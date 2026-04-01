Вербное воскресенье в 2026 году: когда будет, что можно и нельзя делать

Вербное воскресенье, также известное как Вход Господень в Иерусалим, является одним из двунадесятых праздников православной церкви. Праздник символизирует пробуждение природы и духовное обновление. В материале РИАМО — о том, какого числа мы будем праздновать Вербное воскресенье, что нельзя делать в этот день и при чем тут верба.

Какого числа Вербное воскресенье в 2026 году

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам, так как его дата зависит от празднования Пасхи. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В 2026 году православные христиане будут праздновать его 5 апреля.

История и суть праздника: что означает Вербное воскресенье

Праздник посвящен воспоминанию торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус въехал в город на осле, и люди встречали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями. Это событие символизирует принятие Христом страданий за грехи людей и его последующее воскресение, даровавшее верующим избавление от смерти.

В России пальмовые ветви заменяются вербой, которая первой распускается весной и символизирует плодородие. На Руси верба почиталась еще в языческие времена, и этот обычай был интегрирован в христианские традиции.

Традиции Вербного воскресенья

На Руси к Вербному воскресенью готовились заранее: организовывались базары, где продавались веточки вербы, бумажные ангелочки, сувениры и сладости. В этот день верующие приносят веточки вербы в храм для освящения, а затем ставят их дома рядом с иконами. Освященная верба считается символом встречи Христа и хранится до следующего года.

Традиционно в этот день пекли печенье в виде вербовых почек, а в некоторых регионах верили, что съеденные почки вербы могут защитить от болезней. Освященные ветки также использовались как обереги от болезней и бед.

Богослужение и обряды на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье знаменуется торжественными богослужениями в храмах. Священнослужители облачаются в зеленые одежды, проводят Всенощное бдение и Божественную литургию, во время которой читается отрывок из Евангелия о входе Христа в Иерусалим. Прихожане стоят с зажженными свечами и веточками вербы, символизируя встречу Спасителя.

Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье приходится на время Великого поста, поэтому на столе не должно быть мясных и молочных блюд. Однако церковь разрешает послабление: можно употреблять рыбу, морепродукты, икру и красное вино. Традиционно на столе присутствуют каши, гречневые блины, голубцы и рыбный пирог.

Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье

В этот день рекомендуется посетить всенощное бдение и литургию, а также примириться с теми, с кем вы в ссоре. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить и ругаться. Лучше посвятить время общению с родными и помощи нуждающимся. И, конечно, Вербное воскресенье — отличное время для молитвы. Даже если вы не можете посетить храм в этот день, помолиться можно дома.

Приметы и поверья на Вербное воскресенье

Существует множество примет, связанных с Вербным воскресеньем. Например, освященные ветви вербы помещают над входной дверью как оберег от болезней и бед. По тому, как распускается верба, предсказывают, каким будет лето: раннее распускание сулит теплую весну и хороший урожай.

Примечали также, какая погода в этот день: теплая и солнечная — к урожайному году, морозное утро предвещало хороший урожай зерновых, в дождь — к богатому урожаю.