Выходные 28-30 июня: Полина Гагарина, фестиваль Gineration’24 и фильм «Мой любимый чемпион»

Выходные на этой неделе можно начать с концертов Элджея, Полины Гагариной и Unki. На маркете «Блошиный рынок» можно найти старинные предметы, а на фестивале Gineration’24 – продегустировать коктейли. В музеях можно познакомиться с творчеством художников XX века и увидеть иммерсивное шоу. В театрах покажут комедии и драмы, а в кино можно посмотреть премьеру фильма «Мой любимый чемпион».

Концерты

Элджей + ANIKV

Герои музыкальных блокбастеров выступят для вас со специальным шоу. Элджей (настоящее имя Узенюк Алексей) начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютной сольной работой рэпера стал альбом «Бошки дымятся», выпущенный в 2014 году. В 2016 году вышел второй альбом Элджея «Катакомбы». ANIKV (настоящее имя – Онанова Анна) – мультижанровый музыкальный исполнитель и автор песен. В 2020 году состоялась премьера дебютного альбома певицы «Старше». 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere

Когда: 28 июня, 17:00

Сколько стоит: от 1099 рублей.

Полина Гагарина

Полина Гагарина – певица, автор песен. За двадцать лет творческой карьеры Полина получила множество наград и откликов от российских и иностранных зрителей. Полина выступила от России на «Евровидении», на котором завоевала серебро, представляла Россию на самом популярном в Китае и по всей Азии шоу Singer, завоевала сердца телезрителей как наставник в проектах «Голос» и «Голос. Дети». 6+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Лужники, 24, стр. 1

Когда: 29 июня, 20:00

Сколько стоит: от 800 рублей.

Unki

Have You Seen This Tour – первый сольный концертный тур Unki. Пожалуй, самый хайповый артист этого года, автор таких хитов, как «Jeff the Killer», «Штекер», «Ballout», «6 кадров». 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 24

Когда: 30 июня, 18:00.

Сколько стоит: от 999 рублей.

Фестивали

Маркет «Блошиный рынок»

Стабильно полновесный, но всегда разный, он и на сей раз готовит сюрпризы. Обновленный состав участников привлечет как завсегдатаев, так и тех, кто только заинтересовался темой старинных вещей. В программе: европейский и русский антиквариат – мебель, предметы быта и декора, гравюры, кружево, пластинки, необычные артефакты и много-много историй. 6+

Купить билет можно на сайте.

Где: ТВК «Тишинка» на Тишинской пл., д. 1

Когда: 28-30 июня.

Сколько стоит: от 300 рублей

Gineration’24

Фото - © Unsplash.com

Gineration – это мероприятие для любителей коктейлей с дегустациями, мастер-классами, соревнованиями барменов. На фестивале состоятся полезные встречи и обмен мнениями. Гости фестиваля смогут оценить как классические, так и абсолютно новые коктейли, аперитивы, а также напитки крафтовых производителей. А вечером на Night Party гостей ждет музыкальный сюрприз и настоящий фейерверк коктейлей от лучших барменов города. 18+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Почтовая, 40, стр. 7, Goelro

Когда: 29 июня, 12:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

Motherland

Летом 2024 года фестиваль Motherland пройдет на протяжении двух дней на территории московского подшипникового завода. Мероприятие объединит одни из главных площадок Москвы – Main Stage, Summer Stage и пространство легендарного арт-центра ARMA. Гостей ждут Live-выступления более 40 самых актуальных независимых коллективов страны, фуд-корт и другие развлечения. 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33 (вход с ул. Новоостаповской)

Когда: 29-30 июня, 15:00

Сколько стоит: от 2100 рублей

Выставки

«Искусство ХХ века»

Творчество известных художников XX века широко представлено в Новой Третьяковке. Посетители смогут увидеть большую коллекцию шедевров того времени. Здесь и «Черный квадрат» Малевича (даже две его версии), и красный конь Петрова-Водкина, и знакомые многим с детства картины «Утро» Яблонской и «Опять двойка» мастера кисти Решетникова. 0+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Крымский Вал, 10

Когда: 28-30 июня

Сколько стоит: от 300 рублей

Deep Inside / GHT

Deep Inside/GHT – это иммерсивная выставка, способная подарить посетителям опыт взаимодействия со своим духовным началом и чувство свободы от страха и тревоги. На выставке совмещаются живопись, инсталляции, музыка, видеоарт, интерактивные проекции, VR и AR, а также натуральные психоактивные ароматы. 0+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарёв пер., 5, культурный центр «Марс»

Когда: 28-30 июня

Сколько стоит: от 950 рублей

Сальвадор Дали. Король сюрреализма / Ван Гог. Письма к Тео

Посетить можно сразу две выставки. «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» обращается к методике Дали, когда он принимался за работу сразу же после пробуждения, когда мозг еще полностью не освободился от образов подсознания. На развитие сюрреализма огромное влияние оказал очень популярный в то время психоанализ Зигмунда Фрейда, особенно его анализ сновидений. «Ван Гог. Письма к Тео» – это переписка с братом Тео и охватывает те два больших периода, на которые распадается жизнь и творчество Ван Гога, голландский и французский. Письма к брату Тео – это потрясающий, ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц. Это диалог не только с адресатом писем, но также с самим собой, Богом, миром. Это крик боли художника. 6+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, ArtPlay

Когда: 28-30 июня

Сколько стоит: от 600 рублей

Спектакли

«Комедия двенадцатой ночи»

Фото - © mbronnaya.ru

Режиссер Олег Долин, знакомый зрителю Театра на Бронной по работе над комедией дель-арте «Женщина-змея», обращается к нетленной английской классике – в основу его новой постановки легла пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь». Постановка исследует явление любви, пытаясь понять, как она устроена и из чего состоит. 12+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Бронная, 4, театр на Бронной

Когда: 28 июня, 19:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Комедия «Лес»

Как актуальны события, описанные Александром Островским в 1870 году! Прошло 150 лет, а богатые дамы по-прежнему влюбляются в юношей и разоряются. Служители искусства, тем более театрального, по-прежнему нуждаются, и девушкам, чтобы выйти замуж за богатого отпрыска, нужно иметь какое-то приданое от богатых родственников. Вечные ценности – семья, любовь, дружба, преданность – все имеет свою цену. Сам Островский считал, что «Лес» – лучшая его пьеса. 16+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: Триумфальная пл., 2, театр Сатиры

Когда: 29 июня, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей

Драма «А зори здесь тихие...»

Фото - © ordynka31.ru

В основу спектакля легло бессмертное произведение советского классика Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», рассказывающее о высоком подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В современных реалиях это произведение воспринимается особенно остро: не только как часть великой истории нашей страны, но и как нечто неотвратимое, вошедшее в нашу жизнь и нарушившее ее привычное течение. Женские образы спектакля «Зори» обнажают всю жестокость войны, ее страшную сущность. 12+

Билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Ордынка, 31-33, театр на Малой Ордынке

Когда: 30 июня, 15:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Кинопремьеры

Драма «Мой любимый чемпион»

Саше 13 лет. Ее не принимают ни одноклассники, ни мама. Только ее лучший друг, конь Джонатан, может разделить с девочкой ее радости, потери и надежды. Мама Саши же считает, что строптивый конь напоминает девочке об отце, который является обузой для всей семьи. Саша хочет сохранить лошадь, а поддержать ее в этом стремлении может только бабушка, которая готова на все. 6+

Режиссер: Александр Данилов

Актеры: Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев и другие.

Комедия «Бывший в помощь»

Лера с Германом готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень Леры – Макс, безбашенный каскадер, подрабатывающий в автосалоне. А что произойдет дальше, зрители смогут увидеть в кинотеатре.

Режиссеры: Георгий Малков, Максим Максимов

Актеры: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова и другие.

Боевик «Калки, 2898 год нашей эры»

Индийский эпический научно-фантастический боевик-антиутопия, написанный и снятый режиссером Нагом Ашвином, рассказывает о далеком будущем, в котором аватар Вишну защищает землю от зла.

Режиссер: Наг Ашвин

Актеры: Прахбас, Дипика Падукон, Амитабх Баччан, Диша Патани, Камал Хаасан и другие