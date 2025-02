Только премиальный отдых: топ пятизвездочных отелей Московской области

Парк-отель «Изумрудный лес»

Cosmos Hotel Group – ведущая гостиничная сеть, состоящая из более чем 20 отелей в России и за ее пределами. Пятизвездочный «Изумрудный лес» – идеальное место для отдыха на природе в условиях безупречного сервиса и комфорта.

На просторной территории с лесопарком расположены шесть уютных коттеджей в экостиле с верандами, гостиница на 62 номера, 19 гостевых домов, ресторан с верандой на берегу озера, спа-центр с бассейном и баней, спортивный комплекс с термальной зоной, тренажерным залом и бассейном, рестораны русской кухни, собственная конюшня, детский клуб.

Еще одна уникальная особенность «Изумрудного леса» – огромный сафари-парк, в котором живут разнообразные животные. Чтобы понаблюдать за ними, можно подняться на высотную галерею с панорамным обзором.

Где : Московская область, городской округ Клин, поселок Нарынка, владение «Изумрудный лес»

Телефон : +7 (495) 230-55-27

Сайт: https://izumrudnyles.cosmosgroup.ru/ru

Отель Nabat Palace

Nabat Palace принадлежит к отелям VIP-класса. Одна из его отличительных черт – богатый итальянский интерьер, сочетающий в себе лепнину, авторские фрески, витражи, персидские ковры, колонны и хрустальные люстры.

В отеле есть множество номеров разных категорий – суперприор, делюкс, люкс. Также гости могут забронировать свадебный или президентский номера. Роскошный ресторан «Набат Палас» предлагает европейскую, арабскую и кавказскую кухни.

Для любителей спа-услуг предлагается широкий выбор косметических процедур: комплексные программы и массажи, посещение бассейна, русской бани на дровах и турецкого хаммама. Спа-центр оформлен в стиле пещерного грота, что создает ощущение пребывания на острове среди скал и водопадов.

Где: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Воеводино, улица Овражная, дом 38

Телефон: +7 (495) 720-21-21

Сайт: https://nabatpalace.ru

Отель La feme de Reve

Пятизвездочный отель La feme de Reve – копия французского замка Шомон-сюр-Луар из долины реки Луары, в котором долгое время жила Екатерина Медичи – мать трех французских королей. Здание украшают витражные окна, внутри – только антикварная мебель старше ста лет.

Гости могут остаться здесь на ночь и устроить романтический ужин у камина. Также есть возможность посетить соляную пещеру и отправиться в сафари-парк с дикими животными.

Помимо рекреационной деятельности комплекс занимается фермерским хозяйством и производством натуральных продуктов.

Где: Московская область, городской округ Озеры, деревня Доношово

Телефон: +7 (926) 810-07-77

Сайт: http://fermereve.ru

Moscow Country Club

Moscow Country Club – это не только пятизвездочный отель, но и старейший в России гольф-клуб, а также коттеджи и таунхаусы в европейском стиле.

Для гостей здесь оборудовано более 130 различных номеров с классическим и современным дизайном. На территории загородного клуба работают: ресторан «Времена года», снэк-бар, лобби-бар, летний сад и зимний сад.

Для занятия спортом есть тренажерный зал, игровые площадки, бассейн с гидромассажными установками и детской купальней, турецкая баня и финская сауна. Отдельно расположена VIP-баня, в которой гостей ждут хаммам, сауна, купели и комната отдыха.

Зачастую сюда приезжают любители гольфа. Гольф-клуб «Москоу Кантри Клаб» – первый в России, он входит в рейтинг 100 лучших гольф-полей мира и открыт как для любителей, так и профессионалов.

Где: Московская область, городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Международная

Телефон: +7 (495) 127-27-84

Сайт: https://www.moscowcountryclub.ru

Бутик-отель «Сенешаль»

Пятизвездочный бутик-отель с прекрасным парком, яблоневым садом, зелеными аллеями и собственной набережной у живописного озера Сенеж впечатлит даже самых искушенных любителей комфорта.

На территории отеля располагается два коттеджа. В первом – пять номеров, русская баня на дровах, каминный зал и массажная комната с двумя купелями. Комплекс отлично подходит для семейного отдыха или уикенда в компании друзей. Второй комплекс рассчитан на семь номеров, там же есть ресторан, винотека и ресепшн. Интерьеры помещений выполнены во французском стиле, оформлены профессиональными дизайнерами и оснащены антикварной мебелью.

В парковой зоне гости могут насладиться прекрасными видами на озеро Сенеж, отдохнуть с друзьями на одной из многочисленных террас.

Где: Московская область, городской округ Солнечногорск, Тимоновское шоссе, строение 3

Телефон: +7 (903) 114-76-76

Сайт: https://seneshal.com/

Отель M’istra’l Hotel & SPA

Пятизвездочный отель, расположенный на берегу Истринского водохранилища, может похвастаться одним из лучших спа-комплексов Подмосковья. Премиальные термальные зоны, спа-программы, wellness-процедуры, тренажерный зал и 25-метровый бассейн помогут расслабиться каждому отдыхающему.

Вокруг главного корпуса разбита парково-развлекательная зона с игровыми площадками и веревочным детским городком. Чтобы быстро пересечь территорию отеля, в пункте проката можно взять самокат или велосипед. А еще здесь находятся рестораны и кафе, теннисный корт и футбольное поле.

Где : Московская область, городской округ Истра, деревня Рождествено, территория Строй Капитал, здание 1

Телефон : + 7 (968) 994-40-00

Сайт: https://m-istra-l.ru

Отель «Царьград»

Отель «Царьград» – идеальное место для отдыха по системе «все включено». Здесь предусмотрели все пожелания посетителей – набережную, высококачественный сервис, уютные номера, большой выбор ресторанов, оздоровительный центр, аквапарк с джакузи и банный комплекс.

Дети непременно получат море удовольствия от спуска по скоростным водным горкам, а взрослые расслабятся в термальном комплексе. Специалисты спа-центра помогут сделать отдых полноценным и восстановить силы и энергию для новых планов. Аниматоры отеля каждый день проводят увлекательные программы, активные игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, концерты и конкурсы.

Где: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Спас-Тешилово, дом 3

Телефон : +7 (495) 432-56-98

Сайт: https://www.tzargrad.ru/

Парк-отель «Орловский»

Парк-отель находится на исторической земле, которая в XVIII веке принадлежала графу Орлову-Чесменскому – выдающемуся русскому полководцу.

Сегодня «Орловский» регулярно входит в списки лучших загородных отелей Подмосковья и обладает статусом пятизвездочной гостиницы с возможностью проживания по тарифу «все включено».

На территории в 20 гектаров, кроме гостевого дома и коттеджей, спортивных зон и спа-комплекса, расположены зоопарк, аквапарк, зона для пейнтбола, лыжная трасса и фермерское хозяйство.

Где: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Богданиха, Орловский проезд, строение 12

Телефон : +7 (968) 581-19-02

Сайт: https://www.orlowsky.ru

Австрийский центр здоровья Verba Mayr

Австрийский оздоровительный центр обладает статусом пятизвездочного отеля. Verba Mayr работает по европейским стандартам современной интегративной медицины. Здесь применяется современная методика медицинской терапии по Ф.К. Майеру, одобренная Министерством здравоохранения РФ.

В составе комплекса помимо оздоровительного центра есть высококлассный спа-центр со множеством услуг и ресторан высокой кухни и здорового питания.

Высоко ценят отношение и атмосферу элитного отеля звездные гости. В отзывах, опубликованных на сайте, есть комментарии от Федора Бондарчука, Александра Овечкина и многих других известных персон.

Где : Московская область, городской округ Пушкинский, улица Зеленая Роща, владение 17

Телефон : +7 (499) 938-43-84

Сайт: https://verbamayr.ru

Отель Barvikha Hotel & Spa

Barvikha Hotel & Spa состоит в престижной гостиничной ассоциации The Leading Hotels of the World. Дизайн отеля создан легендарным архитектором Антонио Читтерио. Интерьер отличается обилием дневного света, благородной палитрой красок, отделкой из ценных пород дерева и натурального камня.

К услугам гостей просторные номера, комфортабельный вестибюль с камином и баром, гастрономический ресторан, банкетный зал и конференц-залы с выходами на террасу, а также внутренний двор с зоной отдыха на открытом воздухе.

Спа-клуб занимает две тысячи квадратных метров и включает в себя спа-центр, акваторию с несколькими бассейнами, саунами, русскими и паровыми банями, лаунж-зонами, салоном красоты и фитнес-центром.

Где: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Барвиха, дом 114, стр. 3

Телефон: +7 (495) 225-88-80

Сайт: http://www.barvikhahotel.com/

Загородный клуб ARTILAND

Загородный клуб располагается в 15 километрах от Москвы в озерно-лесной природной зоне. Здесь гармонично сливаются воедино природный ландшафт, садово-парковое решение и архитектурный ансамбль

В пятизвездочном отеле представлены 47 комфортных номеров и апартаментов, три коттеджа с баней, уличные шатры и беседки, девять домиков барбекю с открытой террасой и площадкой для мангала.

Кроме того, для разнообразного и комфортного отдыха в отеле предусмотрен уникальный банный комплекс из архангельской сосны, фитнес клуб и спа-комплекс с бассейном, ресторан авторской кухни, конный клуб, боулинг, бильярд и обширная анимационная программа для детей и взрослых.

Где: Московская область, Балашиха, Новское шоссе, дом 10

Телефон: +7 (495) 276-21-21

Сайт: https://www.arti-land.ru/

Парк-отель «Империал»

«Империал» похож на маленький город, в котором есть все для развлечений, отдыха и работы. В отеле 139 разных номеров – от стандартных до президентского. Одна часть из них находится в главном корпусе, другая – в мини-гостинице «Акварель».

Кроме комфортного размещения, парк-отель предлагает гостям услуги нескольких ресторанов и баров, пивоварни, медицинского центра, караоке-клуба и кондитерской.

В стоимость проживания обычно входит неограниченный доступ в спа-центр (бассейн, два вида саун, тренажерный зал), прокат спортивного инвентаря (баскетбол, футбол и другие виды спорта), а также анимация.