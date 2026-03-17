Ураза-байрам в 2026 году: история праздника, традиции и запреты

Ураза-байрам – один из главных праздников для мусульман, которым завершается священный месяц Рамадан. О смысле этого дня, традициях и рекомендациях для верующих рассказываем в материале РИАМО.

Суть праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам – день, который завершает священный месяц Рамадан. История и поста, и Ураза-байрама восходит к 624 году, когда пророк Мухаммед получил откровения от Аллаха и людям была ниспослана священная книга Коран. В арабском мире Ураза-байрам имеет название Ид-аль-Фитр, что можно перевести как «праздник разговения».

В течение всего месяца Рамадан правоверным рекомендовалось воздержаться от приема пищи в течение светового дня (от рассвета и до заката), усердно молиться, посвящать помыслы духовному совершенствованию и совершать добрые поступки. После утренней молитвы в день Ураза-байрама верующие могут снова принимать пищу днем, поэтому праздник обычно отмечают богатым столом в кругу семьи и близких.

Ураза-байрам – день, когда мусульмане выражают благодарность Творцу за испытания месяца Рамадан и духовное очищение, которое подарил им этот пост.

Когда отметят Ураза-байрам в 2026 году

В 2026 году, в соответствии с лунным календарем, празднование Ураза-байрам начнется в ночь с 19 на 20 марта. В России, согласно статистике, отмечать этот праздник планируют около 10 миллионов человек. В регионах, где большую часть населения составляют мусульмане, Ураза-байрам в последние годы объявляют нерабочим днем. Так, 19 марта будет выходным днем в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Башкирии, Адыгее и Крыму.

Как мусульмане готовятся к Ураза-байраму

Подготовка к празднику, по сути, продолжается весь месяц Рамадан, но особенно важными для мусульман считаются последние десять дней. В это время верующим рекомендуется больше молиться, особенно после заката, чаще посещать мечеть, творить благие дела, заботиться о духовном очищении и оказывать помощь нуждающимся. В дни перед событием мусульманам советуют укреплять родственные связи, проявлять внимание к старшим членам семьи, супругам и детям, больше общаться с родными.

День накануне Ураза-байрама посвящается приготовлению дома к празднованию, готовке национальных блюд и особых подарков для членов семьи и друзей. Предпраздничную ночь рекомендуется проводить в молитвах. Считается, что обращения к Аллаху, произнесенные в ночь на Ураза-байрам обязательно будут услышаны. Однако ночная молитва не относится к обязательным требованиям.

Непосредственно перед праздником мусульмане совершают полное омовение, затем надевают нарядную одежду и собираются для утреннего намаза в мечети. Обычно праздничная молитва (ид-намаз) назначается на первые часы после восхода солнца.

Как отпразднуют Ураза-байрам в 2026 году

19 марта 2026 года в Москве ид-намаз совершают в трех мечетях: Московской соборной, Исторической и Мемориальной, а также на площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках. Также места для праздничных молитв организованы по 46 адресам в Подмосковье. Обеспечивают порядок и безопасность во время намаза сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Для тех, у кого нет возможности посетить службу, организована прямая трансляция из Московской соборной мечети – ее покажет телеканал «Россия 1».

В день Ураза-байрам традиционно накрывают большие столы с различными угощениями, ходят в гости, встречаются с родственниками и друзьями. В качестве приветствия в этот день принято говорить друг другу «Ид мубарак!», что значит – «Благословенного праздника!». Многие мусульмане в этот день посещают могилы предков на кладбищах.

Также в Ураза-байрам принято дарить подарки родным и близким. В качестве подарка могут выступать сладости, фрукты (особое предпочтение отдается финикам, так как они упоминаются в Коране), религиозные книги, различные сувениры с мусульманской символикой. В этот день также принято одаривать деньгами или продуктами нуждающихся, немощных и больных.

Особое внимание принято уделять детям: считается, что радость, подаренная ребенку, делает человека ближе к Аллаху. Для детей могут быть организованы ярмарки, концерты, аттракционы, игры и другие развлечения.

Чего нельзя делать в Ураза-байрам

В Ураза-байрам категорически нельзя поститься, напротив, следует с удовольствием принимать угощения и угощать других. Не рекомендуется в этот день заниматься работой в доме или в саду, желательно не отвлекаться от празднования на рутинные или тяжелые дела. И, конечно, в день Ураза-байрам запрещено вступать в споры, ругаться, сквернословить и провоцировать конфликты, ведь это день примирения, дружбы, добрых намерений, любви к людям и Творцу.