Выходные 30 августа – 1 сентября: Хаски, медиафестиваль и приключения Лунтика

Куда пойти и что посмотреть в последний уикенд уходящего лета, читайте в материале РИАМО.

В последние выходные лета можно посетить концерты Хаски, Billy’s Band и Lida. На ВДНХ пройдет московский медиафестиваль, а любители активного образа жизни могут посетить ночной фестиваль спорта. На выставках покажут иллюстрации к книгам и работы молодых художников. В театрах покажут комедию по пьесам Чехова, а в кино пройдут премьеры комедии «Тайна черной руки» и мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».

Концерты

Хаски

Фото - © Unsplash.com

Хаски – выпускник журфака МГУ, благодаря чему его тексты, несмотря на простоту, технически дотошно выверены по лекалам большой поэзии. Да и весь образ исполнителя противоречив. С одной стороны, лаконичный гулкий бит, лысая голова и спортивный костюм, а с другой – перформансы вроде собственных похорон, записи песни с Захаром Прилепиным и сложное концептуальное творчество. Несколько клипов Хаски на территории РФ запрещены. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33, Summer Stage

Когда: 30 августа – 1 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 1899 рублей.

Billy’s Band

Фото - © Unsplash.com

Концерт пройдет в формате спектакля и будет состоять из песен и монологов о «псах дождя», «шоколадном Иисусе» и «грустных валентинках». В ходе выступления фантазийные образы легендарного Тома Уэйтса переплетаются с лирическим героем Билли Новика. Музыканты создают эффект погружения и перемещают зрителя в атмосферу прокуренного бара американской глубинки, с пыльными светильниками, теплым пивом и холодными женщинами. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1, «16 Тонн»

Когда: 31 августа, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей.

Lida

Фото - © Unsplash.com

Lida (настоящее имя – Николай Ромадов) – поп-рейв-исполнитель, который с начала своей музыкальной карьеры использовал разные имена, такие как Lida Mudota и Deelay, отражая различные аспекты своего творчества. Lida – музыкант, автор песен и шоумен, продюсер успешной группы «Фрио». Музыкой исполнитель заинтересовался в раннем возрасте – в 12 лет начал учиться играть на гитаре, поступил в музыкальную школу и окончил ее, а первую группу создал еще в 14 лет. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere (VK Музыка летом)

Когда: 1 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Фестивали

Московской медиафестиваль

Фото - © Медиасток.рф

Московский медиафестиваль – это марафон знакомства с современным миром медиа. В течение двух дней на площади Промышленности на ВДНХ пройдут более 60 мероприятий – разные мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры, рассчитанные на любые интересы, уровни подготовки и возрастные категории. Гостей ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа с участием более чем 150 экспертов и лидеров мнений: топ-менеджеров, креативных продюсеров, ведущих шоу, главных редакторов, журналистов, популярных блогеров и руководителей лейблов. 0+

Подробности о фестивале на сайте.

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ

Когда: 31 августа – 1 сентября

Сколько стоит: бесплатно

Ночь московского спорта

Фото - © Unsplash.com

31 августа в Москве пройдет «Ночь Московского спорта» – один из крупнейших спортивных фестивалей, который объединит 12 городских площадок и 24 вида активностей. В программе – лекции от известных атлетов, всевозможные турниры и разнообразие мастер-классов, которые пройдут на Патриарших прудах, Трубной площади, Гоголевском бульваре, площади перед ЦУМом и зданием ТАСС, Кудринской площади, в Новопушкинском сквере и других знаковых городских локациях. 6+

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

Где: площадки фестиваля

Когда: 31 августа, 20:00-23:00

Сколько стоит: бесплатно

Base Summer Fest

Фото - © Unsplash.com

В последние выходные лета в столице состоится громкий и жаркий Base Summer Fest. С полноценными концертными сетами на сцене выступят Операция Пластилин, Йорш, Смех, Dругой Ветер и Федя Дичь. 16+

Подробности о фестивале на сайте.

Где: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1, Base

Когда: 30 августа, 18:00

Сколько стоит: от 1700 рублей

Выставки

«Алхимия души»

Фото - © Unsplash.com

Мероприятие начнется с авторской экскурсии от создателей яркого мультиформатного проекта «Алхимия искусства», расположенного сразу на двух знаковых локациях — Арт-мансарде и крыше. Гостям откроются смыслы и тайны выставки, где собрана коллекция работ от стрит-арта до Digital-инсталляций. Продолжит вечер медитативный концерт, направленный на умиротворение и поиск внутренней гармонии. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, галерея «Марс»

Когда: 30 августа, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей.

Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС

Фото - © Unsplash.com

Юбилейный десятый Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС объединяет современных книжных иллюстраторов, издателей, писателей и читателей. Фестиваль – это огромная конструкция, которая включает в себя различные мероприятия и несколько площадок, на которых представлены сателлитные выставки. На большой юбилейной выставке фестиваля МОРС 2024 будут представлены работы 118 талантливых иллюстраторов из России, Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Нидерландов, Сербии, Турции и Франции. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, Artplay

Когда: 30 августа – 1 сентября

Сколько стоит: от 600 рублей.

«Зеркало для художника»

Фото - © Freepik.com

Выставка VI Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», организованного Творческим союзом художников России. Проект предоставляет уникальную возможность молодым художникам из различных регионов России попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства. В экспозиции представлено порядка 120 работ, включающих в себя живопись, графику, скульптуру, инсталляцию, фото и цифровое искусство. 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 30 августа – 1 сентября

Сколько стоит: от 300 рублей.

Спектакли

Мюзикл «Поцелуй»

Фото - © Unsplash.com

Мюзикл – это погоня за первым поцелуем сквозь время и пространство. Зрители окунутся в атмосферу любви и страсти с дуэтными ариями самых известных мюзиклов: «Ромео и Джульетта», «Граф Монте Кристо», «Анна Каренина», »Бал Вампиров», «Мастер и Маргарита», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Джейн Эйр», «Grease» и другими. Представление – это своего рода маятник времени, качающийся от простого к сложному в атмосфере романтики известнейших арий. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Высоцкого, 3, театр «Высоцкий»

Когда: 30 августа, 19:00

Сколько стоит: от 1900 рублей

Драма «Пигмалион»

Фото - © РИА Новости

«Пигмалион» – одна из самых известных пьес Бернарда Шоу, написанная в 1912 году. По сюжету лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс заключил со своим приятелем, полковником Пикерингом, пари. По его условиям Хиггинс должен за полгода обучить уличную цветочницу Элизу Дулиттл произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приеме суметь представить ее как герцогиню.

В спектакле задействованы одни из лучших артистов театра имени Маяковского, а бессменным соавтором режиссера Леонида Хейфеца вновь стал художник Владимир Арефьев (спектакли «Отцы и сыновья», «Цена», «Все мои сыновья»). 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Никитская, 19/13, театр им. Вл. Маяковского

Когда: 31 августа, 18:00

Сколько стоит: от 1600 рублей.

Комедия «Чехов „Комедии о любви“»

Фото - © Unsplash.com

Спектакль о комедийных происшествиях, о любви и страстях человеческих поставлен по рассказам А. П. Чехова – «Злой мальчик», «Мститель» и «Медведь». Будет как всегда у Чехова – уморительно смешно, но в конце немножко грустно. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Малый Харитоньевский пер., 10, стр. 2, «Аполлинария»

Когда: 1 сентября, 19:00

Сколько стоит: от 3900 рублей

Кинопремьеры

Мелодрама «Подростки. Первая любовь»

Старшеклассник Олег промышляет вместе с друзьями мелкими кражами. Между ним и дочерью военного Ольгой вспыхивают чувства. Отец девушки контролирует каждый ее шаг и, конечно, не считает Олега парнем, достойным его дочери. Запретная любовь, вера в лучшее, безумные решения и их последствия… Смогут ли вчерашние школьники сохранить любовь или это лишь один из жизненных этапов, который им предстоит преодолеть на пути взросления? 16+

Режиссер: Святослав Подгаевский

В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов и другие.

Комедия «Тайна Черной Руки»

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка едет с мамой через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика – летчиком. Мишка почти осуществил мечту – сняться в шпионском фильме. И в поезде мальчик обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство. 12+

Режиссер: Всеволод Аравин

В ролях: Мирон Проворов, Виталия Корниенко, Иса Новиков, Игорь Жижикин и другие.

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой»

Любимый герой малышей Лунтик появится на больших экранах с новыми приключениями вместе со своими друзьями – кузнечиком Кузей,​ Пчеленком, бабочкой Элиной, гусеницами Вупснем и Пупснем и другими.​ На этот раз компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. 0+

Режиссер: Константин Бронзит