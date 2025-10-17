Такой простой и роскошный одновременно: 8 интересных фактов о кокошнике

В последнее время, на волне повальной любви к отечественной культуре (особенно со стороны зумеров — достаточно вспомнить, с каким аншлагом проходят концерты Надежды Кадышевой), в моду вновь вошли кокошники. Правда, носят их по-скромному — в виде игривых, но в то же время элегантных ободков.

1. Кокошник раньше носили все сословия

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Во времена допетровской Руси кокошник носили все дамы подряд — от мала до велика, во всех сословиях. Однако Петр решил заменить русскую моду на европейскую и запретил его носить. Касалось это прежде всего аристократии, тогда как купцы и крестьяне по-прежнему могли надеть кокошник под настроение. Этот аксессуар сохранили и как свадебный атрибут. Зато при царице Екатерине II мода на все русское вернулась, а вместе с ней и некое подобие кокошника. В XIX—XX веках кокошник и вовсе стал частью народного женского костюма.

2. Кокошники были закрытыми и открытыми

Кокошники были разными — такими, которые покрывают волосы, и более облегченные версии, которые оставляют волосы не закрытыми. Первый вид кокошников носили замужние женщины. Считалось, что если дама состоит в браке и при этом ходит с непокрытой головой, то она может привлечь беду в дом. Этот обычай известен всем народам Восточной и Западной Европы, а связан он с дохристианскими религиозными представлениями. А вот незамужние девушки могли ходить с непокрытой головой: волосы считались одним из критериев красоты и «приманивали» партнера. Поэтому и кокошники у девушек были более простые.

3. Название кокошника связано с курицей

Фото - © Медиасток.рф

Название кокошника происходит от слова «кокошь», то есть «курица». Считается, что такой термин прижился из-за особой формы аксессуара, которая напоминает куриный гребень. Зачем вообще носили кокошники — доподлинно неизвестно. Также не сохранилась информация о том, какой в этом был сакральный смысл. Тем не менее есть гипотеза, согласно которой отсылка к курице (в виде формы кокошника и самого названия) могла символизировать хорошее здоровье владелицы и способность родить много детей.

4. Кокошники делали из бумаги

Кокошники представляют собой цельно скроенные головные уборы с твердым возвышением спереди. Высокая и плотная основа в старину изготавливалась из разных материалов. Самые распространенные — несколько слоев бумаги, картон, проклеенный холст или береста. Самые дорогие варианты были из дерева. Сверху этот каркас обшивали тканью и обильно украшали жемчугом, вышивкой, фольгой и даже стеклом. А вот заднюю часть каркаса покрывали вышивкой с орнаментальными мотивами. Это могли быть изображения колосьев, ветвей деревьев, цветы или птички.

5. Кокошники покупали на ярмарках

Фото - © ФотоИнтеллект / Фотобанк Лори

Создать кокошник в домашних условиях было почти нереально — слишком много материалов для этого требовалось. Обычно их создавали мастерицы при монастырях, а также частные мастера. Для того, чтобы сделать кокошник, нужны были особые навыки, это очень трудная и кропотливая работа. Поэтому покупатели либо заказывали изготовление кокошника у мастериц, либо покупали его на больших ярмарках. Самыми крупными были Нижегородская, Ирбитская и Коренская ярмарки. Туда приезжали даже иностранцы.

6. Карл Лагерфельд сделал кокошник частью своей коллекции

Кокошники сейчас переживают настоящий бум. А всему виной — интерес модельеров и дизайнеров к этому аксессуару, который они активно начали использовать на показах. Так, в 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию Chanel, названную «Paris — Moscou». В ней в роли яркого акцента выступили русские кокошники: бело-золотые и черно-белые конструкции, декорированные кружевом из жемчуга и металла и украшенные длинными ряснами.

7. Кокошники активно используют в кино и фотосессиях

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

После Карла Лагерфельда кокошники стали появляться на большом экране. В 2012 году Рената Литвинова появилась в темном стилизованном кокошнике в роли ангела смерти в фильме «Последняя сказка Риты». Спустя еще два года в этом русском аксессуаре Дженнифер Лопес снялась для российского Harper’s Bazaar. В ноябре 2020 года фотограф и режиссер Юлдус Бахтиозина представила миру свой фильм «Дочь рыбака» — сказочную сатиру, модное шоу и визуальную головоломку в одном флаконе. Главная героиня фильма мечтала стать царевной, поэтому Юлдус активно использовала кокошники при съемках фильма.

8. Из-за кокошника в российской школе разгорелся скандал

В 2025 году кокошник стал предметом скандала в одной российской школе. В гимназии №5 в городе Березовском (Свердловская область) одна девочка из любви к русской культуре надела в школу ободок в форме кокошника, за что получила едкое замечание от своей учительницы: «Снимай кокошник, ты не на карнавале!» — потребовала она. Девочка вернулась домой в слезах, а ситуация после огласки в СМИ дошла до Совета по правам человека при президенте. Поведение учительницы посчитали странным, ведь ободки-кокошники сейчас — настоящий тренд среди молодежи.