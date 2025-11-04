Суперлуние 5 ноября 2025: что это такое, где можно наблюдать и как повлияет на знаки зодиака

В материале РИАМО рассказываем об интересном астрономическом явлении – суперлунии, и о том, как оно будет влиять на астрологические прогнозы разных знаков зодиака.

Что такое суперлуние

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

Суперлунием принято называть полнолуние, во время которого спутник Земли выглядит ярче и больше, чем во время обычного полнолуния. 5 ноября случится самое яркое суперлуние 2025 года: Луна будет на 7,9% больше и на 16% ярче, чем в предыдущие месяцы. Это объясняется тем, что в начале ноября наш спутник будет находиться очень близко к Земле – на расстоянии в 356 832 км. В этом году ноябрьское полнолуние также называют Охотничьей Луной.

Такое имя естественному спутнику Земли было придумано много столетий назад североамериканскими индейцами – они отмечали, что в это время года полная луна ярко светит от заката солнца и до самого рассвета, что позволяет хорошо видеть даже глубокой ночью, а значит охотиться можно дольше. Охотничья Луна следует за Урожайной Луной – полнолунием, которое происходит во время, близкое к осеннему равноденствию (22 сентября).

Обычно Луна Охотника – это название для октябрьского полнолуния, но в этом году Урожайная Луна наблюдалась 7 октября, так что наименование Охотничьей Луны было присвоено полнолунию ноября. Это случается довольно редко – в прошлый раз такое происходило в 2020 году, а в следующий раз ноябрьская Охотничья Луна взойдет в 2028-м.

Когда можно будет наблюдать суперлуние в ноябре 2025 года

Фото - © РИА Новости, Антон Денисов

Восход самой яркой полной Луны года произойдет 5 ноября в 16:19 по московскому времени. Поскольку осенью сумерки начинаются довольно рано, уже в пять-шесть часов вечера спутник будет хорошо виден – наблюдать его можно будет чуть ниже созвездия Овна.

Наибольшие визуальные размеры полная Луна имеет именно в то время, когда находится ниже всего над горизонтом – по мнению ученых, эта оптическая иллюзия может быть связана с тем, что наш мозг невольно сравнивает спутник с наземными объектами (деревьями, домами), поэтому нам кажется, что восходящая Луна имеет очень большой размер. Во время суперлуния этот эффект проявляется еще сильнее. Ближе всего к Земле наш спутник окажется в 1:32 ночью 6 ноября, но в это время Луна будет уже довольно высоко над горизонтом и ее визуальные размеры не будут такими же впечатляющими, как ранним вечером.

Как суперлуние влияет на знаки зодиака

Фото - © Freepik.com

Для Овнов, Близнецов и Весов ближайшее суперлуние – не самый удачный период месяца. Возможны неприятности при проведении сделок, сложности в личной жизни, финансовые неурядицы. Астрологи советуют воздержаться от принятия необдуманных решений, отложить серьезные покупки и не предпринимать серьезных шагов для изменения жизни. Не рекомендуется менять жилье, работу или автомобиль.

Тельцам и Рыбам астрологи советуют проводить время с друзьями, общаться и наслаждаться моментом, для них суперлуние станет идеальным периодом для заботы о себе и посвящения времени маленьким житейским радостям.

У Львов и Водолеев суперлуние станет отличной возможностью для реализации планов, которые давно откладывались, это время энергии и новых свершений. При этом у Водолеев также будет шанс найти любовь всей жизни или улучшить уже сложившиеся отношения.

Ракам и Скорпионам суперлуние сулит спокойствие и умиротворение, не стоит «бежать впереди паровоза» и пытаться подстегнуть события: лучше всего посвятить время обдумыванию грядущих планов и завершению уже запущенных проектов.

Девы, Стрельцы и Козероги могут получить во время суперлуния новые стимулы для реализации своих задумок, их ожидают новые знакомства, карьерные взлеты и перспективные встречи. Стрельцам рекомендуется также проводить побольше времени с родными: это время лучше всего подходит для поддержания близких родственных отношений.