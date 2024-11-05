Вирус Коксаки: с чем связана вспышка заболевания в России и как себя защитить

В материале РИАМО читайте о симптомах заболевания, вызванного вирусом Коксаки, о том, где есть риск заразиться, и методах профилактики.

СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что в России сразу в нескольких регионах были зафиксированы случаи заболевания, вызванного вирусом Коксаки. В детских садах и школах установят фильтры и будут проверять детей на наличие симптомов ОРВИ: повышенная температура, кашель, насморк, признаки интоксикации. В материале рассказываем о вирусе и о том, как защитить себя и своих близких.

Что такое вирус Коксаки

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Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов семейства Picornaviridae, которые состоят из одной нити РНК (рибонуклеиновой кислоты). Он назван так, потому что впервые был обнаружен в городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в Нью-Йорке.

Как объясняет врач-инфекционист Роза Сивякова, источником инфекции является только больной человек или носитель, который выделяет возбудитель в окружающую среду с калом, слюной, мочой. В результате вирус попадает в открытые и закрытые водоемы, оседает на окружающих предметах, дверных ручках и поручнях, обнаруживается на продуктах, посуде и прочем.

Реже вирус может передаваться воздушно-капельным путем, то есть с кашлем, чиханием и даже во время эмоционального разговора.

«Легче всего заразиться в первые дни болезни, но стоит помнить, что риск есть даже на протяжении нескольких месяцев. Возбудитель инфекции может долго оставаться в воде, на поверхности предметов, на продуктах. Поэтому всегда нужно помнить о мерах предосторожности», – предупреждает врач.

В народе вирус Коксаки часто называют кишечным гриппом. Заболевание действительно относится к группе энтеровирусных инфекций и довольно широко распространено в большинстве странах. В целом болезнь относится к летним, но часто ей болеют и осенью, когда отпускники возвращаются из теплых стран и привозят вирус с собой.

Специалисты говорят, что в этом году вирус в Московскую и Владимирскую области, в Краснодарский край могли привезти туристы из Турции.

Симптомы вируса Коксаки

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Врач-инфекционист отмечает, что вирус Коксаки А проявляется в виде характерной сыпи, поражении дыхательных путей, стоматите, герпангине и других симптомах. А вирус Коксаки В чаще поражает сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становится причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.

К симптомам также относятся:

резкий подъем температуры до 39-40 °С;

проявления интоксикации (головная боль, ломота в теле и прочие);

боль в животе, тошнота и рвота;

появление болезненных герпесподобных высыпаний в области ротоглотки;

точечная красная сыпь на ладонях и подошвах;

могут быть болезненные пузырьки во рту, горле, на руках и ногах.

Врач отмечает, что вирус может вызывать осложнения, такие как менингит, энцефалит, миокардит (поражение сердца), перикардит (воспаление оболочки сердца), плеврит (воспаление серозной оболочки легких), недостаточность органов на фоне резкого обезвоживания, гепатит, судороги и параличи.

«Естественно, что при первых симптомах заболевания, которые чаще всего похожи на ОРВИ, нужно сразу обращаться к врачу. Чем раньше начать лечение, тем меньше риск возникновения осложнений. Особенно важно обращать внимание на детей до 10 лет – вирус наибольшую опасность представляет именно для них. Взрослые переносят болезнь легче», – говорит инфекционист.

Какие есть меры профилактики от вируса Коксаки

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Меры профилактики заболевания самые простые – это обычные правила гигиены. Нужно регулярно мыть руки с мылом, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, в целом покупать продукты питания только в санкционированных местах.

Важно хорошо термически обрабатывать продукты, а летом купаться только в разрешенных местах, не глотая при этом воду. Стоит обращать внимание на окружающих и не контактировать с заболевшими, особенно если у человека есть сыпь. Пить только бутилированную воду и с пониманием относиться к мерам предосторожности в школах и детских садах – это важно, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Что делать, если заразился вирусом Коксаки

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По словам врача-инфекциониста, к группам риска относятся:

дети, посещающие детские сады, дошкольные учреждения, игровые центры, школы и др.;

новорожденные, так как у них не до конца сформирован иммунитет;

пожилые люди с ослабленным иммунитетом;

отдыхающие в местах, где зафиксированы случаи заболевания;

лица с иммунодефицитными состояниями (онкологические больные, ВИЧ-инфицированные).

Выявить вирус Коксаки довольно сложно из-за его схожести с другими заболеваниями, поэтому сделать это точно можно только после сбора анамнеза и проведения лабораторных исследований.

Специальной терапии заболеваний, вызванных вирусом Коксаки, нет, поэтому лечение носит симптоматический характер.

«Лечение назначается в зависимости от симптомов, то есть от того, как болезнь себя проявляет в конкретный момент, чтобы облегчить состояние пациента. При первых признаках болезни детей важно показать врачам-педиатрам, взрослым – обратиться к врачу-терапевту либо инфекционисту», – объясняет врач.

Она добавляет, что летальные исходы в случае заражения вирусом Коксаки крайне редки.