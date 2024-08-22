Выходные 23-25 августа: группа «Звери», фестиваль «Спасская башня» и трагедия «Евгений Онегин»

В материале РИАМО рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть в предстоящие выходные.

Уикенд начнется с концерта группы «Звери» и выступлений артистов под открытым небом. На Красной площади состоится традиционный фестиваль «Спасская башня», на площадках Москвы можно будет услышать разные коллективы в рамках фестиваля «Московская A Cappella». В музеях можно увидеть VR-инсталляции, в театрах покажут трагедию «Евгений Онегин», а в кино пройдут премьеры фильмов.

Концерты

Bushido Zho + Heronwater + Imanbek

Обладатель премии «Грэмми» Imanbek и другие хитмейкеры выступят с большим летним шоу под открытым небом. Гости увидят и услышат своих любимых исполнителей с хитами и новыми композициями. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere

Когда: 23 августа, 17:00

Сколько стоит: от 1899 рублей

Группа «Звери»

На концерте группа сыграет специальную большую программу, в которой прозвучат «Для тебя» и «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы» и «Рома, извини», «Все, что тебя касается» и «До скорой встречи» и другие хиты. Также запланировано особое оформление и яркое визуальное шоу. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Лужники, 24, стр. 1, арена «Лужники»

Когда: 24 августа, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Summer Weekend

На большой площадке пройдет Summer Weekend, где на одной сцене выступят Stopban, «Шайни», Elyaplugg! Goku<3 и многие другие. Кроме того, на сцене ожидаются секретные гости, а украшением концерта станет обновленная и специально украшенная площадка. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere

Когда: 25 августа, 18:30

Сколько стоит: от 999 рублей

Фестивали

«Спасская башня»

По своему масштабу, наполнению и зрелищности фестиваль «Спасская башня» не имеет аналогов. Мероприятие входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. В 2024 году для зрителей будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций. 0+

Билет на фестиваль можно купить на «Яндекс.Афише»

Где: Красная площадь

Когда: 23 августа – 1 сентября

Сколько стоит: от 2300 рублей

Steampunk Music Fest

Атмосфера фестиваля перенесет зрителей во времена, описанные Гербертом Уэллсом и Жюлем Верном. Это будет параллельная вселенная, в которой механика побеждает электронику в изысканной эстетике викторианской эпохи или начала ХХ века. На площадке выступят: GroTTesque — SteamPunk/Industrial/Melodic Metal команда, Mama Russia — первая российская группа, играющая в жанре «советский steampunk», Absent Sunday, играющий в жанре дарк-кабаре, и другие. Фестиваль – фантазия на тему эпохи индустриализации под музыку по мотивам компьютерной игры «Command & Conquer: Red Alert». 12+

Купить билет на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Варшавское ш., 26, стр. 12, клуб Pravda

Когда: 25 августа, 16:30

Сколько стоит: от 1800 рублей

«Московская A Cappella»

С 23 августа по 1 сентября 2024 года в Москве пройдет открытый международный вокальный фестиваль и крупнейший конкурс исполнителей «Московская A Cappella». На площадках фестиваля, которых предусмотрено более 40 по всей столице, выступят порядка 150 коллективов. Имена победителей станут известны на большом гала-концерте

Подробности о фестивале на сайте.

Где: на площадках фестиваля

Когда: 23 августа – 1 сентября

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

VR-инсталляции

Фото - © Freepik.com

В Москве можно увидеть сразу две VR-инсталляции: «Миссия выполнима!» и «Эпические горки». Первая инсталляция – это виртуальное путешествие в открытый космос с приключениями и неожиданными препятствиями в невесомости. VR-инсталляция «Эпические горки» – виртуальный аттракцион со скоростным движением и остановками в эпохе динозавров и Средневековья, с заездом в научно-фантастический город. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, галерея «Марс»

Когда: 23-25 августа

Сколько стоит: от 700 рублей

«Футбол-хоккей»

Фото - © Мария Сафронова/vladey.net

Художники, как звезды, так и молодые, своей фантазией и мастерством помогут погрузиться в азартный спортивный мир, полный стремления к победе, воли и романтики состязания. Спорт был одной из самых популярных тем в советском изобразительном искусстве 1920-1930-х годов. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Неглинная, 14, стр. 1а, вход 4, галерея Vladey

Когда: 23-25 августа

Сколько стоит: от 350 рублей

«Практика ощущения. Звук»

«Практика ощущения. Звук» – это выставка-размышление о звуке, его значении и особенностях аудиального восприятия. В пространстве выставки будут предложены различные возможности для получения и осмысления аудиального опыта – это три практики, представленные тремя разными темами: «звук и музыка», «звук и изобразительное искусство», «звук и искусство движения». 6+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1, Выставочный зал РОСИЗО

Когда: 23-25 августа

Сколько стоит: от 400 рублей.

Спектакли

Трагедия «Евгений Онегин»

Спектакль «Евгений Онегин» – история о несостоявшейся любви и ее жертвах, о воспитании чувств и взрослении. Пушкинский роман крайне эмоционален, ведь его главные герои очень молоды. Их поступки страстны, порывисты, безрассудны и полностью меняют судьбу каждого. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Арбат, 24-26, театр Вахтангова

Когда: 23-25 августа, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Драма «Дядя Лева»

Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Именно в театре на Бронной эту пьесу сыграли впервые в 1974 году. В премьере Театра на Бронной, как и во многих других проектах Богомолова, распределение ролей до последнего останется в тайне. В спектакле участвуют Игорь Верник, Владимир Храбров, Иван Шабалтас, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Александр Семчев, Людмила Хмельницкая, Ирина Старшенбаум, Василиса Перелыгина, Лариса Богословская, Аскар Нигамедзянов и другие. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Бронная, 4, театр на Бронной

Когда: 24 августа, 19:00

Сколько стоит: от 900 рублей.

Драма «Пингвины»

Фото - © Анна Шмитько/moscowtyz.ru

Ровно в восемь трех нелепых и смешных пингвинов ждут у ковчега, чтобы они смогли пережить Всемирный потоп. Они ссорятся, спорят, ужасно воняют рыбой, поют и очень любят друг друга. Еще они любят свою бесконечную белую землю, заглядываются в высокое небо и задают вопросы. Нежная, ироничная, тонкая и философская история создана с огромной любовью ко всем Божьим тварям, к самым несуразным, самым разным, самым странным существам. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Мамоновский пер., 10, МТЮЗ

Когда: 25 августа, 12:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Идеальный лжец»

Действие происходит в 1918 году, когда весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Богатое поместье недалеко от Нью-Йорка готовится к локдауну, владельцы спешно набирают слуг. В дом попадает знаменитый шеф-повар, который славится идеальными рекомендациями и хорошими манерами. А еще он отличный манипулятор. И вскоре слуги берут власть в свои руки, а хозяйка дома попадает под чары этого необычного господина. Ее супруг понимает, что единственный шанс выжить – победить самозванца в этой хитрой игре. 18+

Режиссер: Джозеф Шуман, Остин Старк

В ролях: Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Скай П. Маршалл и другие.

Ужасы «Нечисть в Сеуле»

Репетиция сцены фильма заканчивается несчастным случаем – с крыши здания прыгает девушка. И вдруг погибшая встает и нападает на молодого человека. Выжившим нужно спасаться от новых загадочных зомби. Щи-ён, которая должна была стать главной звездой в фильме, вскоре остается единственной выжившей и понимает, что именно она была главной целью кровожадных тварей. За всем этим кроется тайна, и зомби – лишь ее малая часть. 18+

Режиссер: Хан Дон-сок

В ролях: Ким Юн-хе, Сон И-джэ, Пак Чи-хун, Ли Сан-а и другие.

Мультфильм «Как приручить бизона»

В 1886 году двое ирландских сирот Мэри и Том прибывают на океанском лайнере в шумный и суетливый Нью-Йорк. Они проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. По Трансконтинентальной железной дороге они отправляют почти без гроша в карманах. 6+

Режиссер: Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия