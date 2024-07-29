Вторые шансы и переосмысление: что нас ждет в ретроградный Меркурий 5–28 августа 2024

5 августа планета коммуникаций и поездок Меркурий станет ретроградным. Однако еще с 17 июля можно было ощущать его «теневой» период – время, когда Меркурий постепенно замедляется. Во время «тени» Меркурия сложно принимать решения, возникают сомнения по любому вопросу и задержки. Но период ретроградности все-таки даст нам шанс разобраться с делами. Чем именно займутся все знаки зодиака с 5 по 28 августа – читайте в материале РИАМО.

Правила на период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа

Фото - © Unsplash.com

Ретроградный Меркурий принято демонизировать: дескать, за что ни возьмись в его период – все получится из ряда вон плохо. Однако это далеко не так и достаточно придерживаться несложных правил: избегать принятия важных решений (покупка дома может впоследствии разочаровать; работа окажется не такой, как ее расписывали на собеседовании; вернувшийся бывший партнер совсем не изменился; уколы красоты дали не тот результат и т.д.), а вместо этого переосмыслять уже совершенные поступки, чинить или заменять то, что сломалось (поэтому покупка техники здесь будет очень кстати – но лишь в том случае, если она приходит на смену старой, испорченной), доводить начатое до конца, возвращаться к заброшенным активностям (доделать ремонт, дописать книгу, закончить рабочие дела и т.д.).

Сам же Меркурий будет разворачиваться в знаке Девы – педантичном, остроумном и скрупулезном. Поэтому на какие-то вещи и вопросы мы будем смотреть с максимальной рациональностью, а возникающие проблемы решать, семь раз отмерив.

Влияние ретроградного Меркурия в августе 2024 на знаки зодиака

Фото - © Freepik.com

Овнов будет выматывать работа

Овну придется приложить немало сил, чтобы устранить некие рабочие пробелы. Вероятно, коллега уйдет в отпуск и придется заменять его на должности, либо будут пересмотрены ваши личные обязанности на рабочем месте. В течение месяца работа может выматывать больше обычного, но все будет не зря – к концу августа вы поймете, зачем вы столько трудились. Какие-то Овны помимо работы еще будут вынуждены заниматься здоровьем: хронические заболевания могут дать о себе знать.

К Тельцам захотят вернуться бывшие

В жизнь Тельцов ворвутся бывшие партнеры. Кто-то будет просить начать все с самого начала, кто-то придет с претензиями – так или иначе о прошлой любви придется вспомнить в этот период. Переосмысления могут потребовать и текущие отношения, которые находятся на начальной стадии. Присмотритесь к партнеру – все ли вас устраивает? Нет ли у вас ощущения, что вы наступаете на одни и те же грабли? Если все в порядке – пора сделать следующий шаг. Если же что-то идет не так – возможно, пора оставить партнера и освободить место для кого-то более достойного. Внимания также могут потребовать и ваши дети.

Близнецы задумаются о жилье

Близнецы будут погружены в семейные дела. Возможно, пора собраться со всей родней на какой-то праздник или помочь родителям с ремонтом, о чем они давно вас просили, но у вас все не было на это времени. Собственное жилье также может быть в фокусе внимания: плитка в ванной комнате уже давно хочет, чтобы ее заменили, а люстра в зале раздражает уже лет 10. Если вы пока еще планируете покупку дома или квартиры (или любой другой недвижимости), то лучше август посвятить именно просмотру различных вариантов, окончательное же решение принимать можно только после 12 сентября.

Ракам не стоит принимать решение второпях

Рожденные под знаком Рак вдоволь наобщаются с людьми из прошлого. Внезапно может всплыть в поле зрения бывший одноклассник или сосед, который давным-давно переехал в другой район, но вот вы его снова увидели. Состоятся встречи, которые давно откладывались по разным причинам. Может найтись документ, который когда-то потерялся дома. Ракам можно обновить технику (телефон, компьютер, планшет), отвезти на техосмотр свою машину, чтобы избежать внезапных поломок в дальнейшем. Также во внимании могут быть походы ко врачам по разным вопросам. Но не соглашайтесь сразу на условия, выдвинутые врачом (цена, вид работ и т.д.), пока не обретете полную и ясную картину происходящего.

Львы будут расхламляться

Перед Львами встанут вопросы финансовой сферы. Не замкнулись ли вы на одном и том же уровне? Не пора ли начать зарабатывать больше? А может, надо научиться распоряжаться своими деньгами, не покупать лишнее? На эти вопросы придется дать себе ответы в течение августа. Хорошо в этот период продавать старые вещи (зато новые можно купить с хорошими скидками), расхламляться, избавляться от прошлых привычек, которые уже давно не приносят вам пользу. Также переосмыслено может быть питание. Возможно, уже хватит сидеть на диетах и пора сбрасывать вес другими способами, раз они не помогают?

Девы задумаются над внешностью

На Дев ретроградный Меркурий подействует сильнее, чем на другие знаки. Вы задумаетесь над тем, как вы выглядите в глазах окружающих, какой ваш стиль, как вы себя самопрезентуете в обществе. Захочется обновить свой имидж и образ в целом. Хорошо заниматься телом – возобновить абонемент в спортзал или хотя бы просто начать снова бегать по утрам или делать зарядку. Кто-то из Дев в это время также будет занят сменой имени или фамилии. Если стоит вопрос какого-то сотрудничества – не спешите подписывать договора, подождите хотя бы до начала сентября.

Весы избавятся от долгов и незакрытых вопросов

Весы столкнутся с окончанием каких-то насущных вопросов, которые тяжелым камнем висели на шее. Раздайте все долги, старые вещи, покончите с вредными привычками или некими страхами, прекратите то, что изводит вас своей навязчивостью (просматривать странички бывших, например). Тема августа для Весов вообще – это освобождение от чего бы то ни было. Кроме того, актуальным будет и творчество. Если вы давно не брали в руки кисточку и краски, возможно, музыкальный инструмент – пора вернуться к этому хобби. Вы можете создать в это время настоящий шедевр.

Скорпионам стоит повременить с планами на будущее

В жизни Скорпионов вновь появляются старые друзья или всемозможные сообщества, в которых представители этого зодиакального знака когда-то состояли (клубы по интересам и т.д.). Если вы давно забросили свои странички в соцсетях – можно их восстановить и снова начать вести. Можно взять на себя организацию какого-либо мероприятия – все тогда пройдет на высшем уровне. Так или иначе вопросы социума будут очень занимать Скорпиона в течение августа. Могут поступать предложения поучаствовать вместе с другими людьми в каком-то деле (например, получите приглашение на фестиваль, где будет много присутствующих). А вот строить грандиозные планы на этот период точно не стоит – наверняка они сорвутся. Дождитесь сентября.

Стрельцам лучше не соглашаться на соблазнительные предложения

Стрелец пересмотрит в течение августа свои цели. Наверняка у вас было что-то, к чему вы были расположены всей душой. Но вот в августе наступает момент, когда на горизонте маячит что-то более «вкусное» и привлекательное для вас. Не спешите размениваться, совсем не факт, что внешне привлекательная перспектива таковой окажется на самом деле. Подождите с принятием решения до осени, тогда уже все карты будут у вас в руках. Также август – это время, когда остро встают карьерные вопросы и вопросы социального статуса. Может поступить предложение оформить или расторгнуть брак.

Козероги должны быть внимательными в поездках

Путешествия, образование, вопросы духовные и нравственные – вот что займет Козерога на ближайшее время. Говоря о путешествиях, стоит посоветовать быть более внимательными с планированием своих поездок. Велик шанс получить не тот номер отеля, который вы заказывали, и придется разбираться с персоналом со стойки регистрации. В целом поездка может быть отложена или изменены даты вылета. Все самые ценные вещи лучше брать с собой в ручную кладь, поскольку чемодана своего можно и не дождаться. Зато отлично пойдут поездки в те места, в которых вы уже когда-то бывали.

Водолей будет разбираться с финансовыми долгами

Водолеям придется заняться финансами, которые так или иначе связаны с другими людьми. Возможно, вы вернете долг банку или какому-то человеку, или же именно вам вернут долги, которых вы уже и е ожидали. Полезно в этот период заниматься инвестициями, рассматривать иные варианты вложения своих средств. Будьте осторожнее, не стоит в это время влезать в долговые обязательства и оформлять на себя какое-то имущество – вероятнее всего, в бумагах потом обнаружится ошибка или просто пропадет надобность в этом деле. Если вы давно собирались навестить психолога – лучшего времени не найти.

Рыбы будут работать над отношениями

Партнерство в любом виде будет довлеть над Рыбами весь август. Придется поднять вопросы брака, отношений с клиентами и бизнес-партнерами. Вероятно, ваш супруг давно уже охладел к вам, и вы захотите привнести долю романтики в поднадоевший быт, чтобы освежить чувства. Если вы, напротив, сами хотите разорвать отношения – в этом месяце можно взвешивать все за и против, но ни в коем случае не принимать окончательное решение, повремените до сентября. Партнеры по работе также могут открыться для вас с новой стороны, порой не совсем приятной, и вам придется перестраивать сотрудничество, исходя из новой информации.