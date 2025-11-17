В моде растительность: почему женщины отказываются бриться и как на это смотрят мужчины

В последнее время все чаще можно встретить в социальных сетях, как девушки выкладывают фотографии с небритыми ногами и подмышками. Когда-то это было настоящим табу, но теперь правила начинают меняться: девушки поддерживают друг друга и говорят, что в растительности нет ничего постыдного. А еще совсем недавно Ким Кардашьян выпустила линейку стрингов с декором, имитирующим волосы на лобке. Почему такая естественность проникает в моду и как к этому относятся мужчины?

Как менялось отношение к волосам на теле в разные века

Фото - © скриншот

Практика удаления волос известна еще со времен Древнего Египта — растительность могла присутствовать только у рабынь и служанок, а женщины из более высоких слоев брили даже головы, чтобы избежать заражения вшами. Вместо своих волос они предпочитали носить парики.

В Средние века к волосам отношение чуть изменилось: католички, например, считались более женственными, если у них были волосы на теле. Единственное исключение — это лицо, оно должно было быть без волос. Даже королева Англии Елизавета I в XVI веке выступала за то, чтобы женщины сбривали даже брови — так, по ее мнению, лоб казался больше.

В XVIII веке появилась первая бритва для мужчин, ее изобрел французский парикмахер Жан Жак Перре. Ею стали пользоваться и некоторые женщины, хотя ажиотажа вокруг бритья волос на теле тогда еще не было. Он случился лишь в XIX веке благодаря Чарльзу Дарвину, который в 1871 году предположил, что у людей стало меньше волос на теле в результате полового отбора, когда гладкая кожа стала признаком привлекательности. И тут общество решило, что если оставлять волосы на теле, то таким образом ты отказываешься в развитии на ступень назад.

В начале ХХ века американский высший класс стал считать волосы на женском теле чем-то отвратительным, тогда как их удаление говорило об отделении себя от более грубых людей, представителей низшего класса и иммигрантов.

Тогда же, в ХХ веке, появляется первая бритва для женщин от Gillette. Компания настаивала на том, что волосы на теле потребительниц — явление неженственное и ненормальное. Так начался бум на бритье женского тела. Но что же случилось потом?

Откуда появился тренд на волосатость

Фото - © Freepik.com

В 2014 году Мадонна продемонстрировала снимок в одной социальной сети, где она предстала с небритой подмышкой. Фото она подписала: «Long hair...... Don't Care!!!!!!», что можно перевести как «Длинные волосы! Не волнует/не забочусь!». Тогда фотографию лайкнули более 30 тысяч раз, а поклонники звезды разделились аж на три лагеря — одни были в восторге от смелости певицы, другие выразили свое «фи», третьи посчитали, что это фотошоп. Тем не менее Мадонна и в юности не брила подмышки (а сейчас этим «грешит» ее дочь Лурдес, которая часто появляется в свете с небритыми подмышками и ногами). Помимо Мадонны в те годы выходили на публику и другие звезды, в числе которых Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Джульет Льюис, Бритни Спирс, Тайра Бэнкс, Элизабет Джаггер и даже Шэрон Стоун.

Но если на Западе и за океаном отсутствие бриться женщины воспринимали скорее как невинный тренд, то, например, в Китае феминистки решительно начали отстаивать свои права на то, что их внешний вид — только их личное дело и никого больше. Они запустили конкурс: девушкам предлагалось публиковать свои фотографии небритых подмышек в обмен на приятные призы.

В 2020 году случилась пандемия коронавируса. Люди, закрытые по домам, не могли посещать процедуры по удалению волос и вообще выходить в публичное пространство. Да и цены на услуги по удалению волос стали ощутимо расти. Отношение к волосам на теле стало более спокойным — все равно все заперты дома. Благодаря этому начали меняться тенденции: люди стали отказываться от бритья и выступать за бодипозитив.

Эти веяния тут же подхватили кутюрье. В 2024 году Джон Гальяно выпустил на подиум моделей в прозрачных платьях, под которыми отчетливо были видны накладные лобковые волосы. Спустя год нидерландский дизайнер Дуран Лантинк представил свою первую коллекцию в модном доме Jean Paul Gaultier: общество увидело костюмы с принтами обнаженных тел, которые были покрыты густой растительностью. Сам Жан-Поль Готье остался в восторге от такого провокационного хода нидерландского коллеги.

В 2025 году много шума наделала Ким Кардашьян, которая выпустила трусы-бикини с имитацией лобковых волос. Она даже позаботилась о том, чтобы каждый мог подобрать себе трусы под цвет естественных волос — в коллекции было 12 вариантов.

Общество начало культивировать идеи бодипозитива и принятия себя. Эта концепция побуждает к любви к собственному телу вне зависимости от соответствия устоявшимся стандартам внешности.

Как девушки сами объясняют отказ от бритья

Фото - © Freepik.com

Если пробежаться по комментариям, которые оставляют девушки в социальных сетях под фотографиями с небритыми частями тела, то можно увидеть разные мнения, почему они все-таки приняли свою волосатость. Так, например, некоторые пишут, что перестали брить волосы, потому что это травмирует нежную кожу и вызывает раздражение. Одна девушка даже провела собственное исследование и пришла к выводу, что аж 11704 американцев за восемь лет обращались к врачам из-за травм при удалении лобковых волос. И самые частые травмы — это рваные раны.

Кто-то бросает вызов обществу: «Почему я должна брить волосы, подстраиваясь под какие-то там стандарты красоты? Я всех этих людей даже не знаю, почему меня должно волновать чье-то мнение?». Другие считают волосы даже привлекательными: «Волосы на теле — это естественно. Мне кажется, что они делают меня женственнее. Мои мама и бабушка не удаляли волосы, потому что это не было модно. Почему тогда я должна подстраиваться под веяния моды?».

Кто-то возмущается неравенством. «Почему мужчинам можно не бриться и им никто ничего не скажет, а женщина как будто обязана постоянно убирать волосы?». Кто-то уверен, что это все проделки рекламы станков, и если бы не они, то сейчас никто бы не волновался насчет волос на теле. Кто-то и вовсе отсылает тех, кто боится оставлять волосы на теле, в Instagram* (* Ресурс принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной ) по тегу #pithairdontcare, где опубликованы уже десятки тысяч фото людей с небритыми подмышками.

Как мужчины относятся к небритым волосам у женщин

Фото - © Freepik.com

Этим вопросом задался бренд мужских средств по уходу за собой Manscape. Он провел опрос среди мужчин — в нем приняли участие тысяча человек. Итак, 63% из них признались, что предпочитают «естественность» или «чуть-чуть, но не слишком много» волос. 20% высказались резко негативно: «Мне отвратительна сама мысль о волосах на любой части женского тела», — заявили некоторые из них.

Любопытно, что поддерживает волосатость на женщинах в основном старшее поколение мужчин, чья молодость пришлась на 70–80-е годы. Такая же тенденция прослеживается и у представителей кавказской национальности и жителей южных стран.

Если же смотреть комментарии самих парней в интернете под фотографиями небритых девушек, то мнения разнятся. «Волосы на лобке — это отлично», — пишет один из пользователей соцсети Х. «Конечно нам все равно. Все это удаление волос — развод на деньги. В паре можете пойти на компромисс друг другу. А просто так заморачиваться явно не стоит», — пишет другой.

Высказываются и девушки: «Не брею ноги. Волосы светлые и пушистые. Довольно заметные. У меня было несколько парней, но плевался на ноги только один. Причем он сам выбривался весь везде. Специфический парень был. Я сделала такой вывод: большинству парней все равно, но один или два могут возникнуть».

Что говорят врачи про тренд на волосатость

Фото - © Freepik.com

Несмотря на моду на волосы на лобке, врачи все же выступают за то, что брить эту зону желательно. «Бритье интимной зоны у женщин помогает поддерживать чистоту и гигиену, особенно в жаркое время года. Дело в том, что волосы могут удерживать влагу, пот и бактерии, что способно привести к раздражению кожи и даже инфекциям. Бритье зоны бикини упрощает уход за кожей в этой области — когда на коже нет волосков, заботиться о гигиене проще и быстрее», — заявила «Газете.ru» гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева.

Также врач отметила, что отсутствие волос делает гениталии более чувствительными и улучшает контакт во время интимных отношений.