Вербное воскресенье 2024: история праздника и традиции

В материале РИАМО разбираемся, чему посвящено Вербное воскресенье, а также что стоит и не стоит делать в этот день.

Ровно за неделю перед Пасхой верующие отмечают двунадесятый праздник — Вербное воскресенье. В этом году оно придется на 28 апреля. Об истории праздника, а также о том, что стоит делать в этот день и чего делать нельзя, — читайте в материале.

История праздника Вербное воскресенье

Фото - © Фотобанк Лори

Праздник связан со знаменитым входом Христа в Иерусалим верхом на осле, с чего начались его крестные страдания. Рассказ об этом событии можно прочитать в Евангелиях от всех четырех евангелистов — Марка, Матфея, Луки и Иоанна.

В 30-м году н. э. дальние и ближайшие окрестности города Иерусалим взбудоражил слух о некоем страннике, который творил такие чудеса, как исцеление неизлечимо больных и даже воскрешение мертвых. Говорили, что ослепшие снова начинали видеть, а прокаженные обретают заново здоровую кожу. А самое обсуждаемое невероятное событие — воскрешение Лазаря, который умер четыре дня назад, но вышел из склепа живым и невредимым. Конечно, все эти чудеса совершил Иисус, нареченный в народе Спасителем и Мессией.

У Сына Божьего в кратчайшие сроки появилось большое количество последователей и учеников, которые разносили добрую молву о своем учителе. Простые люди видели в Иисусе светлое будущее, а главное — свободу от поработителей-римлян.

Однако власть Иерусалима не разделяла восторги от предвкушения и радостных ожиданий. И не просто так: появление Мессии уничтожило бы удобный для власти порядок.

В день вхождения в столицу Иудеи Иисус попросил у своих последователей привести ему осла, на которого не садился ни один человек. Постелив на осла свои одежды, Иисус направился к главным воротам Иерусалима. В те времена въезд через главные ворота на осле говорил об исключительно мирных намерениях прибывшего гостя. Если же человек приезжал на коне — это бы означало начало войны. Именно поэтому Иисус выбрал осла. Его приезд был очень радостным для людей, которые устилали путь перед ним пальмовыми листьями и своими одеждами.

Поскольку в России и многих других странах нет пальм, то церковь заменила их на вербу — растение, которое одним из первых расцветает после зимы.

Традиции, которые связаны с Вербным воскресеньем

Фото - © Фотобанк Лори

Ранее, еще до VII века, в православном мире существовал в богослужении специальный чин, который являлся воспроизведением Евангельских событий. Патриарх, сидя на коне, наряженного в ослика, шествовал по Красной площади, а само животное под уздцы вел царь. Это действо носило название «Шествие на осляти». Однако затем эту традицию упразднили, а люди теперь просто освящают веточки вербы в память о пальмовых ветвях и встрече Иисуса Христа в Иерусалиме.

В Вербное воскресенье, как правило, стоит теплая солнечная погода. А верба означает собой символ прощения и доброты.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

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В этот день, как и в любой праздник из списка двунадесятых, запрещены физические нагрузки и любой труд. Даже готовить, прибирать, стирать и выносить мусор нельзя. Этот день — день отдыха.

Нельзя в Вербное воскресенье ссориться, припоминать плохое, провоцировать скандалы, обижаться. Стоит воздержаться и от громких посиделок с друзьями, лучше провести этот день на природе или дома с близкими.

Не забывайте и о продолжающемся Великом посте. Подготавливая рацион на праздничный день, стоит продумать постные блюда, а также можно добавить рыбу.

Можно сходить в храм освятить веточку вербы и поставить ее дома, чтобы последняя неделя перед Пасхой прошла благополучно.

Можно помочь добрым делом какому-нибудь незнакомому человеку: хотя бы придержать кому-то дверь или купить еды нищему.

Приметы на Вербное воскресенье

Фото - © Медиасток.рф

Как правило, главные приметы в этот день связаны с символом праздника — вербой.