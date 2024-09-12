Выходные 13–15 сентября: авиашоу «Стрижей», костюмированный сап-заплыв и выставка лошадей

В материале РИАМО рассказываем о ярких, интересных и познавательных мероприятиях середины сентября.

На выходных можно посетить музыкальное шоу «Звучим вместе», потанцевать под «Золотые хиты 80–90–2000-х», увидеть выставку знаменитых чистокровных лошадей ахалтекинской породы, узнать тонкости казачьего быта, полюбоваться выступлением авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», принять участие в фантазийном сапборд-заплыве или осеннем велопробеге, послушать лекции научно-юмористического фестиваля, а также сходить на премьеру анимационной комедии «Ленивая семейка»

Концерты

Дискотека. Золотые хиты 80–90–2000-х

Фото - © Unsplash.com

В грандиозном музыкальном шоу примут участие яркие звезды дискотек прошлых десятилетий. На сцену выйдут Татьяна Буланова, Алена Апина, Маша Распутина, Шура, Вадим Казаченко, Александр Айвазов, Виктор Салтыков, Светлана Лазарева, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», группы «На-На», «Отпетые мошенники», «Hi-Fi», «Каролина», «Пропаганда», «Лицей», а кроме того, зрителям представит свои лучшие номера балет Аллы Духовой «Тодес». 16+

Когда: 13 сентября в 19:00

Где: Концертный зал «Москва», просп. Андропова, 1 (парк развлечений «Остров мечты»), ст. м. Технопарк

Вход: от 1700 рублей, билеты можно приобрести на«Яндекс.Афише»

Звучим вместе с «Моей маркой»

Фото - © РИА Новости

«Моя марка» — ежегодный семейный гала-проект, начало которого приурочено к объявленному в России Году семьи. На сцене Кремлевского дворца премией «Моя марка» отметят заслуги и достижения индустрии товаров и услуг для детей и их родителей. Для гостей церемонии и зрителей выступят Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Мия Бойко, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, Диана Гурцкая, Группа «Земляне», Rasa, Анна Седокова, а также детские вокально-танцевальные коллективы. Кроме того, для посетителей концерта запланирована раздача подарков и увлекательные интерактивы. 0+

Когда: 14 сентября в 18:00

Где: Кремлёвский дворец, ул. Воздвиженка, ст. м. Александровский сад, Библиотека им. Ленина, Арбатская

Вход: от 800 рублей, билеты можно приобрести на «Яндекс.Афише»

Шоу

Костюмированный сап-заплыв

Фото - © РИА Новости

Костюмированный заплыв на сапбордах пройдет в акватории Большого Строгинского затона, протяженность трассы — 5 км. Для участия в мероприятии нужно придумать фантазийный костюм и/или яркий декор сапборда. Регистрация участников запланирована на период с 10 до 12 часов, время заплыва — с 13 до 16 часов. Для зрителей и болельщиков на берегу подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров в зеркальных костюмах, также будут доступны аквагрим для детей и полевая кухня. 0+

Когда: 15 сентября с 10:00

Где: Строгинское шоссе, д. 3

Вход: свободный

Авиашоу от авиационной группы «Стрижи»

Фото - © Медиасток.рф

14 сентября в Центральном парке «Патриот» состоятся показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Основными площадками для просмотра авиашоу станут Музейная площадка № 1 и Центр военно-тактических игр, хотя фигуры высшего пилотажа будет видно практически из любой точки парка. 0+

Когда: 14 сентября с 12:00

Где: 55 км Минского шоссе, парк «Патриот»

Вход: свободный

Фестивали

Фестиваль FestTech

Открытый фестиваль МФТИ призван объединить любителей футуристических идей, адептов научной картины мира и людей, интересующихся современными технологиями. Среди тем научных и «антинаучных» лекций — расширение Вселенной, климатические технологии, человеческие отношения с точки зрения квантовой механики и теория оптимизации денег. Также в программе — активности для ценителей наукоемкого юмора и технологических чудес, бои роботов и мастер-классы от МФТИ. Завершит фестиваль концертная программа FestTech Music Live. 12+

Когда: 14 сентября с 12:00

Где: Дизайн-завод, Большая Новодмитровская, 36

Вход: бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте.

Фестиваль «Казачья станица Москва»

Фото - © Медиасток.рф

Юбилейный, десятый Международный фестиваль «Казачья станица Москва» пройдет 14 сентября на территории музея-заповедника «Коломенское». Посетителям расскажут о культурных и исторических традициях казачества. Главными участниками праздника станут войсковые казачьи общества, а весь колорит многогранной казачьей жизни покажут художественные коллективы, военно-патриотические и спортивные клубы. Также на площадках можно будет посетить походный храм и казачью ярмарку с товарами от мастеров-ремесленников. Для любителей ярких зрелищ — турниры по рубке шашкой, фланкировке и джигитовке. 0+

Когда: 14 сентября с 10:00

Где: музей-заповедник «Коломенское»

Вход: свободный

Московский осенний велофестиваль

Фото - © Медиасток.рф

Московский осенний фестиваль — масштабное спортивно-культурное событие для людей, которые выбирают активный образ жизни и альтернативный транспорт. Маршрут велопробега рассчитан на 26 км, он начинается от главной площади ВДНХ и заканчивается в Крылатском (Крылатская улица, 2А). На месте финиша будет организована насыщенная развлекательная программа.

Существуют ограничения: не допускается участие на электросамокатах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а передвижение на электровелосипедах разрешено при соблюдении безопасного скоростного режима — не более 15 км/ч. Дети до 16 лет могут участвовать в велопробеге только в сопровождении взрослых.

Где: главная площадь ВДНХ

Когда: 14 сентября с 13:00

Вход: для участия необходима регистрация на сайте мероприятия.

Спектакли

Мюзикл «Тест на любовь»

Фото - © РИА Новости

Московский театр мюзикла представляет новую постановку «Тест на любовь». История ярких чувств двух молодых людей начинается во времена, когда мысли большинства граждан направлены на выживание. Можно ли представить зарождение любви во время ковидного «апокалипсиса»? Через какие испытания придется пройти героям, чтобы обрести надежду на счастье? 12+

Где: Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2, ст. м. Пушкинская, Чеховская, Тверская

Когда: 13 сентября в 14:00

Вход: от 1400 рублей, билеты можно приобрести на «Яндекс.Афише»

Театральная композиция «Чехов-Gala»

Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости

РАМТ представляет композицию по одноактным пьесам А. П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей», «О вреде табака». На театральных подмостках искрометные чеховские истории переплетаются, образуя калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций и неосуществленных замыслов. 16+

Когда: 14 сентября в 19:00

Где: РАМТ, Театральная пл., 2, ст. м. Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

Вход: от 500 рублей, билеты можно приобрести на «Яндекс.Афише»

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

Фото - © Алексей Жданов / Фотобанк Лори

15 августа «Мумий Тролль Music Bar» приглашает зрителей на творческий вечер народного артиста России Дмитрия Харатьяна «Дороги любви» в сопровождении группы Cocktail Project. В программе — стихи великих поэтов, любимые песни из фильмов (некоторые из которых прозвучат в неожиданной рок-обработке), забавные истории со съемочных площадок и неожиданные сюрпризы. 18+

Когда: 15 сентября в 20:00

Где: Мумий Тролль Music Bar, ул. Новый Арбат, 15, ст. м. Арбатская, Смоленская

Вход: от 2500 рублей, билеты можно приобрести на «Яндекс.Афише»

Выставки

Выставка лошадей ахалтекинской породы

Фото - © Титаренко Елена / Фотобанк Лори

Всероссийская выставка-шоу на ВДНХ представит зрителям лучших представителей чистокровной ахалтекинской породы лошадей. История ахалтекинской породы превышает пять тысяч лет, многие прославленные воины древности, например, Чингисхан и Дарий Великий, выходили в походы именно на ахалтекинцах. Также в рамках шоу-выводки пройдет эффектный конкурс «Традиционные украшения» на жеребцах знаменитой породы. 0+

Когда: 14 сентября в 12:30

Где: ВДНХ, выводной круг

Вход: свободный

Ван Гог. Ожившие полотна

Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» посвящена творчеству яркого голландского постимпрессиониста. Креативное пространство представит зрителям галерею «оживших» работ знаменитого художника. Большие экраны и объемный звук помогут понять суть полотен и художественные приемы мастера, а также оказаться «внутри» самых известных картин. Кроме того, посетители смогут узнать об истории создания произведений искусства и значимых вехах биографии художника. 16+

Когда: 13, 14, 15 сентября с 11:00

Где: «Люмьер-холл», Берсеневский пер., 2, стр. 1, ст. м. Кропоткинская, Полянка, Боровицкая

Вход: от 500 рублей, билеты можно приобрести на«Яндекс.Афише»

Кино

Криминальная драма «Револьвер»

Бывшая сотрудница полиции выходит из тюрьмы, отсидев срок за преступление, которое не совершала. Люди, которые убедили ее взять вину на себя, исчезли из ее жизни, так и не выплатив вознаграждение за оказанную «услугу». Теперь экс-полицейской предстоит восстановить справедливость и получить то, что ей причитается. 18+

Режиссер: О Сын-ук

В ролях: Чон До-ён, Чи Чхан-ук, Лим Джи-ён, Ким Джун-хан

Приключенческая анимация «Ленивая семейка»

Семейка ленивцев вынужденно переезжает из провинции в большой город и открывает закусочную на колесах. Однако в мегаполисе царят звериные законы: популярную точку общепита замечают конкуренты и делают все, чтобы новый и успешный бизнес «ленивого семейства» провалился. 6+

Режиссеры: Рикард Куссо, Таня Венсан

Приключенческий шутер «Бордерлендс»

Охотница за головами в команде с безбашенными искателями приключений отправляется на самую захолустную планету во Вселенной, чтобы сразиться с отвратительными бандитами и вернуть в семью дочь межгалактического бизнесмена. 18+

Режиссер: Элай Рот

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис