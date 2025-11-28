Спектакли, ледовые шоу и цирк: какие новогодние представления пройдут в Москве

В материале РИАМО читайте о том, какие мероприятия можно посетить в Москве на Новый год.

Вместе с экспертами PR-агентства «Бедуш&Маренникова» собрали самые интересные новогодние представления, которые точно запомнятся и не будут банальными.

Новогодние шоу

Новый год в Хогвартсе

«Новый год в Хогвартсе» — это шоу, которое подготовил коллектив Imperial Orchestra. Зрителей ждет музыкальное приключение по вселенной Гарри Поттера. На многоуровневой сцене артисты большого симфонического оркестра и хора исполнят музыку из всех фильмов о юном волшебнике. В программе также прозвучат саундтреки из фильмов «Фантастические твари», «Один дома» и «Рождественская история». Кроме того, гостей ждут фотозоны, аниматоры в образах Дамблдора, Волан-де-Морта, Макгонагалл и других героев, сувенирные лавки с мантиями, палочками и шарфами факультетов, тематические угощения и настоящая новогодняя магия. 6+

Когда: с 23 декабря

Где: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Минске, Новосибирске, Екатеринбурге

Сайт: https://imperialorchestra.ru/hogwartsnewyear

Цирковое шоу «Сны Пушкина»

В шоу «Сны Пушкина» зрителей ждут головокружительные цирковые трюки, авторская музыка, эксклюзивные номера и красивые декорации – все для создания новогоднего настроения. В основе сюжета — история о маленьком мальчике Саше, который засыпает под колыбельную Няни и переносится в фантастический мир своих, еще ненаписанных творений. Впервые в мировой практике в цирковое полотно вплетен акробатический рок-н-ролл, в эпизоде борьбы Руслана с Черномором используется аппарат «множественный корд де парель» (опасный канат), а у некоторых ноу-хау — например, колеса Сира с воздушным кольцом — вовсе нет аналогов в мире. 0+

Когда: ежедневно с 25 декабря

Где: Москва, УСЗ «Дружба», Лужники

Сайт: https://pushkin.show/

Новогодний ледовый спектакль Ильи Авербуха «Буратино»

Фото - © РИА Новости, Александр Гальперин

Премьера новогоднего ледового спектакля Ильи Авербуха «Буратино» на музыкальную сказку Алексея Рыбникова впервые в этом году пройдет на новой площадке во Дворце гимнастики Ирины Винер. Тема нынешнего спектакля выбрана не случайно – ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Рыбникова. В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звезды российского фигурного катания. Главную роль исполнит обладательница Гран-при России этого года Алиса Двоеглазова, а в роли Черепахи Тортиллы выступит сама Тамара Москвина. 0+

Когда: с 27 декабря по 7 января

Где: Дворец гимнастики Ирины Винер –Усмановой, ул. Лужники, 24, стр 24

Сайт: https://icetickets.ru/meropriyatie/spektakl-ili-averbukha-buratino--000035650

Рождественское шоу «Аллилуйя любви»

Фото - © Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин/РИА Новости, Александр Вильф

В гала-концерте еще одного рождественского шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» примут участие звезды российского фигурного катания сразу нескольких поколений: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, бронзовые призеры олимпиады, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, бронзовый призер олимпиады, чемпион Европы Марк Кондратюк, серебряный призер чемпионата России Камилла Валиева, бронзовый призер чемпионата России Матвей Ветлугин, а также известные спортсмены, представители действующей сборной нашей страны Анна Фролова, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов, Артем Федотов и другие. Музыкальное сопровождение обеспечит Народный артист России Сергей Жилин и его оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз». 6+

Когда: 28 декабря, 14:00, 19:00

Где: Дворец гимнастики Ирины Винер –Усмановой, ул. Лужники, 24, стр 24

Сайт: https://icetickets.ru/meropriyatie/rozhdestvenskiy-gala-kontsert-na-ldu-alliluyya-lyubvi--000036338

Новогодние показы грандиозного шоу «Богатыри»

Новогодние показы шоу «Богатыри» стартуют на новой площадке — в Театре на Цветном в самом центре Москвы. В шоу переплетаются легенды народов России. Славянский, кавказский, алтайский и северный богатыри объединяются, чтобы доказать: один в поле не воин, а сила в единстве. Героям предстоит пройти опасный путь, где будут и битвы с Соловьем-Разбойником (озвученным Иваном Охлобыстиным), и встречи с мифическими существами (птицей Гамаюн, русалки и пр.). Зрителей ждет симбиоз технологий и искусства: мультимедийные декорации, авторские костюмы, а также захватывающие спецэффекты. 6+

Когда: 2-11 января

Где: Москва, Цветной бульвар, 11, стр 2, Театр на Цветном

Сайт: https://bogatyri.show/

Новогодние спектакли

Иммерсивный спектакль «Щелкунчик. История, которую ты не знал»

5 декабря начинается новый сезон иммерсивного спектакля «Щелкунчик. История, которую ты не знал», в котором Три этажа особняка становятся волшебными вселенными: царством игрушек, домом людей и подземным королевством Мышей. У каждого зрителя — свой маршрут и своя маска, определяющая, как именно развернется история. А музыка Чайковского в авторской интерпретации композитора Отти Роуджа и реалистичные декорации помогут гостю стать не просто зрителем, а полноценным героем любимой с детства сказки. 12+

Когда: с 5 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

Где: театр «Особняк Дашков 5», Дашков переулок, 5

Сайт: https://dashkov5.com/nutcracker

Главный московский «Щелкунчик» в МАМТе

Фото - © Официальный сайт «МАМТ»/Карина Житкова

Один из ведущих музыкальных театров столицы предлагает зрителям постановку, в которой соединяются театральные традиции и современный сценический язык. Балет Чайковского давно стал символом Нового года, а в версии Юрия Посохова он возвращает зрителя к его основе — гуманистической сказке Гофмана. История Мари и заколдованного Принца (Щелкунчика) раскрывается как притча о взрослении, первой любви, мужестве и отваге. В главных партиях на сцену выйдут прима-балерины, премьеры и ведущие солисты балетной труппы МАМТ: Наталья Сомова, Оксана Кардаш, Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Елена Соломянко, Денис Дмитриев, Иван Михалев, Иннокентий Юлдашев, Герман Борсай, Евгений Жуков, Артур Мкртчян и другие. 6+

Когда: с 20 декабря 2025 г. по 4 января 2026 г.

Где: Москва, Большая Дмитровка, 17, МАМТ

Сайт: https://stanmus.ru/shows/shhelkunchik/

Спектакль-концерт «Новогодний квартирник. Версия вторая»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Театр «Шалом» приглашает на новогодний спектакль-концерт «Квартирник. Версия вторая». Это вечер, посвященный самому волшебному празднику и тем важным встречам и прощаниям, из которых складывается жизнь. Артисты театра поделятся со зрителями личными, трогательными и смешными историями о моментах, которые заставляют сердце биться быстрее. На сцене прозвучат любимые песни, которые согревают душу — от народных мелодий, ABBA и Uma2rman до The Retuses и «Маши и Медведей». 12+

Когда: 24 декабря

Где: Москва, Варшавское шоссе 71к1, Театр «Шалом»

Сайт: https://www.afisha.ru/wl/486/api#/about/117989

Музыкальный спектакль «Подснежники для королевы» в Малом театре

В основе постановки лежит знакомая с детства чешская сказка о двенадцати месяцах в переводе Николая Лескова, но ее обрамляет трогательная история из нашей реальности. Перед тем как отправиться в путешествие по сказочному лесу, зрители знакомятся с девочкой Соней, которая в новогоднюю ночь остается дома с няней. Ее родители, в обычные дни занятые работой, уезжают в гости, и кажется, что никакого волшебства уже не случится. Но вот появляется бабушка — и обычный вечер превращается в магию. Именно она, как добрая фея, заставляет поверить в сказку, открывая любимую книгу, которую они когда-то читали вместе. 6+

Когда: 28, 29 декабря, 10 января в 13:00 и 18:00

Где: Москва, Театральный проезд, 1, Историческая сцена малого театра

Сайт: https://www.maly.ru/spectacle/view?name=12mesyacev

Научные новогодние шоу

Новогоднее шоу «Новый год 100 лет вперед»

«Научная елка WOW! HOW!» представляет новое шоу «Новый год 100 лет вперед». Авторы предлагают заглянуть в будущее и представить, каким станет праздник через столетие. В программе — 35 ярких научных опытов из области химии, физики и биологии. Зрителей ждут аниматронные роботы, беспилотные летательные аппараты и елка из катушек Теслы, интерактивные зоны с экспериментами, AR-фото и мастер-классы по созданию футуристичных подарков. После представления дети получат научные наборы для опытов — от простых до целой домашней лаборатории. 6+

Когда: с 18 по 28 декабря в Театральном центре на Плющихе, с 30 по 31 декабря и со 2 по 8 января в Московском дворце пионеров

Где: Москва, улица Плющиха, 64/6с1, театральный центр на Плющихе

Москва, ул. Косыгина, 17, корп. 7, Дворец пионеров

Сайт: https://elkawowhow.ru/

Новый год под звездами: спектакль «Коперник» в планетарии

Фото - © Саблин Станислав / Фотобанк Лори

В декабре и январе Московский планетарий подготовил показы премьерного спектакля возрожденного Научного Звездного театра «Коперник». Первый в России научный мультимедийный полнокупольный спектакль о великом Копернике поможет зрителям стать свидетелями научной революции и исследовать тайны космоса за счет самых совершенных проекционных технологий Большого Звездного зала с использованием «Универсариума М9», который максимально точно передает подлинные картины звездного неба. В свое время открытие Коперника было сродни чуду, и в новогодние праздники стать частью этого волшебства. 12+

Когда: 12 декабря,17 декабря, 26 декабря, 10 января, 17 января

Где: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр 1, Большой Звездного зал Московского планетария

Сайт: https://st.planetarium-moscow.ru/kopernik/spektakl-kopernik/

Новогодний квест в Биокластере

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Кроссворды, пазлы, микроскопы и игры — только часть приключения на пути решения главной загадки. Участников ждут необычные задания, направленные на внимательность, концентрацию, логику и эрудицию. В ходе игры вы детально изучите экспозицию «12 признаков живого» и погрузитесь в научные тайны. А в конце квеста каждый участник получит подарок. 12+

Когда: 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря в 11:30, 14:00 и 16:30

Где: Москва, Биокластер, ВДНХ, павильон № 31 «Геология», выставка «12 признаков живого»

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/323003257/

Новый год для самых маленьких

«Приключения под Новый год» в «КидБурге»

Фото - © Алексей Гусев / Фотобанк Лори

С 13 декабря по 11 января в «КидБург» Профессиях детям предстоит стать помощниками Деда Мороза и отыскать пропавший мешок с подарками. Дед Мороз в санях, запряженными тройкой лошадей мчался к детям и взрослым, чтобы доставить подарки. Но произошло то, чего не было тысячи лет, его красный мешок с игрушками потерялся. Эта история могла бы так и закончиться, если бы не одно «но», игрушки ожили и решили во что бы то ни стало отыскать Деда Мороза. Квесты, викторины, эстафеты и дискотека ждут каждого, кто отважится на эту миссию. И никто не останется без подарка. 0+

Когда: с 13 декабря по 11 января

Где: локации проекта «КидБург»

Сайт: https://kidburg.ru/

Спектакль для самых маленьких «В начале было…»

Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

В преддверии новогодних праздников зрителей ждет особое представление — спектакль «В начале было…», в котором магия театра оживает в метафоре сотворения мира. Как ребенок, полностью погруженный в игру, творит новые миры, так и на сцене из ничего рождается все: актер, словно волшебник, бросает огоньки из сердца в небо, создавая звезды, а затем на глазах у зрителей появляются твердь, животные, птицы и первый человек. Эта безмолвная поэма о радости преодоления границ и силе творчества, переданная через яркие визуальные образы, обещает заворожить и детей, и взрослых, даря то самое ощущение новогоднего чуда. 4+

Когда: 25 и 28 декабря

Где: Москва, Новослободская 23, театр «Шалом»

Сайт: https://www.afisha.ru/wl/486/api#/about/71253