Выходные 21–23 июня: группа «Любэ», фестиваль универсалов и комедия «Тур с Иванушками»

Куда сходить и чем заняться в предстоящие выходные, читайте в материале РИАМО.

Уикенд начнется с концертов Лолиты, группы «Любэ» и органа при свечах. Меломаны смогут посетить большой музыкальный фестиваль, любители автомобилей — рассмотреть универсалы, а ценители искусства — посетить фестиваль «Традиции и современность». На выставках можно посмотреть на обитателей морей и океанов, увидеть ожившие полотна Ван Гога. В театрах дети и взрослые смогут посетить иммерсивные спектакли, а в кино покажут премьеру комедии «Тур с Иванушками» и новый мультфильм про приключения трех богатырей.

Концерты

Лолита

Фото - © РИА Новости

Лолита начала свою карьеру в 1974 году — к себе в команду на подпевки ее взяла известная певица Ирина Понаровская. Но знаковой для карьеры выпускницы тамбовского филиала Московского института культуры стала встреча с продюсером, музыкантом и шоуменом Александром Цекало — в 1985 году они создали поп-группу «Кабаре-дуэт „Академия“». С тех пор дороги пары разошлись, Лолита осталась на российской эстраде — собирает аншлаги, поет в мюзиклах, выступает в роли ведущей. 18+

Купить билет можно на «Яндекс.Афише»

Где: Болотная наб., ¾, стр. 2, VKGipsy

Когда: 21 июня, 23:00

Сколько стоит: от 2600 рублей.

Орган при свечах

Фото - © Unsplash.com

Орган при свечах — это особая атмосфера, которая позволит зрителям отключиться от суеты повседневности и погрузиться в мир гармонии и покоя. Вечер пройдет при свечах в концертном зале. Электронный орган: ViscountUnico. 0+

Купить билет можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Пречистенка, 12/2, стр. 1, Музей Пушкина

Когда: 22 июня, 19:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Группа «Любэ»

Фото - © РИА Новости

Юбилейный концерт группы «Любэ» «35 лет». Группа была основана в 1989 году Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. Жанр — фолк-рок. Социально-патриотическая направленность прослеживается на протяжении всего творческого пути группы. За несколько десятков лет группа не потеряла своей актуальности, и ее творчество находит отклик в сердцах поклонников разных возрастов. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: г. Люберцы, ул. Смирновская, 4, «Триумф»

Когда: 23 июня, 20:00

Сколько стоит: от 2000 рублей.

Фестивали

Unionfestival

Фото - © Unsplash.com

Фестиваль пройдет на 4-х независимых площадках (Crystalstage, mainstage, wetroom, lastday/stage 4) под эгидой любви к музыке самых разных жанров. На фестивале выступят Кравц, Bad Balance, группа «Стоунд», LAVBLAST, Alexis Cabrеra, Mihai Pol и другие. 18+

Купить билеты на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Самокатная, 4, стр. 11, ДК «Кристалл»

Когда: 21–23 июня, 16:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

«Вагонфест»

«Вагонфест» — это большой фестиваль универсалов. Зрители увидят дрифт-такси и дрифт-битвы, стантрайдинг-сеты от крутейших райдеров Москвы. Подкрепиться можно будет в food-зоне с разнообразными угощениями на любой вкус, а на барахолке и вагон-маркете — купить сувениры. Состоятся конкурсы на самый громкий выхлоп, самый вместительный багажник и многое другое. 6+

Купить билеты на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Проектируемый пр-д, 4386, Центр технических видов спорта

Когда: 22 июня, 13:00

Сколько стоит: от 1200 рублей

«Традиции и современность»

Фото - © РИА Новости

В Гостином дворе пройдет XIII Международный фестиваль искусств «Традиции и современность». В этом году в фестивале под девизом «Искусство без границ» примут участие делегации из стран БРИКС, а всего в фестивале ожидается участие художников и галеристов из 30 стран мира. Площадка объединяет 10 направлений в одном огромном выставочном пространстве: живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, прикладное искусство, куклы, музейное дело, маски и цифровое искусство. 0+

Купить билеты и узнать подробности можно на сайте.

Где: ул. Ильинка, 4, Гостиный двор

Когда: 20–23 июня

Сколько стоит: от 300 рублей

Выставки

«Аквариум»

Фото - © Медиасток.рф

«Москвариум» на ВДНХ — это крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Здесь в 80 аквариумах проживают более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей. В «Москвариуме» можно понаблюдать за уникальными крупными морскими животными, познакомиться с подводной флорой и фауной морей и океанов со всех уголков планеты.

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ

Когда: 21–23 июня

Сколько стоит: от 950 рублей

«Ван Гог. Ожившие полотна»

Фото - © РИА Новости

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» посвящена творчеству яркого голландского постимпрессиониста. Зрителям предлагается найти ответ на вопрос: «Кем был Винсент Ван Гог — гениальным живописцем, безумцем или несчастным творцом, обреченным на одинокие скитания?». Ответить и задать новые вопросы поможет креативное пространство, где проходит мультимедийная выставка «оживших» картин мастера.

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Берсеневский пер., 2, стр. 1, «Люмьер-Холл»

Когда: 22 июня, 11:00

Сколько стоит: от 500 рублей

«Античность. Система координат»

Фото - © Unsplash.com

В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское». Античные мотивы остаются вечной темой в искусстве. Свою систему координат античность задала и продолжает поддерживать и в российской культуре. Экспозиция не просто знакомит зрителей с основными сюжетами античной истории и мифологии в исполнении западноевропейских мастеров. На выставке прослеживается эволюция основных понятий античности в русской культуре — от точки входа до современности. 0+

Купить билет на выставку можно на сайте.

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 21–23 июня

Стоимость: от 600 рублей

Спектакли

Мюзикл «Анна Каренина»

Мюзикл по мотивам одного из величайших произведений Льва Толстого. «Анна Каренина» — шедевр мировой классики о взаимоотношениях мужчины и женщины. Нестареющая история любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Большая Дмитровка, 6, Московский театр оперетты

Когда: 21 июня, 19:00; 22 и 23 июня, 14:00, 19:00

Сколько стоит: от 1900 рублей

Иммерсивный спектакль «Гример»

«Гример» — уникальный спектакль, не имеющий аналогов в России, в котором сочетаются приемы традиционного драматического спектакля с принципами иммерсивности. События «Гримера» разворачиваются в домашнем дворянском театре графа К. Зрители погружаются внутрь сюжета, чувствуя себя не просто свидетелями, но участниками действия. Стремительно развиваются отношения между героями, идут репетиции, плетутся интриги, назначаются свидания. А над всем этим сквозной линией проходит трогательная история любви главных героев — гримера и актрисы. 12+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Мясницкая 7, стр. 2, Усадьба Салтыковых-Чертковых

Когда: 21,22 июня, 19:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Спектакль «Детский альбом Чайковского»

Фото - © Unsplash.com

Спектакль красиво и легко погрузит ребенка в мир гениальной музыки, чудесной поэзии, фантазии, воображения и мечты. Сам Петр Чайковский затронул в своем альбоме для маленьких пианистов серьезные темы, такие как вера в чудо, молитва, веселая игра, ожившие игрушки, путешествия в разные страны, болезнь и даже смерть, которую побеждает новая жизнь. Детям не придется долго сидеть в зрительном зале — им будет интересно пройти по таинственному особняку, поваляться на гигантской мягкой перине, увидеть, как оживают деревянные солдатики, как танцует кукла. 0+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Мясницкая 7, стр. 2, Усадьба Салтыковых-Чертковых

Когда: 22 июня 12:00, 14:00

Сколько стоит: от 3500 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Тур с Иванушками»

Три подруги вдруг осознают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда делали все ради кого-то, а не для себя. В юности они были фанатками «Иванушек International» и решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем. 16+

Режиссер: Марк Горобец

В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюки другие.

Драма «В поисках Адама»

Родители Адама на самом деле не те, за кого себя выдавали, и сам Адам узнает об этом после их смерти. У него на руках осталась лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну. 16+

Режиссер: Ирвинг Франко

В ролях: Дэвид Духовны, Оакс Фигли, Т. Р. Найт, Ларри Пайни другие.

Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига»

У трех богатырей каждый день расписан и всегда есть место подвигам. То нужно расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. И при этом каждый подвиг становится большим приключением. Так что долго ли, коротко ли, а зрителей ждут три увлекательные истории разом.

Режиссеры: Александр Шоха, Екатерина Салабай