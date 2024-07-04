Выходные 5–7 июля: Sqwoz Bab, фестиваль «Дружба народов» и фильм «Самая большая луна»

О том, куда сходить и что посмотреть в Москве и Подмосковье в выходные, читайте в материале РИАМО.

Выходные начнутся с концертов Sqwoz Bab, Дианы Арбениной, «Ночных снайперов» и Чиж & Co. На ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов», в ГУМе можно насладиться красотой цветов, а ко Дню семьи, любви и верности пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». С современным искусством и технологиями познакомят в музеях и выставочных пространствах, в театрах покажут спектакли, а в кино можно посмотреть премьеру фильма «Самая большая луна».

Концерты

Sqwoz Bab

Фото - © vk.com/mtsliveleto

В разгар этого лета Sqwoz Bab выступит совместно с музыкальным коллективом на «МТС Live Лето» с большой концертной программой. Sqwozbab (Марат Мингазов) — российский камеди и рэп-исполнитель. Он родился в Йошкар-Оле и начал писать треки еще в подростковом возрасте. Музыкант выпустил два альбома и выходил на сцену с именитыми исполнителями. 18+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Лужники, 24, Фестивальная площадь

Когда: 5 июля, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей.

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Фото - © vk.com/leto_arbenina

Диана Арбенина — создательница и бессменный лидер группы «Ночные Снайперы». Она выступает в том числе сольно, выпускает сборники короткой прозы, стихов и текстов песен, является обладательницей премии «Триумф» за достижения в области литературы и искусства. В программе концерта прозвучат всеми любимые хиты «Катастрофически», «31-я весна», «Рубеж», «Столица», «Актриса», «Рингтон» и другие. 18+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Лужники, 24, Фестивальная площадь

Когда: 7 июля, 20:00

Сколько стоит: от 3500 рублей.

Чиж & Co

Легендарные «Чиж & Со» выступят с большой юбилейной программой. Это российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Концерты «Чиж & Со» проходят с завидным постоянством вот уже 30 лет. 12+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: г. Пушкино, Красноармейское ш., стр. 104, ТРЦ «Пушкино Парк», 2 этаж

Когда: 7 июля, 18:00

Сколько стоит: от 4000 рублей.

Фестивали

Фестиваль «Дружба народов 2024»

С 4 по 7 июля 2024 года на главной выставке страны пройдет масштабный фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». На протяжении четырех дней гости ВДНХ будут погружаться в историю, особенности и традиции разных народов. Перед зрителями выступят фольклорные коллективы и артисты, пройдет показ мод, который погрузит в этническое разнообразие народов, пройдут и познавательные мероприятия. 6+

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Где: Москва, Проспект Мира, 119

Когда: 4–7 июля

Сколько стоит: бесплатно.

Фестиваль цветов в ГУМе

В двенадцатый раз Главный универсальный магазин превратился в цветущую оранжерею — на линиях, около знаменитого фонтана и вокруг исторического фасада расцвели красочные растения, выращенные специально для фестиваля. Всего было выращено 227 400 растений, которые украсили здание ГУМа изнутри и снаружи. 0+

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Где: Москва, Красная площадь, 3

Когда: 29 июня — 15 сентября.

Сколько стоит: бесплатно.

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Фото - © vk.com/gorodneravnodushnykh

«Город неравнодушных» — самый добрый фестиваль этого лета. Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Здесь можно найти занятия и развлечения как для взрослых, так и для маленьких гостей. Два дня добрых активностей на 13 площадках, где представлены более 40 благотворительных организаций. 0+

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Где: Москва, ул. Старая Басманная, 15

Когда: 6–7 июля.

Сколько стоит: бесплатно.

Выставки

«Атлантида.AI»

«Атлантида. AI» — шоу, созданное художниками и нейросетями. Это эксперимент, где авторы проверяют, способен ли искусственный интеллект создать сценарий и визуальный ряд, написать музыку или шутки. ИИ будет перемещать зрителей из одной симуляции в другую: в затонувший город, на безлюдное производство и в лабораторию. Персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом, а затем доработаны и анимированы людьми. 12+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод № 9, пространство «Ангар»

Когда: 5–7 июля.

Сколько стоит: от 690 рублей.

Арт-пространство Cube.Moscow

Фото - © cube.moscow

Cube.Moscow — арт-платформа современного искусства в центре Москвы. Каждый месяц здесь проходят новые выставки современного искусства, перформансы, встречи с художниками, коллекционерами и другими представителями российской арт-сцены.

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Тверская, 3

Когда: 6–7 июля.

Сколько стоит: от 690 рублей.

Экспозиция Музея Виктора Васнецова

Фото - © https://www.tretyakovgallery.ru//tretyakovgallery.ru

В 1894 году известный русский художник Виктор Васнецов построил в Москве большой двухэтажный бревенчатый особняк-терем в неорусском стиле. Сегодня здесь хранится настоящее сокровище — серия картин «Поэма семи сказок», над которой Виктор Михайлович работал в последние двадцать пять лет жизни. Созданные на фоне разгорающихся войн и революций, они хранят в себе размышления Васнецова о добре и зле, правде и любви.

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: пер. Васнецова, 13

Когда: 5–7 июля.

Сколько стоит: от 200 рублей

Спектакли

Драма «Сашашишин»

Главный герой спектакля Саша Шишин — аутист. Он живет вместе со своей властной матерью, влюблен в Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. В романе, по которому поставлен спектакль, почти нет диалогов, а на сцене перемешаны во времени истории из жизни главных героев. Это нелинейное повествование, где настоящее перемежается с флэшбеками из прошлого. 12+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: Чистопрудный бул., 17–19, театр «Современник»

Когда: 5 июля, 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей.

Комедия «Дон Жуан»

Действие спектакля происходит на вращающейся железной башне, и постановка является современным прочтением классического сюжета Мольера. В искрометных диалогах с Дон Жуаном Сганарель неустанно предостерегает господина, «сластолюбца и всесветного жениха» от новых пороков. В неистовом музыкальном сопровождении и световом сценическом решении Дон Жуан бросает небесам вызов за вызовом, неутомимо исследуя пределы дозволенного. 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Шереметьевская, 2, планета КВН

Когда: 6 июля, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей.

Драма «Вишневый сад»

«Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского стал заключительной частью чеховского триптиха режиссера на сцене Театра имени Моссовета, начатого спектаклями «Дядя Ваня» (2009 г.) и «Три сестры» (2012 г.). Это авторский проект режиссера, который объединил сценическое пространство и именно пьесу «Вишневый сад» сделал заключительной, как произведение, которым завершилось великое творчество Антона Чехова. 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1

Когда: 7 июля, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей.

Кинопремьеры

Фэнтези «Самая большая луна»

Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями, и они живут среди нас. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Денис — молодой эмер-полукровка, и ему предстоит бороться за существование сверхлюдей. Он отправляется на поиски избранной, которая может все изменить. И той самой становится Катя, которую всю жизнь ограждали от любых эмоций, и она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. 6+

Режиссер: Алексей Попогребский

Актеры: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес и другие.

Драма «Контакты»

На Землю прибывают корабли с биопагами на борту. В народе их прозвали Виталиками, и именно они меняют жизнь на планете. Они вырабатывают вещество под названием прак. Их цель визита неизвестна, предназначение прака тоже, но медсестра Нина из провинциального городка с помощью вещества пытается помочь больному отцу. Она выходит на контакт с Виталиком и узнает всю правду о внеземных существах. 18+

Режиссер: Дмитрий Моисеев

Актеры: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин и другие.

Триллер «Город страха»

Опытного социального психолога Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Он погружается в работу, а его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает ее в местную андеграундную культуру. В итоге психолог оказывается в непростой ситуации и спасает дочь, действуя на опережение и не всегда в согласии с законом. 18+

Режиссер: Джордан Скотт

Актеры: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер и другие.