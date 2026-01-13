Сугробы по полтора метра: 10 самых снежных зим в истории России

В материале РИАМО — о годах, когда зимы в России приносили с собой сильные снегопады.

Под конец новогодних праздников москвичи и жители других регионов столкнулись с сильнейшими снегопадами — такими, что даже курьеры разносят продукты из магазинов и еду из ресторанов на лыжах. Но это не первый год в истории, когда приходится искать свою машину во дворе под толстым слоем снега. В материале РИАМО — о самых снежных зимах в истории нашей страны, когда природа удивляла россиян необычайно высокими сугробами.

10 место: Екатеринбург, 2016 год

Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости

Осень-зима 2016 года была отмечена рекордным уровнем осадков в Екатеринбурге. В течение двух месяцев город пережил несколько мощных циклонических штормов, каждый из которых приносил огромное количество снега — высота снежного покрова достигала 30 см. Сложившаяся ситуация привела к серьезным задержкам транспорта и перебоям в энергоснабжении ряда районов.

9 место: Сочи, 2014 год

Фото - © Артур Лебедев/РИА Новости

Несмотря на традиционно мягкий климат в городе Сочи, зимние Олимпийские игры 2014 года стали свидетелями необычно сильного снегопада. Всего за одну ночь на побережье Черного моря выпал слой снега толщиной около полуметра, что привело к масштабным работам по расчистке территорий и устранению последствий стихии.

8 место: Владивосток, 2019–2020 гг.

Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости

Даже далекий от центра страны Владивосток ощутил силу русской зимы. Зимой 2019–2020 годов город оказался покрыт плотным слоем снега толщиной примерно 50 см. Для приморского региона такое явление было редкостью и вызвало значительный интерес среди местных жителей.

7 место: Санкт-Петербург, 2018–2019 гг.

Фото - © РИА Новости, Алексей Даничев

Особенно запомнилась жителям Петербурга зима 2018–2019 годов. Высота снежного покрова тогда составила около 60 см, что вызвало серьезные проблемы с уборкой улиц и движением транспорта. Этот сезон стал одним из самых снежных за всю историю наблюдений.

6 место: Москва, 1966 год

Фото - © РИА Новости, Яков Берлинер

Запоминающаяся зима, сопровождавшаяся массовыми снегопадами почти по всей европейской части России, включая Москву, Ленинград и многие центральные регионы. В Москве снегопад длился с 14 по 18 февраля. В первые сутки выпало 35,5 миллиметра осадков. В общей сложности за пять дней количество осадков достигло 59,8 миллиметра. Сугробы тогда достигли высоты в 65 сантиметров.

5 место: Екатеринбург, 2002–2003 гг.

Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости

Екатеринбург славится своей холодной зимой, но даже местные жители были поражены снегопадами зимы 2013–2014 годов. За этот период город застал рекордное количество осадков, достигнувших отметки в 70 см высоты снежного покрова. Это создало значительные неудобства для автомобилистов и пешеходов.

4 место: Красноярск, 2016–2017 гг.

Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости

Красноярск привык к холодному климату, однако зима 2016–2017 годов превзошла ожидания. Снежный покров достиг невероятных размеров — около 80 см, став самой снежной зимой за последние десятилетия. Жители и власти столкнулись с необходимостью экстренных мер по очистке дорог и тротуаров.

3 место: Москва, 2002–2003 гг.

Фото - © Алекс Аминев/РИА Новости

Абсолютный рекорд принадлежит зиме 2002–2003 годов. Тогда уровень снега превысил отметку в 85 см, что стало настоящим испытанием для инфраструктуры столицы. Люди ходили по улицам, словно погружаясь в сказочный мир зимней природы.

2 место: Сочи, 2004 год

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сочи, знаменитый курортный город, также попал в число мест с необычайно сильными снегопадами. В декабре в 2004 году горнолыжные курорты Красной Поляны засыпало таким слоем снега, что пришлось приостановить работу некоторых подъемников. Такой сильный снегопад стал неожиданностью для туристов — высота сугробов достигала 116 см.

1 место: Уфа, 2016 год

Фото - © Александр Кондратюк/РИА Новости

Город Уфа, находящийся в Башкирии, регулярно сталкивается с большими объемами снега. Одна из наиболее заметных зим произошла в 2016 году, когда снегопады заставляли городских чиновников решать проблему уборки снега практически круглосуточно. Тогда толщина снега за зимний сезон составила 165 сантиметров.