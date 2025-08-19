Сомелье и дизайнер автомобилей: 8 необычных специальностей в российских вузах

В начале августа появилась новость, что в МГУ имени М.В. Ломоносова закрыли «Институт исследований природы времени», который целых 25 лет изучал телепортацию, машину времени, получение информации из будущего и иные нетрадиционные научные темы. В материале РИАМО решили собрать другие необычные специальности и программы российских вузов, в существование которых верится с трудом.

1. Полицейский в сфере медиа

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Сейчас за нарушениями законодательства в интернете сурово следит Роскомнадзор, «Лига безопасного интернета» и Центр по противодействию экстремизму, однако эксперты считают, что профессия медиаполицейского будет очень популярна уже в ближайшее время. Уже сейчас можно получить образование по программе «Информационная безопасность», которую преподают в ГУ ВШЭ, Московском политехе и некоторых других вузах России. Чтобы овладеть профессией, придется получить знания в области законодательства и научиться разбираться в компьютерных технологиях.

2. Гоночный инженер

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Идеальная специальность для любителей международных гонок «Формула-1», «Ле-Ман» и т.д. Именно гоночный инженер является важным элементом в ходе гонки: он дает указания пилоту по поводу режима работы двигателя, следит за давлением в шинах и т.д. Специалист в этой области должен блестяще разбираться в конструкции автомобиля, уметь его ремонтировать, знать все материалы, из которых сделан автомобиль, владеть электронными системами и уметь их диагностировать, знать теорию механизмов и многое другое. После освоения профессии можно стать личным инженером ведущих гонщиков, а зарплата может доходить до 400 тысяч рублей. Обучиться данной специальности можно, например, в Московском политехе по программе «Спортивные транспортные средства».

3. Дизайн транспортных средств

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Не отходя далеко от автомобилей, расскажем о еще одной нестандартной специальности. В Российском университете транспорта, например, можно обучиться по программе «Транспортный и промышленный дизайн». Выпускники этого вуза разбираются в эстетических предпочтениях потребителей, тенденциях в дизайне, понимают, как воплотить эстетические идеи технически. Для этого придется освоить много предметов: конструкция автомобиля, материалы и технологии, академический рисунок, пространственная композиция и т.д. После окончания программы можно рассчитывать на то, что именно ваши идеи воплотятся в реальность и когда-нибудь люди будут ездить на автомобилях с вашим дизайном.

4. Криптография

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

В Академии федеральной службы безопасности Российской Федерации можно изучать необычную науку — криптографию. Это будет очень интересно любителям фильмов и сериалов вроде «Шерлока». На данной специальности вас будут обучать шифровать важную информацию таким образом, чтобы ни одна душа не могла ее прочесть — даже с помощью интуиции. Где работают криптографы? Прежде всего в государственных органах — чтобы обеспечить безопасность секретных данных.

5. Глазир

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Можно подумать, что такая профессия, как глазир, как-то связана с глазами. Однако это совсем не так. Глазир — это специалист, который занимается разработкой и производством материалов на основе стекла. Например, именно глазиры придумали «умный» дисплей вашего телефона, водонепроницаемый экран часов или планшета, прочные стекла небоскребов и много что еще. Иначе говоря, глазиры занимаются изобретателем новых «умных» материалов. Это одна из тех специальностей, о которых говорят «профессии будущего». Глазиры должны хорошо разбираться в химии, физике и математике, а получить данную профессию можно в МГУ, МИФИ, СПБГУ и некоторых других вузах. Достаточно искать специальность «Нанотехнологии».

6. Космонавт-испытатель

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Необычная и очень интересная специальность для мужского пола. Космонавт-испытатель выполняет комплекс теоретических и практических работ по испытанию и исследованию космической техники. Именно поэтому такой специалист совмещает в себе функции как ученого, так и естествоиспытателя. Космонавт-испытатель проводит теоретические расчеты при проектировании космической техники, участвует в натурных испытаниях космических аппаратов, обобщает и систематизирует результаты, полученные при испытаниях, разрабатывает программы подготовки экипажей к полетам и многое другое. Звучит трудно, но очень захватывающе. Готовят будущих космонавтов, например, на факультете космических исследований в МГУ.

7. Технология бродильных производств и виноделие

Фото - © Андрей Пустякин / Фотобанк Лори

На данной специальности обучают составлять уникальную вкусовую композицию, чтобы именно ваше вино в дальнейшем могло стать настоящим брендом. После обучения вы можете стать виноделом, который будет знать все тонкости выращивания винограда, производственные процессы и каждую мелочь в изготовлении вина, или сомелье, который будет выходить к посетителям в дорогих ресторанах и рассказывать о савиньон бланах и иных разновидностях вина. Если вам кажется, что профессия винного технолога достаточно простая, то это совсем не так. Во время обучения на винодела придется погрузиться в химию, ботанику, биохимию растений, плодоводство и виноградарство, санитарию и гигиену на предприятиях бродильных производств, технологию спирта и ликероводочных изделий и другие дисциплины. Готовят на виноделов, например, в столичном Росбиотехе на программе «Технология виноделия и ликероводочных изделий».

8. Архитектура виртуальной реальности

Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына

Архитектор виртуальной реальности — это не просто программист или дизайнер, это настоящий специалист, который проектирует целые виртуальные миры и пространства с нуля: футуристические города в VR, диджитал-музеи, выставки и даже тренажеры — это его рук дело. Архитектор виртуальной реальности соединяет фантазию, дизайн и технологии таким образом, чтобы нам было интересно, а главное удобно жить и пользоваться цифровой средой. Чтобы обучиться данной профессии, можно поступить, например, на гейм-дизайн в ГУ-ВШЭ или в Санкт-Петербургский политех.