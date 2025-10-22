Сокровища Лувра: какие экспонаты вынесли грабители из главного музея Парижа и чем они ценны

В материале РИАМО рассказываем о драгоценных музейных экспонатах, которые были похищены из Лувра в октябре 2025 года.

В воскресенье 19 октября 2025 года в Париже было совершено исключительно дерзкое ограбление Лувра. Злоумышленники всего за семь минут смогли украсть коллекцию антикварных вещей стоимостью не менее 88 миллионов евро. Согласно сообщению французского Министерства культуры, во время ограбления были похищены восемь ювелирных изделий, имеющих невероятную историческую ценность. О том, что за украшения были похищены, рассказываем в материале РИАМО.

1. Набор украшений королев Марии Амели и Гортензии

Фото - © owensdt1/Flickr.com

Набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу и единству художественного решения, в ювелирном деле носит название «парюра». В числе украденных из Лувра драгоценностей – парюра, которая была отделана шри-ланкийскими сапфирами, бриллиантами и золотом.

В комплект входят тиара, ожерелье, серьги и три броши. Сапфиры в данном наборе обрамлены бриллиантами в золотой оправе. Первой владелицей парюры была Гортензия Богарне, мать короля Наполеона III. В 1821 году король Франции Луи-Филипп I приобрел комплект для своей супруги Марии Амели (на самом знаменитом портрете кисти Луи Эрсана королева изображена в тех самых украшениях).

Парюра была выкуплена государством из коллекции дома герцогов Орлеанских в 1985 году.

2. Изумрудный гарнитур второй жены Наполеона I

Фото - © Wikipedia.org

Изумрудный комплект, принадлежавший Марии-Луизе, второй жене Наполеона I, состоял из ожерелья и пары сережек. Украшения, выполненные из золота и серебра, были отделаны 38 изумрудами и 1146 бриллиантами. Первоначально в комплект входили также тиара и гребень. Все эти драгоценности были подарены Марии-Луизе Австрийской будущим мужем в честь бракосочетания в 1810 году. После смерти Марии-Луизы в 1847 году комплект перешел к ветви Габсбургов.

Часть комплекта со временем была утрачена: тиару «разобрали» и продали по частям после 1966 года, гребень был сильно видоизменен ювелирами, а вот ожерелье и серьги Марии-Луизы, сохраненные в первоначальном состоянии, были приобретены государством в 2004 году при участии Фонда наследия и Общества друзей Лувра.

3. Набор драгоценностей императрицы Евгении

Фото - © Lin Gaozhi/Wikipedia.org

В комплект входят брошь, тиара и большой бант для корсажа, принадлежавшие императрице Евгении, супруге Наполеона III. Брошь, выполненная в стиле рококо, была украшена, помимо прочего, двумя из 18 бриллиантов в форме сердца, завещанных королю Людовику XIV кардиналом Мазарини.

Тиару украшали 992 бриллиантов редкой огранки и 212 жемчужин, а большой бант представлял из себя каскад белых и розовых бриллиантов, обрамленных позолоченным серебром. Этот бант, по сообщению издания Le Parisien, был выкуплен музеем у владельцев (наследников светской львицы Кэролайн Астор) за 6,72 млн евро.

Также из коллекции Лувра была украдена корона императрицы Евгении, но позже ее в сильно поврежденном виде нашли неподалеку от музея на одной из парижских улиц.

Французская пресса отмечает, что все похищенные ювелирные изделия не были застрахованы, так как являлись собственностью Франции: «Украденные драгоценности принадлежат государственному музею и, следовательно, являются общественным достоянием государства. Государство несет за них ответственность и само является страховщиком». Французские сыщики полагают, что похищение выполнялось по «заказу» и перепродажи украденных реликвий вряд ли стоит ожидать.