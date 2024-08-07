Успение Святой праведной Анны: история, традиции, приметы

7 августа (25 июля по старому стилю) православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Об истории праздника и традициях, связанных с ним, читайте в материале РИАМО.

История праздника

Фото - © Альбрехт Дюрер . Метрополитен-музей, Нью-Йорк/Wikipedia.org

Праведная Анна, мать Богородицы, родилась в семье священника Матфана и его жены Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Супругом Анны был праведный Иоаким, потомок царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Анна и Иоаким жили в Назарете, и у них совсем не было детей, о чем они непрестанно горевали. Поскольку в то время бездетность считалась позором, супругам приходилось выслушивать придирки и насмешки от окружающих, однако они никогда не сетовали на судьбу и продолжали молиться Богу о том, чтобы Он послал им ребенка.

Однажды был большой праздник, и Иоаким отправился в Иерусалим, чтобы принести Богу свои дары. Однако священник в храме не принял их, сказав, что бездетный человек не имеет права приносить Богу жертву. Тогда Иоаким очень опечалился и посчитал себя самым грешным человеком на земле. От печали он отправился в пустынное место, где и поселился в одиночестве и посвящал все свое время молитве. Об этом узнала праведная Анна. Представив, каким унижениям подвергся ее супруг, она стала просить Бога послать ей ребенка. Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с маленькими птенцами, Анна пообещала принести в дар Богу дитя, если оно у нее родится. После этого ангел Божий возвестил ей о рождении дочери по имени Мария, через которую благословятся все племена мира.

Так и случилось. Ангел обоим супругам возвестил о рождении дочери, которую благословит весь род человеческий. Их дитя Мария родилась в Иерусалиме. До трехлетнего возраста она жила в доме своих родителей, а потом Анна и Иоаким привели ее в храм Господень, где она воспитывалась до совершеннолетия.

Что касается самой Анны, то она последние свои годы жизни провела при храме рядом с мужем и дочерью. Мужа своего она пережила на два года – умерла в возрасте 79 лет. При святом царе Иустиниане в Девтере был построен в честь Богопраматери храм. Император Иустиниан II обновил ее храм, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге. В это же время тело ее и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь.

Какие существуют традиции на Успение праведной Анны

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Как правило, на Успение праведной Анны церковь проводит торжественные службы. Верующие прежде всего просят святую об исцелении от бесплодия и от болезней.

В праздник Успения праведной Анны все мысли должны быть светлыми и чистыми. Нужно совершать как можно больше добрых дел.

К тому же в праздник начинают копать ранний картофель. Также в этот день наши предки отправлялись в лес за грибами, чтобы вечером приготовить грибные и овощные блюда. На ужин также готовили блюда из картофеля.

Кому покровительствует праведная Анна

Фото - © Иконописец Ангелос Акотанос. «Святая Анна с младенцем Марией», Греция, XV век/Wikipedia.org

Прежде всего она помогает тем, кому не удается завести детей. Также святая Анна является защитницей всех обиженных и обездоленных, помогает побороть тяжелые недуги.

Считается, что ребенок, родившийся в этот день, будет счастливым.

Что можно и нельзя делать на праздник Успения праведной Анны

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Как и в любой другой православный праздник, в этот день запрещено сквернословить, вредить кому-либо, а также находиться в мрачном настроении. Считается, что таким образом можно навлечь на свою семью и близких различные беды и болезни.

Также на Успение противопоказано лениться. Можно как минимум помочь в чем-то своим близким или провести небольшую уборку в доме.

Нельзя 7 августа легко одеваться – можно серьезно заболеть.

Нельзя чинить обувь, зашивать одежду, пришивать пуговицы – работа окажется неудачной, одежда и обувь вскоре станут непригодными.

Не рекомендуется в эту дату есть мясо, принято готовить блюда из картошки и грибов.

В праздник Успения праведной Анны принято ходить в храм на службу или хотя бы помолиться дома о здоровье своих близких. Если в планах зачатие малыша, можно попросить в молитве святую праведную Анну о ребенке.

День Анны Летней идеален для свадьбы, помолвки, сватовства — предки верили, что отношения будут долгими и брак крепким.

Народные приметы в праздник Успения

Фото - © «Святая родня» — изображение семьи святой Анны с её многочисленными внуками. В центре расположена дева Мария, слева от неё Анна с книгой в руках, с тремя своими мужьями позади/Wikipedia.org

Наблюдая за погодой в день Успения праведной Анны, наши предки делали прогноз на зиму. Так, хмурое и мрачное утро обещало морозную зиму. А теплый и солнечный день обещал суровые холода. Дождь 7 августа предвещает снежную и мягкую зиму. К тому же в такую погоду пора собирать морковь.

Наши предки верили, что какая погода до обеда в этот день, такой будет и зима до декабря, а какая после обеда – такая после декабря.

От праздника начинаются холодные предосенние рассветы. А если поспела капуста, значит стоит ждать осеннюю погоду. Если ночь с 7 на 8 августа холодная, то зима будет ранней и снежной.

Муравьи строят высокие муравейники – к скорому похолоданию. Если на дубе много желудей – осень будет теплой.