Выходные 12–14 апреля: GUF, фестиваль цветов и выставка «Русский сад»

О том, куда сходить в выходные, что посмотреть и послушать, читайте в материале РИАМО.

В выходные выступят Feduk, Guf и группа LaScala. В Ботаническом саду начнет работу весенний фестиваль цветов, а любители ужасов смогут посетить фестиваль хоррора. На выставках можно будет увидеть картины Ильи Глазунова и узнать больше о народном поэте Пушкине. В МХТ имени Чехова покажут спектакль по книге Юрия Стоянова, а в «Современнике» — драму «Двое на качелях». В кино традиционно пройдут премьеры. О самых интересных событиях выходных читайте в материале РИАМО.

Концерты

Фото - © Певец Фёдор Инсаров (Feduk)/РИА Новости

Feduk

Feduk — универсальный артист и гармоничен в любых жанрах: трэп, рэп, хаус, поп-музыка. Музыкант нашел идеальный баланс между народными хитами и творческими экспериментами. Музыка Feduk — это и дерзость и обаяние городского рэп-андеграунда, и клубная дымка, и лирика, под которую хочется признаваться в любви или грустить о самом важном. На концерте будут исполнены главные хиты, а также новые песни в лайв-формате. 12+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Ленинградский просп., 80, стр. 17, VK Stadium (ex. Adrenalinе Stadium)

Когда: 14 апреля, 20:00

Сколько стоит: от 2800 рублей

Guf

Обладатель множества наград и автор хитов Ice Baby, «Ураган», «Вот так» и «Письмо домой», Guf выступит в московском клубе. Уроженец столицы Леша Долматов свою карьеру начал в 2000 году и через некоторое время уже получил признание как один из лучших рэп-артистов. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Болотная наб., ¾, стр. 2, VK Gipsy

Когда: 12 апреля, 23:00

Сколько стоит: от 3400 рублей

LaScala

Гитарист Макс Галстьян в 2011 году создал группу, играющую в жанре альтернативного рока и латин-рока. Автором текстов и песен группы является ее вокалистка Аня Грин. Сами музыканты стиль своей музыки называют rocktail — коктейль из различных направлений рока. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 24, «Урбан»

Когда: 12 апреля, 20:00

Сколько стоит: от 1750 рублей

Фестивали

Фото - © Медиасток.рф

Фестиваль цветов

12 апреля откроется ежегодный весенний фестиваль цветов под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Работать он будет до июня. В саду по очереди распустятся первоцветы, тюльпаны, магнолии, сакуры, пионы, сирень, рододендроны, яблони, сливы, груши, миндаль, черемуха и другие растения. 0+

Подробнее о фестивале на официальном сайте «Аптекарского огорода»

Где: пр-т Мира, 26/1

Когда: с 12 апреля по июнь

Сколько стоит: от 200 рублей

ЗЛОfest

ЗЛОfest — фестиваль, который объединяет профессионалов и фанатов жанра хоррор. Его цель — развитие развлекательной индустрии ужасов в России. В рамках фестиваля проходит и конкурс лучших работ в жанре ужасов — фильмов, музыкальных клипов и компьютерных игр. Создавая площадку для всестороннего обмена опытом, организаторы приглашают специалистов из самых разных областей индустрии развлечений для проведения мастер-классов и дискуссионных панелей. Также фестиваль предоставляет пространство для экспозиции и продажи художникам, создающим свои работы в жанре хоррор, и проводит конкурс тематического косплея.

Узнать подробнее о выставке и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля

Где: ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, стр. 5, киностудия Горького

Когда: 13 и 14 апреля

Сколько стоит: от 2500 рублей

Sigma

Второй раз в Москве пройдет фестиваль электронной музыки Sigma. В этот раз он объединит более 60 именитых артистов, а также презентует публике новые имена на пяти сценах главного арт-центра Москвы. Фестиваль будет длиться 26 часов без остановки. Основная программа разделится на два дня. На мероприятии выступят Ishome, Lavblast, Symbol, Broosnica X Asenssia, The Dawless. 18+



Узнать подробнее о выставке и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля

Где: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32

Когда: 13 и 14 апреля

Сколько стоит: от 2900 рублей

Выставки

Фото - © Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Народный поэт. Пушкин и народное искусство" в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" в Москве/РИА Новости

«Русский сад»

На выставке будут представлены живописные работы Ивана Глазунова, а также предметы русской старины из его личной коллекции, которые раскрывают художественный взгляд автора на русскую культуру через образы вечноцветущего сада. Среди экспонатов — костюмы, предметы мебели, элементы декора, текстиль, а также видеоряд, который поможет посетителю погрузиться в атмосферу прошедших эпох. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Варварка, 6, «Зарядье»

Когда: 12–14 апреля

Сколько стоит: от 200 рублей

«Тепло рук и лаборатория естественного созерцания»

На выставке свои работы представят художники: Алина Федотова, Андрей Кузнецов, Анна Сярова, Ирина Моторина, Марина Пахотина, Мария Инкова, Дарья Пурпурная, Екатерина Шафир, Надежда Север, Максим Иванов, Ульяна Ананева, Анна Гуртовая, Ольга Журавлева. Спикер лаборатории «Л.Е.С.» Максим Калинин — исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистической традиции, который занимается поиском и изданием утраченных текстов восточносирийских мистиков.

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Ростокинская, 1, галерея «Ростокино»

Когда: 12–14 апреля

Сколько стоит: от 300 рублей

«Народный поэт. Пушкин и народное искусство»

Выставка посвящена 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Особенность экспозиции в том, что Александр Пушкин и его наследие будут показаны глазами творцов из народа. Зритель увидит более 100 работ народных промыслов, а также так называемых «наивных художников». Еще одно направление выставки — художественные произведения по мотивам поэм, повестей, стихов Пушкина, связанных с женскими образами. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1, выставочные залы РОСИЗО

Когда: 12–14 апреля

Стоимость: от 400 рублей

Спектакли

Фото - © Актер Юрий Стоянов/РИА Новости

Драма «Игра в „Городки“»

В спектакле «Игра в „Городки“» рассказы Юрия Стоянова читают артисты Художественного театра и, конечно, сам автор. Одноименная автобиографическая книга Стоянова вышла в 2017 году. Сам автор говорит о книге как о написанной в жанре одновременно веселого и грустного повествования. А написана она была под влиянием Марка Твена, Антона Павловича Чехова и Сергея Довлатова. 16+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Камергерский пер., 3а, стр. 1, МХТ им Чехова

Когда: 14 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 5500 рублей

Драма «Двое на качелях»

Спектакль — легендарная постановка Галины Волчек по пьесе Уильяма Гибсона и ее режиссерский дебют. С 1962 года он неизменно пользуется успехом у зрителей. Это история Джерри и Гитель, двух одиноких сердец, отчаянно ищущих свое счастье в большом и безучастном городе. Это рассказ о любви и одиночестве, о вечном поединке между состраданием и эгоизмом. Герои размышляют о жизненных ценностях и человеческой душе во всем многообразии переживаний и надежд. 16+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Чистопрудный бул., 17-19, театр «Современник»

Когда: 12 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 2 тысяч рублей

Драма «Цветы для Элджернона»

Спектакль поставлен по одноименному научно-фантастическому роману американского писателя Дэниела Киза, написанному в 1966 году и получившему премию «Небьюла». Главный герой романа, умственно отсталый Чарли, соглашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект начинает стремительно расти… 18+

Купить билет на спектакль можно на официальном сайте театра

Где: Театральная пл., 2, Российский академический молодежный театр

Когда: 14 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 5500 рублей

Кинопремьеры

Боевик «Падение империи»

Соединенные Штаты Америки вот-вот перестанут быть одним государством. Национальные гвардии Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу, а группа журналистов пытается добраться до Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда единой страны. Но в США, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь. 16+

Режиссер: Алекс Гарленд

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон и другие

Драма «Рай под ногами матерей»

35-летний Адил — особенный человек, его умственное развитие осталось на уровне восьмилетнего ребенка. Мужчина живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа. Мама всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но парень не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого восьмилетнего мальчика, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то мама может попасть в Рай. 16+

Режиссер: Руслан Акун

В ролях: Эмиль Эсеналиев, Болот Тентимышов, Анаркуль Назаркулова и другие

Комедия «Неожиданные связи»

Алиса собирается замуж и по случаю встречи родителей со своим женихом Франсуа дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскрывают тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты. 18+

Режиссер: Жульен Эрве

В ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур и другие