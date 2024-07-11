Выходные 12–14 июля: концерт Николая Носкова, якутский фестиваль и парад ретротрамваев

О том, как можно интересно, познавательно и активно провести время на выходных, рассказываем в материале РИАМО.

В музыкальной программе ближайших выходных — выступление Николая Носкова, благотворительный киноконцерт с участием звезд отечественного кино и симфоническое погружение в мир фэнтези и сказок. Для тех, кто любит активное времяпрепровождение на воздухе, — праздник якутской культуры Ысыах и фестиваль неолимпийских видов спорта, где можно будет научиться капоэйре, лапте и экстремальному катанию на роликах. Любители кино смогут посмотреть анимационный фильм «10 жизней» и отечественную кинопремьеру «Культурная комедия».

Концерты

Николай Носков

Заслуженный артист России Николай Носков выступит 12 июля на сцене Зеленого театра ВДНХ с программой акустического концерта. После перенесенного в 2018 году инсульта артист долго восстанавливался и вернулся к концертной деятельности лишь в 2020-м. В программе акустического концерта — всенародно любимые хиты «Это здорово», «Паранойя», «Снег», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен» и многие другие. 12+

Где: Зеленый театр ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 545

Когда: 12 июля в 20:00

Вход: от 2000 р, купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Киноконцерт с участием Гоши Куценко, Сергея Безрукова, Нонны Гришаевой и других

Киноконцерт — большое благотворительное мероприятие, на котором Гоша Куценко и его гости — Сергей Безруков, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева, Настасья Самбурская, Григорий Сиятвинда, музыкальная группа «ГК» — исполнят популярнейшие песни из отечественных кинофильмов. Кроме того, звездные гости поделятся интересными историями со съемок, а также вспомнят любопытные факты из любимых фильмов. Часть средств за билеты будет передана в фонд профилактики социального сиротства «Шаг вместе», фонд «Жизнь с ДЦП» и «Благотворительный Фонд Константина Хабенского». 16+

Где: Зеленый театр ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 545

Когда: 13 июля в 20:00

Вход: от 1500 р, купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Музыка фэнтезийных вселенных

Концертная программа, представленная симфоническим оркестром, обещает зрителю погружение в невероятные фантастические миры и волшебные вселенные. В зале Московского планетария прозвучит музыка из фильмов, сериалов и популярнейших компьютерных игр, которая позволит очутиться в мирах «Ведьмака», «Аватара», «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Пиратов Карибского моря», «Варкрафта» и «Сумерек». 6+

Где: Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1, ст. м. «Краснопресненская», «Маяковская». «Баррикадная»

Когда: 14 июля

Вход: от 3200 р, купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Фестивали

Якутский праздник Ысыах в «Коломенском»

В субботу 13 июля в московском музее-заповеднике «Коломенское» в 18-й раз будут проводиться мероприятия, посвященные главному национальному празднику Якутии. На площади 3000 кв. м. развернутся более 10 площадок. Можно будет, например, отведать традиционные якутские блюда (в том числе знаменитую строганину) и приобрести национальные деликатесы, также в программе праздника — различные мастер-классы, соревнования по якутской борьбе хапсагай, национальные игры и музыкальный концерт. 0+

Где: музей-заповедник «Коломенское», ст. м. «Коломенская»

Когда: 13 июля с 11:00

Вход: бесплатный

Фестиваль роз и ботанических затей

Музей-заповедник «Архангельское» предлагает полюбоваться цветочным великолепием. На территории заповедника высажены более 1200 кустов роз 30 сортов. Среди них старинные розы группы альба, галлика, китайские, нуазетовые и центифольные. Главный партер парка и садик у малого павильона «Каприз» украшает именной сорт «Юбилей Музея Архангельское», специально выведенный к 100-летнему юбилею музея. Любители благоухающих садов смогут полюбоваться прекрасными цветами и сделать живописные фотографии. 0+

Где: Московская область, г. Красногорск, музей-заповедник «Архангельское»

Когда: ежедневно до 15 сентября

Вход: по билетам в музей-заповедник «Архангельское»

Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ

На ВДНХ пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. Зрители смогут не только посмотреть на выступления спортсменов, но и поучаствовать в состязаниях. В спортивной программе: вейкборд, лакросс, кикскутеринг, капоэйра, кикбоксинг, петанк, лапта, оздоровительный цигун, кроссминтон (гибрид бадминтона, большого тенниса и сквоша) и многое другое. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы — например, по фрисби, Inside Flow йоге, агрессивным роликам и лапте. Для начинающих вейкбордистов устроят обучающие катания ( регистрация откроется 12 июля). 0+

Где: ВДНХ, ст. м. «ВДНХ»

Когда: 13 июля с 11:00 до 20:00

Вход: бесплатный

Парад трамваев и ретроавтомобилей

Фото - © М. Денисов. Mos.ru

В День московского транспорта в столице состоится парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Колонна раритетной техники проследует от ст. м. «Новокузнецкая» до ст. м. «Чистые пруды». В параде примут участие 15 исторических трамваев из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы, а также ретроавтомобили, предоставленные партнерами столичного Департамента транспорта. После торжественного прохождения колонны до 18:00 будет работать выставка исторической техники, причем старинные трамваи можно будет осмотреть не только снаружи, но и изнутри. 0+

Где: ст. м. «Новокузнецкая», Большой Устьинский мост, Бульварное кольцо, Чистопрудный бульвар

Когда: 13 июля с 11:00 до 18:00

Вход: бесплатный

Выставки

Найти Бэнкси

Один из самых загадочных и неуловимых «граффитчиков» планеты Бэнкси уже много лет находится на пике популярности. Его работы появляются совершенно неожиданно в самых разных городах мира и практически сразу становятся значимыми точками на туристической карте. Посетители выставки «Найти Бэнкси» смогут погрузиться в мир уличного искусства и своими глазами взглянуть на работы таинственного художника в тщательно воссозданных декорациях — от «худшего отеля мира» до вагона лондонской подземки. 12+

Где: ВДНХ, Павильон № 22, ст. м. «ВДНХ»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Вход: от 400 р, билеты можно купить на сайте проекта.

Иммерсивное шоу «Лаборатория цвета»

Шоу «Лаборатория цвета» обещает объединить искусство, психологию и новейшие технологии. Иммерсивная экспозиция поможет посетителям понять, как цвет влияет на человека на уровне физиологии и психологии, как мы «считываем» цветовые нюансы на уровне культурного кода, как восприятие цвета может менять наше настроение и самочувствие. Также в арт-пространстве представлены художественные визуальные концепты, а еще есть возможность для своего рода «цветовой медитации». 6+

Где: Digital Art Центр «Внутришоу» на территории арт-квартала «Хлебозавод № 9», ул. Новодмитровская, 1, стр. 4, ст. м. «Дмитровская», «Савеловская».

Когда: 13 и 14 июля

Вход: от 690 р., расписание и билеты можно найти на сайте проекта.

Спектакли

Драма «Морское путешествие 1933 года»

Фото - © Сергей Петров/mossoveta.ru

Автор «Морского путешествия 1933 года» Юрий Еремин собрал на одном корабле, идущем в долгое плавание, представителей всех классов, благосостояний, вероисповеданий и национальностей, от легкомысленных артистов до пожилых мудрецов, от бездумных кокеток до скучающих аристократов. Пассажирам корабля придется столкнуться с самыми яркими и сильными человеческими чувствами — пылающей любовью и сжигающей ненавистью. 16+

Где: театр им. Моссовета, ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, ст. м. «Пушкинская», «Тверская», «Маяковская»

Когда: 12 июля в 19:00

Вход: от 500 р., купить билеты можно на сайте театра.

Комедия «Унесенные Голливудом»

Спектакль представляет собой вольную интерпретацию процесса работы над знаменитым голливудским шедевром «Унесенные ветром». Продюсер, режиссер и сценарист трудятся над сценарием картины, но внезапно понимают, что никто из них не читал первоисточник. Написание сценария превращается в настоящий квест! Основная канва повествования основана на реальных событиях, случившихся в 1939 году в Голливуде, однако, как утверждают авторы спектакля, реальность вряд ли была смешнее. 16+

Где: Центральный ДК Железнодорожников, Комсомольская пл., 4, ст. м. «Красносельская», «Комсомольская»

Когда: 12 июля в 19:00

Вход: от 1000 р., билеты можно купить на «Яндекс.Афише»

Кино

«Культурная комедия»

Виктор Летаев — чиновник из Перми, прагматик и циник, отлично умеющий добиваться поставленных целей и отстаивать свои интересы. Он курирует дорожное строительство и бесконечно далек от любого творчества. Все меняется, когда вектором развития региона объявляют культуру и искусство. Теперь, чтобы сохранить должность, Виктору предстоит освоиться в совершенно чуждом ему мире литературы, театра, эстетики и возвышенных чувств. Проводником в мир искусства становится преподаватель Мария Николаевна, которая знает все о культурном наследии Пермского края, но еще никогда не встречала столь циничного «ученика».

Режиссер: Владимир Котт

В ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин

Мультфильм «10 жизней»

Капризный и самоуверенный кот Беккет — баловень судьбы, привыкший получать только самое лучшее. Но однажды оказывается, что он уже растратил все 9 жизней, положенных коту! И теперь в качестве «награды» за самоуверенность ему предстоит прожить дополнительные 9 жизней — но уже в шкуре самых разных животных, от крысы до коня. Это непростое испытание приведет Беккета к пониманию того, что действительно ценно и важно.

Режиссер: Крис Дженкинс