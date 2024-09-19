Выходные 20–22 сентября: Полина Гагарина, фестиваль лунного пряника и комедия «Маме снова 17»

О том, какие мероприятия пройдут в Москве в предстоящий уикенд, читайте в материале РИАМО.

Выходные можно начать с концертов Полины Гагариной и Владимира Кузьмина. На ВДНХ состоится фестиваль лунного пряника, где посетители смогут погрузиться в китайскую культуру, а в культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль «Гараж до 18». В музеях можно будет увидеть совместное творчество художников и искусственного интеллекта, в театрах покажут китайский пластический спектакль и моноспектакль о Лермонтове, а в кино состоится премьера комедии «Маме снова 17».

Концерты

Владимир Кузьмин

Песни Владимира Кузьмина знает наизусть каждый российский меломан. Свою первую песню музыкант написал, когда ему было 6 лет — и с тех пор музыка стала его судьбой. На концерте прозвучат песни «Я не забуду тебя никогда», «Пять минут от твоего дома», «Сказка в моей жизни» и все остальные хиты. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: пр-т Мира, 26/1, ресторан «Огород»

Когда: 20 сентября, 20:30

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей

Полина Гагарина

Фото - © Ailura, CC BY-SA 3.0 AT/Wikipedia.org

Певица и автор песен Полина Гагарина выступит на дне рождения клуба Memo. За 20 лет творческой карьеры Полина получила множество наград и откликов от российских и иностранных зрителей. Она выступала от России на «Евровидении», где завоевала серебро, представляла Россию на самом популярном в Китае и по всей Азии шоу Singer, а также покорила сердца телезрителей как наставник в проектах «Голос» и «Голос. Дети». 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Рочдельская, 15, стр. 35, Memo

Когда: 21 сентября, 21:00

Сколько стоит: от 2 тысяч рублей

Marimba Plus

Marimba Plus — явление совершенно уникальное на российской сцене. За 20 лет коллектив выработал собственный узнаваемый почерк, объездил всю страну и несколько континентов и сохранил неизменным свой основной состав. В программе концерта — уже полюбившиеся публике, но заново аранжированные композиции, плюс несколько новых. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Маросейка, 9/2, Left Bank, клуб Алексея Козлова

Когда: 22 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Фестивали

Фестиваль лунного пряника

На ВДНХ пройдет Фестиваль лунного пряника — яркий и красочный праздник Чжунцюцзе, или Праздник середины осени. Празднование начнется в 13:00 на улице у павильона № 22. Гостей ждут китайское барабанное шоу, традиционные танцы в ярких национальных костюмах, а также фееричное выступление символа года. Для самых юных гостей в первой половине дня пройдут увлекательные мастер-классы по росписи «лунного пряника». Для участия необходима регистрация.

В 16:00 состоится показ мод «Красота Поднебесной», а в 19:00 состоится основная часть фестиваля, которая ознаменуется символическим «зажжением» луны и лотосов. 0+

Подробности о фестивале на сайте

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, павильон № 22

Когда: 21 сентября

Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль театрального искусства

С 20 по 22 сентября в Культурном центре ЗИЛ будет проходить II Всероссийский фестиваль театрального искусства «Главный герой». В фестивале примут участие любительские, народные, студенческие, частные, молодежные, профессиональные театры России из Санкт-Петербурга, Тулы, Старого Оскола, Мытищ, Оренбурга и Москвы. Классический, экспериментальный, детский, музыкальный, современный и многие другие — все театральные направления станут желанными гостями на сцене ЗИЛа. 6+

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте

Где: ул. Восточная, 4, к1, культурный центр ЗИЛ

Когда: 20–22 сентября

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Фестиваль «Гараж до 18»

В Музее «Гараж» пройдет однодневный фестиваль «Гараж до 18» для детей, подростков и их родителей: посетителей ждут лекции, мастер-классы и медиации по проекту «Открытое хранение. Пролог». Помимо этого, на фестивале пройдет презентация детской программы к проекту «Открытое хранение. Пролог», где можно будет пообщаться с педагогами и подобрать подходящий образовательный курс на осень. 0+

Подробности о фестивале на сайте

Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 32

Когда: 21 сентября

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Выставки

«Микеланджело. Сикстинская капелла» и «Матисс. Пикассо»

В пространстве Artplay можно посетить сразу две выставки — «Микеланджело. Сикстинская капелла» и «Матисс. Пикассо».

Первая посвящена величайшему творцу эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти, которого еще при жизни называли Il Divino («Божественный») и одному из самых впечатляющих творений мастера — росписи Сикстинской капеллы в Ватикане.

Выставка «Матисс. Пикассо» посвящена на первый взгляд противоположным художникам, но на самом деле они являлись частью одного художественного процесса. Матисс и Пикассо дружили, хорошо знали произведения друг друга и многое из них заимствовали. 6+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, Artplay

Когда: 20–22 сентября

Сколько стоит: от 600 рублей

«Искусственное»

Выставка «Искусственное» — это исследование природы нейросетей. В экспозиции представлены авторы, которые в своих произведениях исследуют различные аспекты взаимодействия человека с искусственным интеллектом и анализируют реальность с помощью нейросетей. «Искусственное» становится не просто признаком неестественности, а новым медиумом, предлагающим уникальные инструменты и методы выражения. 6+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод № 9, пространство «Ангар»

Когда: 20–22 сентября

Сколько стоит: от 690 рублей

«Журнал красивой жизни»

Выставка «Журнал красивой жизни» рассказывает о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 годы и адресованном аристократической и светской публике. В состав экспозиции войдут произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала, что позволит посмотреть на русское искусство через призму вкусов и предпочтений элиты начала XX века. Посетители увидят живописные и графические работы Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других мастеров. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Ленинградский просп., 15, стр. 11, Музей русского импрессионизма

Когда: 20–22 сентября

Сколько стоит: от 250 рублей

Спектакли

Моноспектакль «Мой Лермонтов»

Фото - © Фонд Сергея Безрукова

Человек, способный на глубокие чувства, но бегущий от них, человек «без кожи», остро реагирующий на любые движения в окружающем мире, офицер, поэт, мнительный самоед и уверенный в собственном превосходстве над всеми философ — все это русский поэт Михаил Лермонтов. В моноспектакле режиссер-постановщик Елена Черная и актер Кирилл Зайцев пытаются понять, чем сегодня, спустя два века, нас волнуют произведения этого противоречивого поэта. Полтора часа наедине с Лермонтовым — это бесценный опыт не только для поклонников его творчества. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Волгоградский просп., 121, Губернский театр

Когда: 20 сентября, 19:00

Сколько стоит: от 1 700 рублей

Пластический спектакль Swan (Лебедь)

Действие акробатического шоу-балета Swan Гуанчжоуской акробатической труппы Китая разворачивается вокруг истории успеха молодого акробата Юй Мена, решившего объединить высокое классическое искусство с отточенной техникой так называемого «балета на плечах». Это история о том, что искусство никогда не стоит на месте, подчиняясь духу времени, новым тенденциям и смелым идеям. Шоу объединяет сразу несколько форм исполнительского искусства, таких как драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах». 6+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена

Когда: 20 сентября, 20:00 и 21 сентября, 21:00

Сколько стоит: от 2 975 рублей

Комедия «Идеальный муж»

«Идеальный муж» — комедия Оскара Уайльда с ловко закрученной интригой, множеством неожиданных ситуаций и забавных недоразумений. В постановке есть остроумные и ироничные диалоги, тонкий английский юмор и прекрасный актерский состав. Спектакль заставляет задуматься о том, что создание идеалов может быть весьма опасным занятием, и попытаться ответить на вопрос, возможно ли простить любимому человеку его слабости и несовершенства. 16+

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Где: Суворовская пл., 1/52, корп. 2, театр комедии и пр-т Мира, 119, стр. 84, сцена на ВДНХ

Когда: 20 сентября, 19:00; 21 сентября, 14:00, 22 сентября, 13:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Кинопремьеры

Боевик «Хеллбой: проклятие Горбуна»

Фильм о супергерое снял Брайан Тейлор по мотивам оригинального комикса. В 1950-х Хеллбой и новый агент BPRD застряли в сельской местности Аппалачей. Там они обнаруживают местную общину, которая населена ведьмами, а возглавляющий их староста, демон, имеет связь с прошлым Хеллбоя. 18+

Режиссер: Брайан Тейлор

В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф и другие

Комедия «Маме снова 17»

В результате загадочных обстоятельств 17-летняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже 36-летней матери-одиночки. Девчонка из нулевых не имеет взрослого опыта и ведет себя соответствующе — легкомысленно и беззаботно. Но волею судеб она вынуждена взять на себя ответственность за сына-старшеклассника и быть директором школы — и, конечно, оказывается к этому совершенно не готова. 12+

Режиссер: Анна Курбатова

В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк и другие

Драма «Граф Монте-Кристо»

Имя графа Монте-Кристо давно стало нарицательным, а экранных версий знаменитого романа существует множество. Ставший жертвой коварного заговора молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг, аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть. 12+

Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт

В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье и другие