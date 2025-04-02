Цветения березы: ожидаемое начало сезона в 2025 году, симптомы поллиноза и рекомендации аллергикам

О том, когда в 2025 году можно ожидать цветение березы и как аллергики могут помочь себе справиться с сезонным обострением – рассказываем в материале РИАМО.

Когда начнет цвести береза в 2025 году

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Сезон цветения березы обычно продолжается 25-30 дней и, как правило, стартует в самом конце апреля или начале мая. Сроки зависят от ряда факторов: насколько теплой была весна, сошел ли снежный покров, наблюдаются ли ночные заморозки, насколько обильными были зимние осадки. Обычно пыльца березы появляется в воздухе примерно через месяц после того, как установятся стойкие плюсовые температуры. Таким образом, в южных регионах России цветение березы нередко начинается в середине апреля, в северных – только в мае.

В Москве и Московской области в 2025 году весна выдалась теплой, поэтому береза начнет цвести, предположительно, после 7–10 апреля, а пик концентрации пыльцы в воздухе ожидается во второй половине месяца.

Симптомы аллергии на березовую пыльцу

Фото - © Unsplash.com, Brittany Colette

Поллиноз – сезонное обострение аллергии на цветение растений – вызывается не только березовой пыльцой, однако береза, по статистике, считается одним из самых сильных аллергенов. Поллиноз возникает из-за контакта слизистых человека с частицами пыльцы.

При попадании в носоглотку пыльца вызывает отек, в результате появляется заложенность носа, приступы неудержимого чихания, ощущение зуда, жжения и щекотки в носу, обычно все эти симптомы сопровождаются выделениями из носа.

При контакте пыльцы с роговицей глаза может возникнуть жжение и ощущение «песка» в глазах, слезотечение, светобоязнь, покраснение глаз и век.

Нередко пыльца березы вызывает бронхиальные симптомы и затрудненность дыхания, иногда наблюдаются проявления со стороны нервной системы и ЖКТ.

Советы аллергикам перед сезоном цветения березы в 2025 году

Фото - © Adobe Stock

К сезону пыления березы можно подготовиться заранее: за 10-14 дней до предполагаемого начала цветения стоит начать принимать антигистаминные препараты, назначенные врачом. Это позволит уменьшить интенсивность аллергической реакции.

По некоторым данным, поллиноз может протекать легче, если уменьшить употребление в пищу орехов, томатов, сельдерея, яблок и петрушки.

В период цветения березы также рекомендуется:

Проветривать квартиру поздним вечером и ночью, короткими периодами по 5-10 минут;

Сушить белье после стирки только в помещении, чтобы на ткани не оседала пыльца с улицы;

Избегать проветривания в ветреную, солнечную, жаркую погоду;

Ежедневно делать влажную уборку поверхностей в квартире или офисе;

Пользоваться увлажнителем воздуха (или включать кондиционер с функцией увлажнения);

На каждую прогулку надевать чистую одноразовую медицинскую маску.

Если у вас отмечены сильные аллергические реакции на цветение березы, можно также заранее установить на окна специальные мелкоячеистые сетки с функцией задержки пыльцы.