Вальпургиева ночь: праздник плодородия, пляски у костра и шабаш ведьм

Вальпургиева ночь – не самый распространенный в России праздник, и связано это с тем, что он во многом перекликается с праздником Ивана Купалы, который отмечается 7 июля. Оба праздника имеют языческие корни и похожие обряды. Тем не менее, история и традиции Вальпургиевой ночи несколько отличаются. Подробнее о них читайте в материале РИАМО.

Праздник плодородия и нечистой силы в ночь на 1 мая

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Вальпургиева ночь, которая отмечается с 30 апреля на 1 мая, восходит к еще дохристианским традициям. Праздник отмечали жители Западной Европы и славяне, они связывали его с плодородием и началом весны. Принято было отмечать пробуждение земли после долгой зимы и начало цветения, начало новой жизни.

Славяне верили, что в эту ночь на землю спускаются различные духи и боги, в том числе и злые силы, и чтобы их отпугнуть, люди устраивали шумный праздник с зажиганием костров, песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Кроме того, согласно немецкой легенде, в эту ночь все ведьмы и другая нечистая сила собираются вместе.

Кельты в ночь на 1 мая отмечали праздник Белтейн, который знаменовал начало лета, и именно этот праздник пришел на территорию России. Это был праздник Солнца, и поэтому было принято жечь костры и обращаться к светилу. Германцы, англичане, чехи, словаки и некоторые другие народы в это время водили хоровод вокруг Майского дерева.

С приходом христианства языческие обряды оказались под запретом, началась охота на ведьм. Так Вальпургиева ночь стала ассоциироваться с нечистой силой, появились различные обряды, среди которых и шабаш ведьм, который они якобы устраивали в ночь с апреля на май.

Почему ночь называется Вальпургиевой

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Удивительно, что при всех попытках христианства побороть язычество, праздник Вальпургиевой ночи не только не забыт, но и назван в честь христианской святой, монахини Вальбурги (или Вальпурги), которая в VIII веке прибыла из Англии в Германию и основала там монастырь. Святая, почитаемая католиками, считается защитницей от колдовства и болезней.

Конечно, сама монахиня не имеет к празднику никакого отношения, но так получилось, что 1 мая в Средние века отмечалась канонизация Вальбурги, и языческий праздник совпал с христианским.

Противоречивый праздник Вальпургиевой ночи

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Вальпургиева ночь – один из самых распространенных и широко отмечаемых праздников в дохристианской Европе. Но в то же время он и самый противоречивый. С одной стороны – это праздник весны и плодородия, солнца и начала новой жизни. С другой – это время сбора всей нечистой силы, разгула демонов и ведьм.

Существовавшая у германских народов легенда о шабаше нечистой силы в конце VIII века распространилась по всей Европе. Христиане пытались побороть эту традицию и найти какой-то церковный праздник, чтобы забыть о ней. Но обряд оказался слишком живучим, и люди продолжали собираться на пустырях и в Вальпургиеву ночь, чтобы отметить расцвет весны. А еще продолжали разжигать большие костры и сжигать чучела ведьм, обходить жилища с факелами и звонить в колокола, чтобы изгнать нечисть. И все из-за веры в то, что ведьмы и нечистые духи слетаются на ночной шабаш в Вальпургиеву ночь, рассказывают о злых проделках и обсуждают новые козни. Таким образом они пытаются помешать приходу весны и проводят ночь в плясках.

Приметы и обряды Вальпургиевой ночи

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Считалось, что растения и травы, собранные в Вальпургиеву ночь, становились чудодейственными. Этим праздник напоминает день Ивана Купалы, который отмечали славяне – они тоже считали, что трава, собранная в этот день, защищает от темных сил. Оба праздника объединяет и традиция жечь костры – это символ очищения, обновления и избавления от нечисти.

Более того, собиратель русских сказок Александр Афанасьев писал, что у русских также было поверье о том, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на Лысую гору, чтобы отчитаться перед Сатаной, а потом поучаствовать в пире и демонических плясках.

В наше время праздник не очень популярен, особенно в России, но тем не менее есть несколько несложных обрядов, которые можно провести в эту ночь. Например, зажечь свечи и огнем очистить дом от злых духов. Можно написать весь негатив на листе бумаги, а потом его сжечь и вместе с ним сжечь все плохое. Это, к слову, имеет хороший психологический эффект. Также в эту ночь рекомендуется проводить различные процедуры по уходу за собой – считается, что эффект от процедур будет гораздо лучше, чем в обычный день.

В Вальпургиеву ночь категорически нельзя ругаться, сплетничать, вспоминать нечисть (то есть даже произносить такие слова как «черт», «дьявол» и прочие), надевать темную одежду. Нельзя рассказывать свои сны, потому что они вещие. А еще есть поверье, что в эту ночь во сне можно увидеть своего суженого или суженую.

Саму ночь нужно расценивать как новые возможности, шанс начать реализовывать свои идеи. Это время, когда принято сажать растения – они символизируют новую жизнь и увеличение дохода.