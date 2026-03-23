Топ-6 мест в Москве, где можно полюбоваться цветением сакуры в 2026 году

В материале РИАМО рассказываем о местах столицы, где можно будет увидеть цветение японской вишни.

Где и когда в Москве можно будет полюбоваться цветением сакуры

Ожидается, что цветение сакуры в Москве в 2026 году будет происходить с середины апреля до второй половины мая. В столице полюбоваться цветением сакуры можно будет на нескольких площадках

1. Главный ботанический сад имени Цицина

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Главном ботаническом саду работает ландшафтная экспозиция «Японский сад». Она была создана более 35 лет назад по проекту известного ландшафтного архитектора Кена Накадзимы. Здесь воссоздана атмосфера Страны Восходящего солнца: пруды с островами, павильоны в традиционном японском стиле, каскады небольших водопадов, тринадцатиярусная пагода и каменные фонари. В апреле и мае точкой притяжения японского сада становятся деревья сакуры, которые были привезены с острова Хоккайдо.

Адрес: ул. Ботаническая, 4, ст. м. «Владыкино»

Стоимость: 500 рублей (с экскурсией – 700 рублей)

2. Ботанический сад Биологического факультета МГУ

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Ботаническом саду биофака МГУ представлены несколько видов сакуры: вишня Саржента (Cerasus sargentii), вишня пильчатая (Cerasus serrulata) двух видов – с белыми и розовыми цветами, а также вишня курильская (Cerasus kurilensis) – небольшое морозостойкое дерево, привезенное из Японии. Любоваться цветами можно будет с третьей декады апреля и в первую неделю мая.

Адрес: мкр. Ленинские горы, 1, стр. 12. ст. м. «Ломоносовский проспект»

Стоимость: 250 рублей (с экскурсией – 800 рублей), есть льготные тарифы

3. Аптекарский огород

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Аптекарском огороде можно найти мелкопильчатую вишню сорта Тисима, которая была привезена в столицу в 2010 году со склонов горы Фудзияма, а также вишню курильскую (ниппонскую) и вишню сахалинскую (Саржента) с нежно-лиловыми цветками. Предположительные сроки цветения сакуры в Аптекарском огороде – со второй половины апреля до первой декады мая.

Адрес: проспект Мира, 26 стр 1, ст. м. «Проспект мира»

Стоимость: 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные дни

4. Аллея на Воробьевых горах

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Аллея японской сакуры сорта Тисима была высажена в 2010 году, саженцы деревьев были привезены из Японии. Живописный мини-сад, состоящий из 50 деревьев, расположен между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Сакура Тисима, как правило, зацветает позже других сортов: первые цветы появляются в начале мая.

Адрес: Ленинские горы, 1, ст. м. «Университет»

Стоимость: бесплатно

5. Бирюлевский дендропарк

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В бирюлевском дендропарке высажено несколько десятков деревьев сакуры сорта Эдзо, которые подарил столице меценат Мияниси Ютака, почетный гражданин Южно-Сахалинска. Рядом с аллеей японских деревьев находится сад камней, «сухой ручей» из белого гравия и небольшой ландшафтный парк в японском стиле. Сакура сорта Эдзо обычно начинает цвести в последнюю неделю апреля.

Адрес: ул. Липецкая, влад. 5, ст. м. «Царицыно»,

Стоимость: бесплатно

6. Екатерининский парк

Фото - © РИА Новости

Сакуру можно найти неподалеку от восточного входа в парк, со стороны левого берега Большого Екатерининского пруда. Здесь высажены деревья сорта Кванзо с лепестками белого и розового цвета. Сакура Кванзо обычно зацветает в первых числах мая.

Адрес: ул. Большая Екатерининская, 27, ст. м. «Проспект Мира»

Стоимость: бесплатно

В чем отличие сакуры от вишни

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Многие полагают, что сакура – это название обычной, весьма популярной в России вишни, но на японский манер. И действительно, японская сакура – родственница вишни (ученые называют растение Prunus serrulata, или вишня мелкопильчатая), но главное ее отличие от вишни в том, что разновидности сакуры не приносят плодов и являются декоративными. Вишня – неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует на всей территории России, в то время как сакура требует особых почв и условий полива и исконно растет в Гималаях и Восточной Азии. Нередко сакурой называют и другие декоративные растения семейства Сливовые, например, миндаль, сливу и абрикос.

Как правило, белые или нежно-розовые цветки сакуры появляются на деревьях на 5–10 дней и опадают раньше, чем начинают распускаться первые листья. В Японии существует многовековая традиция ханами – «любование цветами сакуры». В начале весны национальные СМИ публикуют прогноз цветения сакуры в разных регионах страны, и люди специально приезжают в парки, чтобы посидеть на траве, насладиться видом цветущего растения и подумать о красоте живой природы и быстротечности жизни.