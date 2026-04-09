Великая пятница 2026: значение, традиции, что можно и нельзя делать

В материале РИАМО — об одном из самых важных дней церковного календаря.

10 апреля 2026 года православные христиане отмечают Страстную пятницу — один из самых значимых и скорбных дней в церковном календаре. Этот день посвящен воспоминаниям о страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. В этот день верующие соблюдают строгий пост и участвуют в особых богослужениях, которые помогают глубже осознать значение жертвы Христа. Подробнее — в материале РИАМО.

История Великой пятницы

Великая пятница, или Страстная пятница, имеет глубокие корни в истории христианства. Уже во II веке этот день отмечался как день памяти страданий Христа. В IV веке в Иерусалиме богослужения Великой пятницы приобрели особую форму. Христиане могли молиться на местах, связанных с последними днями земной жизни Христа. В Константинополе появилась традиция чтения двенадцати Евангелий, а в Русской Церкви в XVIII–XIX веках утвердился обычай выноса Плащаницы — изображения тела Христа, снятого с креста.

Значение Страстной пятницы

В этот день верующие вспоминают страдания Христа: предательство Иудой, суд у первосвященников, распятие на кресте и погребение. В храмах проходят особые службы, на которых читаются отрывки из Евангелий, повествующие о последних часах жизни Спасителя.

Великая пятница — это день строгого поста. Типикон предписывает полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы, который обычно происходит около 16 часов.

Духовный смысл Великой пятницы

Страстная пятница напоминает верующим об искупительной жертве Христа, принесенной ради спасения всего человечества. Через страдания и смерть Сын Божий принял на себя грехи людей и открыл тем самым им путь к вечной жизни.

В этот день принято вести себя спокойно, избегать ссор и конфликтов, сохранять благоговейное молчание в память о страданиях Христа. Страстная пятница связана с идеями смирения, жертвенности и прощения, которые занимают особое место в христианской традиции.

Несмотря на скорбную подоплеку Страстной пятницы, она рассматривается не изолированно, а как часть пасхального цикла, который завершится великой радостью — праздником Воскресения Христова: именно через смерть открывается путь к победе над грехом и смертью. Поэтому Страстная пятница воспринимается не только как день скорби, но и как важный этап на пути к духовному обновлению.

Что можно делать в Страстную пятницу

Посещение богослужений: участие в выносе Плащаницы и чтении двенадцати Евангелий является важной частью дня. Подготовка к весенним работам: традиционно в этот день занимались подготовкой к полевым работам, чистили сараи и ремонтировали инвентарь. Сбор трав: считалось, что собранные в этот день цветы мать-и-мачехи обладают особой целебной силой.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Нарушение поста: рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы. Ссоры и конфликты: особенно между супругами, так как считается, что они могут затянуться. Выворачивание карманов: по народным поверьям, это может сделать человека уязвимым для воров. Отказ в помощи: считается, что отказ в помощи нуждающимся может привести к финансовым трудностям. Переедание: даже после окончания поста чревоугодие неуместно. Тушение свечей: особенно тех, с которыми стояли на службе. Хлопанье дверями: по суевериям, это может разозлить домового. Крупные покупки: считается, что они окажутся неудачными.

Молитвы в Страстную пятницу

В Великую Пятницу все молитвы сосредоточены на воспоминании крестных страданий Христа. Верующие молятся о прощении грехов, благодарят за искупительную жертву и просят сил пройти Великий пост. Особое внимание уделяется Святой Плащанице, перед которой возносятся покаянные прошения.

Приметы, связанные со Страстной пятницей

Существуют и народные приметы, связанные с этим днем. Например, если увидеть сороку — это к холодам, а если птицы сидят высоко в ветвях — к скорому потеплению. Утренний туман считается добрым знаком, предвещающим богатый урожай фруктов.