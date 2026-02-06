Удобные пандусы, низкие подсвечники и широкие проезды: как устроен инклюзивный храм в Подмосковье

В материале РИАМО читайте о небольшом храме в подмосковной деревне, который выиграл всероссийский конкурс и стал лучшим инклюзивным храмом России.

Общая победа для благого дела

Храм преподобного Сергия Радонежского Сергиево-Посадской епархии стал победителем конкурса на самый доступный храм «Открыт для всех» в номинации «Архитектурная доступность». Храм расположен в деревне Костино Московской области, его строили около восьми лет, освятили два года назад, и он успел стать настоящим домом для многих, а главное, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс «Открыт для всех» проводится Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда «Соработничество» и международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2025». Для участия выбирали храмы и церкви, которые лучше всего адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Победителей выбирали с помощью открытого народного голосования и жюри, в состав которого вошли представители Русской Православной Церкви, Министерства труда и социальной защиты РФ, архитектурного и экспертного сообщества, благотворительных организаций и профильных фондов. В народном голосовании приняли участие 160 тысяч человек.

«На самом деле это уникальный случай. Ведь деревенский храм занял первое место среди 80 храмов, которые прислали на конкурс со всей России. Понимаете, там из Питера были, из нашей Коломны, из нашего Сергиева Посада, из Сибири, а первым стал наш небольшой храм», — комментирует победу соавтор проекта, руководитель общественной организации «Колесница» Игорь Гундеров.

Секрет успеха: как небольшой храм стал победителем всероссийского конкурса

По словам Игоря Гундерова, который сам передвигается на инвалидной коляске, секрет успеха в том, что настоятель храма, иерей Виктор Селезнев изначально строил его для людей с ограниченными возможностями.

«Это было его настоятельным желанием. Плюс я со своей стороны все подсказывал, тестировал, так сказать, на себе. Такое совместное творчество помогло создать храм по-настоящему доступный», — отмечает Игорь.

Он добавил, что храм регулярно посещают участники СВО, инвалиды-опорники, полностью слепые и глухие люди, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь все подчинено нуждам прихожан.

«Вроде бы мелочи: низкий подсвечник, иконы повесили пониже. Но уже чувствуешь, что тебя ждут и тебе здесь рады» Игорь Гундеров руководитель общественной организации «Колесница»

Как строили храм в деревне Костино

Отец Виктор говорит, что храм изначально планировали строить с доступной средой, это не было спонтанным решением.

«Для нас большая награда даже просто участие, а в победе есть большая заслуга непосредственного соавтора проекта Игоря Гундерова и всех, кто нас сподвигал и вдохновлял. Многое в комплексе сделано по настоянию Игоря, например, именно бетонный пандус», — рассказывает настоятель храма.

Он добавил, что у храма, несмотря на сомнения, была сделана расширенная отмостка, которая не мешает проводить крестный ход. Есть санитарная комната для людей с инвалидностью, вообще все предусмотрено для того, чтобы им было комфортно.

«Мы работаем с общественной организацией „Виктория“, дети из которой являются для нас примером. И они, и ветераны СВО, и любой человек с ограниченными возможностями здоровья учат нас отзывчивости, любви и состраданию. Поэтому это очень важный момент для развития в духовном плане и опыт для всего прихода», — отмечает отец Виктор.

Он добавил, что победа в конкурсе — это стимул для развития. В комплексе планируется строительство воскресной школы и трапезной, а в ближайших планах — организация козырька над пандусом. Также комплексу необходим спецтранспорт, чтобы возить прихожан в паломнические поездки.

«Важно было учесть все мелочи, чтобы и зеркала были в туалетах, и парковка удобная, и пандус не для галочки, а действительно удобный. Все было учтено, поэтому комплекс получился гостеприимным, стал настоящим домом для всех нас», — добавляет Игорь Гундеров.