекционер»

Фото - © Unsplash.com

Экспозиция посвящена главному дирижеру Большого театра России, композитору, регенту и пианисту-аккомпаниатору Николаю Голованову. Воссозданные интерьеры кабинета, гостиной и столовой в полной мере дают возможность ощутить атмосферу, в которой жил и творил дирижер. Из коллекции Николая Голованова в экспозиции представлены иконы и предметы мелкой пластики, скульптура и живопись. Доминантой собрания является, несомненно, подборка русской живописи. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Брюсов пер., 7, пом. 1/6, Музей-квартира Голованова

Когда: 6-8 сентября

Сколько стоит: от 150 рублей.

Спектакли

Мюзикл «Кабаре. Пушкин»

Фото - © Unsplash.com

Музыкальный спектакль «Кабаре. Пушкин» поставлен по мотивам драматического цикла «Маленькие трагедии». В инсценировку вошли пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы» и лирические стихотворения Пушкина. Создатели постановки предлагают современный взгляд на вечные тексты классика русской литературы в исполнении всех поколений артистов «Ленкома». Место действия перенесено в условное «Кабаре», в котором угадывается и литературный салон, и ресторан начала XX века, и современный клуб. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Дмитровка, 6, Ленком Марка Захарова

Когда: 6 сентября, 19:00; 7-8 сентября, 13:00 и 19:00

Сколько стоит: от 2100 рублей

Драма «Космос»

Фото - © Unsplash.com

Учитель английского языка Татьяна живет в провинциальном городке и работает в той же школе, которую когда-то окончила сама. В ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим, но внезапно она узнает, что в городок собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь... В жизни героини появляется надежда на чудо, и ее сердце начинает биться быстрее. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Арбат, 24-26, театр Вахтангова

Когда: 6-7 сентября, 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей.

Комедия «Теща с сюрпризом»

Фото - © Unsplash.com

Теща готовит сюрприз для молодой пары, которая хочет обзавестись ребенком. Закрученный сюжет держит зрителя в напряжении до последней минуты спектакля, а юмор дарит два часа хорошего настроения. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 119, стр. 84, Театр комедии, сцена на ВДНХ

Когда: 6 сентября, 19:30; 8 сентября, 15:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Обе две»

Глаше четырнадцать лет. Дерзкая девушка живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. Бабушка умирает, и Глашу под опеку должна взять ее тетка Валя. Но свободолюбивая девушка решила сбежать в Москву к младшей тетке Ане, которая, в отличие от старшей, воздушная и романтичная. Но и брать под опеку подростка она не готова. Им приходится отправиться в путешествие, которое изменит обеих. 12+

Режиссер: Владимир Котт

В ролях: Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро и другие.

Драма «Лгунья»

17-летней Еве наскучила ее однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Но неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что переворачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову. 16+

Режиссер: Юлия Трофимова

В ролях: Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак и другие.

Драма «Черный пес»

Лан возвращается в родной город после долгого отсутствия. Он устраивается в команду по отлову бездомных собак и спасает черного пса. История их большой дружбы начинается после того, как им пришлось неделю провести на карантине. 18+

Режиссер: Гуань Ху

В ролях: Эдди Пэн, Сяо Синь, Цзя Чжанкэ, Тун Лия и другие.