Страстный или осторожный: рейтинг самых сексуальных знаков зодиака

Не секрет, что многие выбирают себе партнера, исходя из его знака зодиака. Есть даже много предубеждений, какой знак зодиака с каким не сможет договориться, а с каким, напротив, его ожидает «совет да любовь». Интересными для многих людей кажутся и рейтинги любвеобильности и страстности среди знаков зодиака.

Рейтинг самых «горячих» знаков зодиака

12 место – Дева

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Чтобы понравиться Деве и склонить ее к сексу, придется сильно постараться: представители этого знака очень щепетильно относятся к выбору сексуального партнера, даже если речь идет о разовых встречах, а не о постоянных отношениях. Они постоянно ищут свой идеал. Именно из-за большого количества требований Девы кажутся ханжами, а секс с ними – настоящей «работой», ведь постоянно нужно соответствовать их высокой планке. Девы довольно брезгливы и вряд ли согласятся реализовывать чужие порочные желания в постели, а сексуальные игрушки им могут казаться чем-то вульгарным, поэтому придется обходиться без дополнительной стимуляции. Секс с ними, как правило, больше механический, а не чувственный. Однако если Дева влюблена, то она может сильнее раскрепоститься.

11 место – Водолей

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Водолеям в сексе важен новый опыт. Это тот знак зодиака, которому нужен не факт оргазма и доставление удовлетворения себе и партнеру, а некие открытия о своем теле, новые эксперименты, новые игрушки или даже новые виды лубрикантов, которые дарят ощущения и эмоции, которых Водолей ранее еще не испытывал. Поэтому, если Водолей понял, что с текущим сексуальным партнером уже все испробовано, его интерес к сексу может угаснуть, а сам он будет казаться холодным и отстраненным. Скука в постели – главный враг Водолея.

10 место – Близнецы

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Близнецы, как и Водолеи, принадлежат к воздушной стихии: они открыты, любознательны, больше любят ушами – и ужасно болтливы. Поэтому во время секса они охотно будут говорить, что им нравится или не нравится, параллельно рассказывая какую-нибудь шутку, чтобы партнер еще сильнее расслабился и отдался процессу. Близнецы не против экспериментов в сексе, а классические позы быстро вызовут скуку. Только вот без конца придумывать новые сюжеты для сексуальных игр им порой тоже надоедает, поэтому они могут какое-то время вообще обходиться без физической близости. Близнецы – главные фанаты игривых СМСок и эротических записок в кармане пальто.

9 место – Козерог

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Козероги те еще трудоголики, поэтому соблазнить их можно только разговорами о статусе, карьере, достижениях – они от этого в прямом смысле могут испытать возбуждение. Представители зодиакального круга не против быстрого секса во время перерыва на обед или же в салоне автомобиля. Козероги довольно жесткие в сексе, долгие нежные объятия и поцелуи им, скорее всего, будут в тягость. Не против Козероги проявить свою доминирующую жилку в сексуальных играх.

8 место – Весы

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Весы обожают эстетику и предпочитают осторожное сближение с потенциальным партнером. Потребность в сексе у этого знака зодиака очень высокая, ведь его покровителем является планета любви – Венера. Поэтому так или иначе Весы будут искать сексуального партнера, а без близости – грустить. Во время секса Весы любят оставлять приглушенный свет в комнате, чтобы любоваться очертаниями тела партнера. Весы могут быть как доминирующей стороной, так и наоборот. Кроме того, представители знака не против эротических массажей с использованием различных масел, клубники, взбитых сливок. И обязательно наличие роскошного нижнего белья.

7 место – Рыбы

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Рыбы могут влюбиться еще на этапе знакомства и будут представлять совместное будущее проживание, еще сидя на первом свидании в кафе. Потребность в физическом контакте у них очень высокая, а еще – много самых разных сексуальных фантазий, в которых они порой стесняются признаться сами себе, не говоря уж о партнере. В результате Рыбы зачастую остаются неудовлетворенными до конца и чувствуют разочарование. Во время физической близости Рыбы не любят быть в роли доминанта, предпочитают подчиняться и выполнять указания партнера. Однако они с опаской относятся к любой физической грубости и применению силы. Зачастую Рыбам во время секса нравится эротическая музыка и игры с расплавленным воском.

6 место – Телец

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Тельцы – главные гедонисты гороскопа. Вкусная еда, качественный секс и здоровый сон занимают весомую часть в жизни Тельца. Кроме того, Тельцом, как и Весами, управляет планета Венера, поэтому представители этого знака не могут без любви и секса. Если Телец долго находится без удовлетворения своих физических потребностей, он буквально начинает чахнуть. Именно поэтому чаще всего Тельцы регистрируются на сайтах эротических знакомств и посещают разные кафе и клубы в поисках сексуального партнера. Именно этот знак, хотя и считается одним из самых верных, в тот период, пока не нашел родственную душу, может коллекционировать сексуальные победы. В сексе Телец очень терпеливый, умеет довести партнера до оргазма не один раз за ночь. Тельцы не отличаются животным огненным темпераментом, но если у него есть партнерша, она обязательно будет удовлетворена. На секс, как правило, раскачивается долго.

5 место – Рак

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Рак – знак очень эмоциональный, а потому без физического подтверждения душевной близости с партнером он жить не может. В сексе Рак – очень отзывчивый и податливый партнер, это скорее ученик, нежели учитель. Доминировать он вряд ли будет, зато в роли подчиненного выступит с радостью и будет выполнять все указания партнера. Чтобы затащить Рака в постель, нужно заслужить у него чувство доверия. Влюбленный Рак будет стараться в сексе, чтобы не разочаровать своего спутника. Представители этого знака особенно сильно реагируют на эмоции своего сексуального партнера в моменты близости – они считывают любые изменения в лице и в голосе и потом долго это вспоминают.

4 место – Стрелец

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Стрельцы – Казановы зодиакального круга и считаются идеальными любовниками. Они не могут ни дня без романтики, причем флиртуют Стрельцы очень естественно и непринужденно, буквально обволакивая окружающих своим обаянием и лучезарностью. В Стрельцов можно влюбиться, просто посмотрев в их глаза. В сексе Стрелец очень активен, постарается доставить удовольствие сначала партнерше, а потом подумает о себе. Не против разных экспериментов и использования сексуальных игрушек – чем больше, тем лучше. Стрелец не будет жалеть денег на всяческие новинки для секса, стимуляторы, лубриканты. Втайне мечтает о сексе втроем, а еще лучше – где-нибудь на Мальдивах, на роскошной яхте, где он – хозяин жизни и положения.

3 место – Овен

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Овны – первооткрыватели и завоеватели, а потому и потребность в интимных отношениях у них очень высока. Как правило, темперамент у Овнов довольно агрессивный, захватнический, доминантный – подчиняться они не любят. Мало кто может разделить восторг Овна от такого накала страстей. Поэтому в сексе Овны зачастую предпочитают людей, обладающих схожим нравом – активных, готовых к экспериментам и очень выносливых. Овны любят секс в самых неожиданных местах. Овнов заводит кожаная одежда, черное и красное нижнее белье, восточные густые духи. Овен готов к близости всегда и везде, вот только вряд ли это будет долгий секс с прелюдиями – они больше предпочитают быстрый.

2 место – Лев

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Львы любят быть в центре внимания и всегда выглядят не просто с иголочки, а воистину роскошно – даже мусор выносить представитель этого знака выходит, что называется, «при полном параде». К физической близости у Льва отношение такое же – как минимум его величеством надо восхищаться, а в комнате наверняка будет огромное зеркало, чтобы смотреть друг на друга в процессе. Льва возбуждает густая шевелюра, дорогие ароматы, чистое тело. Будьте готовы к роскошному белью, шелковым или атласным простыням, ролевым играм и всяким игрушкам. Секс со Львом – действительно феерия. После него вас наверняка не будет покидать ощущение, что снялись в каком-то итальянском кино, ведь Лев не скупится на комплименты, а потом еще и несколько раз спросит: «ну как я тебе?».

1 место – Скорпион

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Скорпионы неспроста считаются самыми сексуальными в зодиакальном круге. Именно этим знаком управляет планета Плутон, отвечающая за сексуальность, ревность, страсть. Скорпионы обожают буквально залезать в душу и вытаскивать наружу все пороки и тайные желания партнера. Поэтому в сексе Скорпион будет стараться максимально удовлетворить и даже эмоционально опустошить человека, но и не забудет о своих потребностях. Именно этот знак зодиака не против разных пикантных сексуальных практик (с согласия партнера, конечно же). Скорпион готов выделять много времени в сутки на физическую близость с партнером, он не любит спешить в этом процессе, в отличие от Овна. Чтобы возбудить партнера, Скорпион прибегнет к эротическому массажу, немного снизит голос, изменит тембр на более бархатный, будет склонять к сексуальным разговорам, пока эмоционально не зацепит партнера и не выведет на нужную ему волну.