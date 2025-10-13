Сумерки: почему стиль Беллы Свон переживает вторую волну популярности

Причины популярности «Сумерек»

Фото - © кадр из фильма "Сумерки"

В 2008 году, когда вышел первый фильм франшизы, «Сумерки» были встречены публикой неоднозначно. Основными поклонниками картины стали, конечно, девушки-подростки: история Беллы, в которую влюбился красивый и могущественный вампир Эдвард, реализовывала целый рад девичьих мечтаний, от «прими себя такой, какая ты есть» до «любовь на всю жизнь случается даже в жизни обычных девушек». Хейтеры клеймили фильм за скудную сюжетную составляющую, однообразные диалоги и отсутствие развития характеров героев.

Так или иначе, «Сумерки» собрали в мировом прокате 407 миллионов долларов при скромном бюджете в 37 миллионов. Следующие четыре картины, рассказывающие об истории любви Беллы и Эдварда, получили кассу от 700 до 830 миллионов. Фильмы один за другим выходили в прокат до 2012 года, после чего ажиотаж вокруг «Сумерек» начал понемногу утихать. Однако в 2025 году, неожиданно для многих, история Беллы и Эдварда получила новое дыхание: герои фильма оказались на пике модных трендов.

Как «Сумерки» снова вошли в тренды

Фото - © кадр из фильма "Сумерки"

В 2024 года бренд Bershka выпустил осеннюю коллекцию одежды в стиле Беллы Свон. Модный бренд, проанализировав запросы в сети TikTok, где тэг #BellaSwanOutfits несколько недель был в лидерах просмотров, сделал свои выводы.

Надо сказать, что стиль Беллы можно охарактеризовать как «отстаньте от меня со своей модой», так что основу ее гардероба составляли рубашки, брюки и простые кеды. Героиня саги не любила походы по магазинам и предпочитала одежду неброской расцветки, подходящую для всех случаев жизни.

В первую очередь стиль Беллы импонировал девочкам, которые также не любили шопинг или не имели финансовой возможности постоянно обновлять гардероб: простенькие рубашки, свитшоты и толстовки Беллы можно было комбинировать с любой одеждой. «Гардероб Беллы» очень быстро завоевал популярность, и сейчас футболки, рубашки, толстовки и куртки в стиле киногероини выпускаются множеством производителей. Для любительниц нарядного – с принтами Беллы и/или Эдварда, для тех, кто предпочитает классический канон – без принтов. Хваткие китайцы не остались в стороне от всеобщего ажиотажа и шьют нижнее белье, топы, майки и наволочки с образами Беллы и влюбленного вампира.

Почему гардероб Беллы Свон так популярен у подростков сегодня

Фото - © кадр из фильма "Сумерки"

По мнению ряда психологов, причина популярности более чем простой одежды Беллы может быть в том, что девочки-подростки устают следовать моде на тотальное совершенство. Идеальная укладка, идеальный макияж, идеальный маникюр, красота в каждой детали – это утомляет и вызывает у школьниц вполне закономерный протест. Многие из девочек хотят просто «не заморачиваться» и чувствовать себя красивыми просто потому, что они существуют, безотносительно яркости или модности одежды.

Не будем забывать и о том, что «самый красивый вампир десятилетия» полюбил Беллу вовсе не за изысканный стиль и яркие наряды. Популярность тэга #BellaSwanOutfits фактически декларирует девичью мечту о том, что даже «золушка» в обычной рубашке и «банальных» конверсах может найти свое счастье.

Между тем, не так давно Netflix официально анонсировал работу над анимационным сериалом по спин-оффу «мира Беллы и Эдварда» – «Солнце полуночи». Так что популярность «вампирского тренда» в ближайшее время будет только расти.