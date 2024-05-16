Выходные 17–19 мая: нейромонах Феофан, велофест и комедия «7 дней, 7 ночей»

В материале РИАМО рассказываем, что посмотреть и куда сходить в Москве в предстоящие выходные.

Уикенд можно начать с концертов группы «Алиса», нейромонаха Феофана и Archi. В субботу в Москве пройдет ежегодный весенний велофестиваль, в музее-усадьбе А. П. Чехова состоится театральный фестиваль, а на ВДНХ пройдет фестиваль конного искусства. В музеях можно будет узнать историю театральных плакатов и разглядеть миниатюры XVIII–XX веков, а в кино — посмотреть премьеры фильмов «7 дней, 7 ночей» и «Приговор». В материале РИАМО рассказываем о самых интересных событиях предстоящих выходных.

Концерты

Группа «Алиса»

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Концерт легендарной «Алисы» посвящен 30-летию альбома «Черная метка». Группа под руководством Константина Кинчева была создана в Ленинграде еще в 1983 году и до сих пор взрывает концертные залы. Это самый живой и подвижный коллектив из представителей ленинградского рок-клуба. Кинчев может быть панк-бунтарем, мессией христианского рока или отвязным хэви-металлистом и сменить все эти образы за одно выступление. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Ленинградский просп., 80, стр. 17, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium)

Когда: 17 мая, 20:00

Сколько стоит: от 3200 рублей

Нейромонах Феофан

Фото - © Unsplash.com

Нейромонах Феофан зарекомендовал себя в качестве создателя уникального и самобытного «древнерусского» жанра, сочетающего в себе энергичный drum&bass, мелодичность русских народных мотивов и красивый глубокий вокал. На счету у команды четыре альбома, десятки миллионов просмотров на YouTube и сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Орджоникидзе, 11, стр 1, Base

Когда: 18 мая, 20:00

Сколько стоит: от 1800 рублей

Archi

Фото - © Unsplash.com

Archi — один из самых лиричных исполнителей на хип-хоп-сцене. На своем концерте он исполнит известные и любимые композиции, чтобы согреть фанатов своим теплом. Душевная атмосфера и забег мурашек гарантированы. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Сущевская, 21, Anima

Когда: 19 мая, 18:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Фестивали

Московский велофест

Фото - © Медиасток.рф

Велофестиваль призван поддержать и развивать велодвижение. Как самый экологичный вид транспорта, велосипед делает людей не просто здоровыми, но и счастливыми. На площадке старта откроется фестивальный городок, где участников будут ждать развлекательная программа, интерактивные зоны от партнеров и фудкорт. Велосипедная прогулка состоится по перекрытому Садовому кольцу без машин. 6+

Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте

Где: пл. Зубовская

Когда: 18 мая

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Фестиваль конного искусства и спорта

Фото - © Медиасток.рф

С 11 по 26 мая на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ проходит открытый московский фестиваль конного искусства и спорта. 18 мая, в субботу, состоятся самые крупные соревнования страны по джигитовке среди женщин и мужчин. На поле выйдут победители различных соревнований, чтобы вступить в борьбу за звание чемпиона Москвы. 19 мая, в воскресенье, гости смогут понаблюдать за соревнованиями по джигитовке среди детей 7–12 лет. В финале состоится яркое выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды.

Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте ВДНХ

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ

Когда: 18–19 мая

Сколько стоит: бесплатно

Мелиховская весна

Фото - © Медиасток.рф

В подмосковном селе Мелихово Антон Павлович Чехов прожил семь лет и создал более 40 своих произведений. В программе традиционного фестиваля «Мелиховская весна», зародившегося в усадьбе писателя еще в конце XX века, помимо классических постановок, можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Во время фестиваля выступят зарубежные театры и коллективы со всей России. 6+



Узнать подробнее о фестивале и купить билет можно на сайте музея

Где: г. о. Чехов, с. Мелихово, музей-заповедник А. П. Чехова

Когда: 17–19 мая

Сколько стоит: от 1500 рублей

Выставки

«Античность. Система координат»

Фото - © Unsplash.com

В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно- прикладного искусства XVI–XIX веков из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское». Античные мотивы остаются вечной темой в искусстве. Свою систему координат античность задала и продолжает поддерживать и в российской культуре. Экспозиция не просто знакомит зрителей с основными сюжетами античной истории и мифологии в исполнении западноевропейских мастеров. На выставке прослеживается эволюция основных понятий античности в русской культуре — от точки входа до современности. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 17–19 мая

Сколько стоит: от 600 рублей

«Движение: три ипостаси театрального плаката»

Фото - © Медиасток.рф

Выставка — презентация выставочного печатно-мультимедийного проекта. В нем представлены работы студентов пятого курса Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политеха, выполненные под руководством доцента кафедры ХТОПП, члена Московского Союза художников и Союза дизайнеров России Наталии Мельгуновой. В проекте пространство А. Н. Островского «прочитано» глазами книжных художников. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Тверской б-р, 11, дом-музей Ермоловой

Когда: 17–19 мая

Сколько стоит: бесплатно

«Удивительные мелочи»

Фото - © Медиасток.рф

Экскурсия по выставке посвящена художественной миниатюре XVIII–XX веков. В экспозиции представлено более 600 предметов из собрания Всероссийского музея декоративного искусства и Музея В. А. Тропинина. Каждый из разделов выставки составлен из предметов коллекций, и они гармонично дополняют друг друга, демонстрируя практически весь спектр жанра миниатюры в декоративно-прикладном и народном искусстве. А чтобы лучше рассмотреть удивительную роспись или подробности отделки предметов, зрителям предоставлены специальные увеличительные приборы.6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Делегатская, 3, Музей декоративного искусства

Когда: 17–19 мая

Стоимость: бесплатно

Спектакли

Драма «Веселый солдат»

Фото - © Unsplash.com

Виктор Астафьев прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. В основу спектакля легла его одноименная повесть. Из настоящего герой вглядывается в прошлое, в себя — молодого, веселого солдата. Заново проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца. История солдата Вити — это история о «другой войне», на которой жили, влюблялись, дружили, ненавидели. И именно из этих будней, из боли, грязи и бесчисленных потерь рождалась наша Победа. 16+

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Где: Волгоградский пр-т, 121, Губернский театр

Когда: 17 мая, 19:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото - © Unsplash.com

Это уже далеко не первая постановка мировой музыкальной классики. Но ее отличает своеобразное сочетание жанра рок-оперы и традиций русской театральной школы. Речь идет о свободном творческом переводе либретто на русский язык, о развитии его драматургических линий, о пьесе «по мотивам». Это потребовало и новой музыкальной редакции, в которой, однако, мелодика, авторские лейтмотивы бережно сохранены. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Большая Садовая, стр 1, Театр им. Моссовета

Когда: 18 мая, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Комедия «Искусство, или три женщины на грани нервного срыва»

Фото - © Unsplash.com

Сюжет разворачивается на фоне встречи трех лучших подруг в кафе, где они хотят отметить покупку очень дорогой картины. И тут начинается… Постановка — искрометная французская комедия, в сопровождении зажигательных танцев и известных каждому песен французских шансонье. 18+

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Где: Малый Харитоньевский пер., 10, стр. 2, театр «Аполлинария»

Когда: 19 мая, 19:00

Сколько стоит: от 5300 рублей

Кинопремьеры

Комедия «7 дней, 7 ночей»

Много лет семья Гуреевых была дружной и любящей, но вдруг оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Конфликт разгорается, когда модный фотограф Сергей получает задание слетать на выставку, но пытается от нее отказаться из-за дня рождения дочери. Жена готова подать на развод, а восьмилетняя дочь покупает на подаренные деньги путевку в Армению для всей семьи. Веселые приключения и колоритная свадьба заставят семью задуматься о самом ценном в жизни. 12+

Режиссер: Айк Кбеян

В ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова и другие

Семейный фильм «Каждый мечтает о собаке»

Юрке 12 лет. Он замкнут в себе и тяжело переживает потерю отца. У школьника вполне обычная жизнь без ярких событий и радости. Но все меняется, когда в его классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба. 6+

Режиссер: Ольга Беляева

В ролях: Вера Островская, Борис Дейков, Макар Фомин, Вероника Васильева и другие

Триллер «Приговор»

Школьник Актан живет в небольшом городке на берегу Иссык-Куля. Парень мечтает вступить в ряды Комитета национальной безопасности Казахстана, но сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках. 18+

Режиссер: Диас Бертис

В ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Болот Тентимышов и другие