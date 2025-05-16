VK Fest, Ural Music Night и «Дикая мята»: 7 крупных музыкальных фестивалей в июне 2025

В материале РИАМО рассказываем о крупных фестивалях, которые пройдут в России в июне.

1. VK Fest

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

VK Fest пройдет уже в десятый раз. В 2025 году он состоится в пяти городах. В июне фестиваль приедет в Челябинск, Казань и Сириус, в июле — в Москву и Санкт-Петербург. На сцене выступят Баста, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Лолита, ZOLOTO, «Три дня дождя», «Комната культуры», Элджей, Клава Кока, IOWA, ХЛЕБ, Юлия Савичева, NILETTO, Джиган, Mary Gu, Ольга Бузова, Дора, NEMIGA, Lida, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Whole Lotta Swag, Marytale и многие другие.

Для гостей фестиваля подготовят развлекательные зоны: технологии, косплей, творчество, спорт, семейные активности, зоны для детей. На площадках фестиваля проведут мастер-классы, игры, конкурсы, автограф-сессии, встречи с популярными инфлюенсерами и известными спикерами.

Когда: В Челябинске и Казани — 14 и 29 июня, в Сириусе — 21 июня, в Санкт-Петербурге — 5 и 6 июля, в Москве — 19 и 20 июля

Где: Челябинск, ул. Каслинская, 64, набережная у торгового центра; Казань, ул. Сибгата Хакима, 4, Центр семьи «‎Казан»‎; Сириус, Медальная площадь, Олимпийский парк; Москва, Лужники, Лужнецкая набережная, 24; Санкт-Петербург, Парк 300-летия, Приморский пр., 74.

Сайт: https://vkfest.ru/

Сколько стоит: детский — от 700 рублей, входной — от 3500 рублей, «вездеход» — от 10500 рублей.

2. «Дикая мята»

Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Дикая мята» — один из крупнейших и ожидаемых опен-эйров лета. В лайн-апе феста — The Hatters и Zoloto, «Ария», Polnalyubvi, Jane Air, Петр Налич, «Кирпичи Big Band», Stigmata, Oligarkh, «МультFильмы», «Деревянные Киты» и другие. На фестиваль можно приехать на один день или пожить здесь все три дня в палатке, посещая площадки без ограничений. Здесь предусмотрены комната матери и ребенка, микроволновки, холодильники, стиральные машины. Горячий душ, кипяток, питьевая вода, ячейки для хранения личных вещей, вайфай, зарядка гаджетов предоставляются бесплатно. Есть зоны для любителей музыки, есть лагеря потише, где можно отдохнуть с детьми, например. Помимо музыки предусмотрены различные активности, игры, викторины, возможность взять почитать книгу, будут работать благотворительные фонды.

Когда: 13-15 июня

Где: Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево

Сайт: https://mintmusic.ru/

Сколько стоит: взрослый абонемент на посещение всех площадок — от 9000 рублей, детский абонемент — от 4500 рублей, билет на два дня — от 6500 рублей (3250 рублей, детский), на один день — от 3500 рублей (1750 рублей, детский). Есть семейные билеты, возможность бронировать место под палатку и прочее.

3. Московский джазовый фестиваль

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

На сцене Московского джазового фестиваля выступят Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev и многие другие российские и зарубежные артисты — всего более тысячи ведущих музыкантов из России и стран зарубежья представят свои лучшие джазовые программы.

Концерты фестиваля будут проходить на самых популярных городских площадках Москвы. Открытие и закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале им. П. И. Чайковского, на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках.

Когда: 9-15 июня

Где: Москва, концертный зал им. П. И. Чайковского, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», «Сокольники», парк искусств «Музеон», площадь у ЦУМа, музей-заповедник «Царицыно»

Сайт: https://moscowjazzfest.com/

Сколько стоит: билет на один день — от 2000 рублей, абонементы: на 2 дня — 3500 рублей, на 3 дня — 5500 рублей, на 5 дней — 9000 рублей.

4. «Пикник Афиши»

Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Пикник Афиши» пройдет в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Столица примет фестиваль в июне, а Питер — в августе. Лайн-ап обновляется, на данный момент известно, что в Москве на сцену выйдут «Руки вверх», «Моя Мишель», DOPECLVB, CREAM SODA, ROZALIA, MNOGOZNAAL. Будет работать фудкорт, начнется фестиваль в 14:00.

Когда: 21 июня

Где: Москва, Музей-заповедник «Коломенское»

Сайт: https://picnic.afisha.ru/

Сколько стоит: взрослый — 4000 рублей, детский — 1000 рублей. Есть VIP-билеты.

5. Дягилевский фестиваль

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фестиваль основан в 2003 году. Он является одним из крупнейших и наиболее престижных фестивалей России, заметным явлением музыкальной жизни Европы и мира. В 2025 году он пройдет в Перми. В программе фестиваля — симфонические и камерные концерты, спектакли, мастер-классы, перформансы, выставки, балет — все, что связано с легендарным импресарио Сергеем Дягилевым.

На открытии выступит художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис со своим оркестром musicAeterna. Также состоятся оперные премьеры — «Самсон и Далила» Сен-Санса в постановке Анны Гусевой и «Трехгрошовая опера» Вайля режиссера Нины Воробьевой.

Когда: 13-22 июня

Где: Пермь, площадки фестиваля

Сайт: https://diaghilevfest.ru/

Сколько стоит: от 500 рублей в зависимости от программы.

6. «Воздух Карелии»

Фото - © Евгений Ткачёв / Фотобанк Лори

«Воздух Карелии» — единственный на северо-западе России трехдневный музыкальный фестиваль под открытым небом, который проходил в Карелии с 2005 по 2015 годы и возродился в 2023 году. Он вернулся на аэродром «Пески», где размещается палаточный лагерь. Здесь для гостей будет работать круглосуточное кафе с горячим питанием и напитками. По словам организаторов, «ВозДух» означает «возвышение духа». Фестиваль «Воздух Карелии» — место для развития творчества и перезагрузки.

Когда: 12-15 июня

Где: Петрозаводск, аэродром «Пески»

Сайт: https://vozduh.info/

Сколько стоит: детский — от 2900 рублей, взрослый — от 3500 рублей, фан-зона входной — от 4500 рублей.

7. Ural Music Night

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Ural Music Night — это ночь, когда весь центр Екатеринбурга звучит на тысячи голосов. Звучат клубы и парки, площади и переулки, высотные здания и уютные кафе. Всемирно известные артисты и молодые музыканты исполняют свою музыку для всех.

Рок и хип-хоп исполнители, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры — все это будет звучать на Ural Music Night.

Когда: 27 июня

Где: Екатеринбург, площадки фестиваля.

Сайт: https://uralmusicnight.ru/

Сколько стоит: бесплатно.