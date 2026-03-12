Удар молотком по лицу ради красоты: что такое бонсмэшинг и почему он набирает популярность у зумеров

В материале РИАМО — о новом и крайне небезопасном способе сделать себе красивые скулы.

В современном мире постоянно появляются новые тенденции, и некоторые из них вызывают недоумение и тревогу одновременно. Одной из таких тенденций является бонсмэшинг — практика нанесения себе ударов молотком по лицу с целью изменения формы лица и достижения эстетически привлекательных черт, особенно заметных скул. Несмотря на кажущуюся абсурдность подобного явления, оно привлекает внимание подростков и молодых людей по всему миру.

Что такое бонсмэшинг

Фото - © сгенрировано Freepik

Термин «бонсмэшинг» состоит из двух английских слов: bons («кости») и mash («разрушать»). Суть процедуры заключается в нанесении удара тяжелым предметом, чаще всего молотком, непосредственно по скулам. Считается, что такая травма способна изменить форму костей, делая лицо визуально более выразительным и привлекательным.

Откуда вообще взялся бонсмэшинг

Фото - © сгенрировано Freepik

Происхождение бонсмэшинга точно неизвестно, вероятнее всего, подобная тенденция зародилась среди молодежи Южной Кореи. Южная Корея известна своей одержимостью пластической хирургией и косметическими процедурами, причем большинство населения стремится выглядеть определенным образом, соответствующим канонам красоты азиатской культуры.

Почему ломать молотком свои скулы стало популярно

Фото - © сгенрировано Freepik

Почему же молодые люди увлекаются столь радикальным методом изменения внешности? Существует несколько факторов, объясняющих популярность бонсмэшинга среди молодого поколения. Об этом рассказала Катерина Димитрова, клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Одна из главных причин бонсмэшинга среди молодых людей, по мнению эксперта, — дисморфофобия.

«Это психическое расстройство, при котором чрезмерная озабоченность предполагаемыми дефектами внешности вызывает сильный дискомфорт, нарушает жизнедеятельность. Образ себя, своего тела при дисморфофобии искажен, и человек может идти даже на крайние меры, используя любые подручные средства в попытке снять тревогу и беспокойство, связанные с внешностью. Это очень опасное состояние, которое может привести к летальному исходу, оно требует срочного медицинского вмешательства», — объясняет Димитрова.

Бонсмэшинг, по мнению психолога, — яркий сигнал о том, что необходимо как можно скорее обратиться к врачу-психиатру.

«Дисморфофобия часто бывает в подростковом возрасте, так как целостное представление о себе у подростков еще не сформировано окончательно, а эмоциональная сфера очень нестабильна» Катерина Димитрова клинический психолог, практикующий психотерапевт

Также увлечение бонсмэшингом может восприниматься молодыми людьми как способ выделиться, привлечь внимание.

«Играет роль влияние интернета, который часто способствует закреплению патологических трендов и паттернов, выстраивая нереалистичные представления о них через вирусные ролики или инфлюэнсеров и запуская эффект „заражения”, повторения друг за другом», — утверждает психолог.

Блогеры в соцсетях создают иллюзию легкости достижения каких-либо результатов при отсутствии или сокрытии достоверной информации о последствиях тех или иных действий.

«Вносят свой вклад и определенные стандарты красоты, присущие конкретной эпохе, которые сейчас активно распространяются через СМИ и те же соцсети», — заключает Димитрова.

В чем опасность бонсмэшинга

Фото - © сгенерировано GigaChat

Последствия бонсмэшинга могут быть катастрофическими. Врачи предупреждают, что подобные удары по лицу способны привести к серьезным повреждениям тканей и органов головы и шеи, вплоть до переломов черепа и повреждений мозга. Возможные осложнения включают следующие состояния:

Сильные удары по челюсти могут вызвать переломы различной степени тяжести.

Попадание тяжелого предмета вблизи глаза может привести к потере зрения или другим проблемам со зрением.

Удары по голове создают риск сотрясений мозга и внутричерепных кровоизлияний, что может повлечь серьезные неврологические нарушения.

Открытые раны на лице увеличивают вероятность заражения инфекцией, что требует срочного медицинского вмешательства.

Кроме физических последствий, существует серьезная опасность развития психологической зависимости от насилия над собственным телом. Постоянное желание нанести себе травму ради эстетического эффекта становится навязчивым состоянием, ухудшающим качество жизни и приводящим к психическим расстройствам.