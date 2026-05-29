Троица 2026: когда отмечают, традиции праздника, что можно и нельзя делать в этот день

Троица — праздник, символизирующий триединство Бога. Это один из двенадцати главных и любимых православными праздников. В материале РИАМО рассказываем о том, с чем связана Троица, какие у нее традиции, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Какого числа православные в России отмечают Троицу в 2026 году

Точной даты у праздника Троицы нет, поскольку нет ее и у Пасхи, поэтому отмечается она каждый год в разное время.

В 2026 году православные христиане отметили Светлое Воскресение 12 апреля, а значит, от этой даты надо отсчитать ровно 50 дней. Таким образом, День Святой Троицы в этот раз выпадает на 31 мая.

История Троицы

День Святой Троицы, или Пятидесятница, — день, в который православные вспоминают чудо сошествия Святого Духа на апостолов. Произошло это событие на пятидесятый день после Воскресения Христова, или через десять дней после Его Вознесения.

У иудеев тогда тоже был праздник ветхозаветной Пятидесятницы. Он был установлен в честь воспоминания о даровании синайского законодательства и был прообразом Пятидесятницы новозаветной.

В этот день все апостолы с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. В Священном Писании говорится, что стоял третий час дня (по нынешнему — девятый час утра). Внезапно с неба раздался звук, как от сильного ветра, и заполонил собой весь дом, где они находились. Явились огненные «языки» и остановилась над каждым из них, и все они исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, то есть на тех, которых они прежде не знали. Таким образом Дух Святой сошел на апостолов в виде огня. Толкователи Священного Писания предполагают, что огонь был выбран не случайно, а потому, что он способен опалять, очищать души и согревать.

В Иерусалиме по случаю Пятидесятницы в это время было очень много иудеев, и когда они услышали непонятный шум ветра, то подошли к дому, где находились апостолы. Люди спрашивали друг друга, не галилеяне ли они все, а иначе как они могут слышать свой язык, с которым родились; как апостолы могут говорить их языками о великих делах Божьих. Некоторые же были совсем в недоумении и предположили, что ученики Иисуса Христа просто напились сладкого вина. Затем же апостол Петр встал вместе с остальными одиннадцатью апостолами и сказал, что они совсем не пьяны, на них сошел Святой Дух. Также он добавил, что Иисус, которого распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них Духа Святого.

Апостол Петр завершил свою проповедь, а под конец сказал: «Твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».

Многие люди были настолько поражены тем, что сказал им апостол Петр, что уверовали во Христа и стали спрашивать его, что же им теперь делать. Петр советовал им покаяться и принять крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и они получили бы дар Святого Духа.

В итоге в тот же день крестилось около трех тысяч человек, и таким образом на Земле стало устраиваться Царство Божье, Святая Церковь Христова. С этого же дня христианство стала довольно быстро распространяться, а число верующих росло в геометрической прогрессии.

Что касается апостолов, то они продолжили проповедовать и распространять знания об Иисусе Христе, который через Святой Дух помогал им в этом. Сначала апостолы проповедовали иудеям, но со временем — и остальным народам.

Традиции праздника Троицы

Конечно, не обходится в этот день без праздничных богослужений в храме. Как правило, служба включает в себя Божественную литургию и Великую вечерю.

Сами храмы принято украшать зеленью: травой, цветами, ветвями деревьев. Некоторые люди с собой в храм приносят веточки березы, чтобы освятить их и затем поставить дома. Береза вообще считается главным атрибутом праздника Троицы.

Наши предки в день Святой Троицы устраивали народные гуляния, водили хороводы, плели венки из веточек деревьев. Кроме того, было принято свататься. Если посвататься в этот день, а саму свадьбу сыграть на Покров, то молодоженов ждет счастливая совместная жизнь.

Что можно и нельзя делать в день Троицы

Что нужно делать на Троицу

Конечно, в этот православный праздник можно и нужно сходить в храм на службу.

Освятить несколько березовых веточек и поставить их около икон дома – так вы защитите жилище от злых сил.

Собраться с родными и близкими за столом, продемонстрировать свои кулинарные таланты.

Сделать предложение второй половинке.

Накануне Троицы (в предыдущий день) можно посетить кладбище и помянуть усопших.

Чего нельзя делать на Троицу